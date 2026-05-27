Η πιο γλυκιά ανάμνηση του ελληνικού καλοκαιριού κρύβει πάντα μέσα της τη μυρωδιά από το γιασεμί στις αυλές, τη ζεστασιά του ήλιου και εκείνη την υπέροχη αίσθηση που αφήνει το αλάτι στο δέρμα μετά από μια ολόκληρη ημέρα στην παραλία. Αυτή την αυθεντική, γεμάτη νοσταλγία ατμόσφαιρα μεταφέρει η Μαίρη Συνατσάκη στη νέα της καμπάνια, η οποία ξετυλίγεται σαν ένα ρομαντικό οπτικό ημερολόγιο. Με φόντο το πανέμορφο, αρχοντικό λιμάνι και τα ασβεστωμένα σοκάκια της Ύδρας, η συλλογή Mairiboo for Envie με τον απόλυτα ταιριαστό τίτλο Almyra μας προσκαλεί να ζήσουμε ένα καλοκαίρι με απαράμιλλο στυλ, βγαλμένο από vintage καρτ-ποστάλ.

Island hopping από το πρωί μέχρι το βράδυ

Πρώτα από όλα, η έμπνευση πίσω από τη νέα συλλογή είναι βαθιά ελληνική, αφού η Envie Shoes, ως ένα αμιγώς ελληνικό brand, ξέρει πώς να μετράει τις καλοκαιρινές μας στιγμές με άνεση και κομψότητα. Το πιο συναρπαστικό στοιχείο για κάθε fashion girl είναι ότι κάθε σχέδιο έχει δανειστεί το όνομά του από ένα διαφορετικό ελληνικό νησί. Για τις πρωινές βόλτες και τις εξερευνήσεις στα πλακόστρωτα, τα flat σανδάλια Hydra, Simi, Sikinos και Kythnos αποθεώνουν την effortless αισθητική των διακοπών. Αν πάλι ψάχνεις το ιδανικό ύψος που θα σε συντροφεύσει από τον πρωινό καφέ μέχρι την ώρα του ηλιοβασιλέματος, το flatform Anafi είναι η updated επιλογή που χρειάζεσαι.

Η απόλυτη θηλυκότητα σε statement γραμμές

Όταν ο ήλιος πέφτει και τα φώτα ανάβουν, η μόδα αποκτά πιο θηλυκές, εξεζητημένες και statement γραμμές. Τα τακούνια Folegandros και Milos εκφράζουν μια διακριτική, εκλεπτυσμένη θηλυκότητα, ενώ τα Mykonos, Paros και Santorini έρχονται να απογειώσουν τη glam διάθεση της σεζόν. Παράλληλα, επειδή μερικοί μεγάλοι έρωτες αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία, η συλλογή φέρνει ξανά στο προσκήνιο μερικά από τα πιο δημοφιλή σχέδια προηγούμενων ετών, όπως τα Electricity, Sailor Mule 2.0 και Tartabooga 2.0, ανανεωμένα με φρέσκα υλικά και άκρως καλοκαιρινά χρώματα.

Φυσικά, όλα τα κομμάτια της νέας συλλογής είναι ήδη διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και online στο envieshoes.gr. Είναι τα παπούτσια που θα γίνουν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στις αυθόρμητες αποδράσεις σου και σε εκείνες τις μέρες που ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα, αλλά μένουν για πάντα αξέχαστες.