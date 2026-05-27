Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο ανατολικό Λονδίνο, όταν άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για κλοπή προϊόντων από κατάστημα σούπερ μάρκετ και ένταση που ακολούθησε κατά την επέμβαση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 32χρονος εισήλθε σε κατάστημα στην περιοχή του Γουόλθαμστοου και φέρεται να αφαίρεσε μεγάλη ποσότητα συσκευασμένων προϊόντων τυριού, τα οποία τοποθέτησε σε τσάντα πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Προσπάθησε να διαφύγει κρυμμένος κάτω από λεωφορείο

Μετά την έξοδό του από το κατάστημα, υπάλληλος ενημέρωσε αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή. Οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τον ύποπτο σε κοντινή απόσταση. Κατά την προσπάθεια προσέγγισής του, ο άνδρας κινήθηκε προς σταθμευμένο λεωφορείο και κρύφτηκε κάτω από το όχημα, αρνούμενος να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις στιγμές της επιχείρησης, με δύο αστυνομικούς να επιχειρούν να τον πείσουν να εξέλθει από το σημείο όπου είχε καταφύγει.

Bizarre moment shoplifter rolls under a London bus then hurls stolen cheese at police officers trying to arrest him. Nathan Williams, 32, from Ilford, allegedly walked into a Co-op store in Walthamstow on Friday 22 May and calmly filled a bag with packs of Cathedral City cheddar… pic.twitter.com/eYtk12ufq2 — Grifty (@TheGriftReport) May 25, 2026

Ένταση κατά τη διάρκεια της σύλληψης

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο 32χρονος φέρεται να πέταξε προς τους αστυνομικούς προϊόντα που είχε αφαιρέσει από το κατάστημα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία προέβαλε αντίσταση και επιτέθηκε σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε η συνδρομή πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή, μέχρι να φτάσουν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις και να ολοκληρωθεί η σύλληψη.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο Νέιθαν Ουίλιαμς, 32 ετών, κάτοικος της περιοχής Ίλφορντ, κατηγορείται για κλοπή από κατάστημα και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 22 Μαΐου στην περιοχή Γουόλθαμ Φόρεστ, έπειτα από αναφορά υπαλλήλου καταστήματος ότι άγνωστος είχε αφαιρέσει προϊόντα και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.