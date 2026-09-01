Οι συσκευές ψυχαγωγίας είναι πύλες για κόσμους μακριά από το σπίτι μας. Μας ταξιδεύουν από τα βάθη των ωκεανών μέχρι το διάστημα. Είναι σημαντικό η τηλεόραση μας να μπορεί να μας δώσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε αυτό το ταξίδι. Πρέπει να διαθέτει ποιότητα εικόνας, έξυπνες δυνατότητες και σύγχρονο σχεδιασμό. Η LG OLED AI B6 4K έχει όλες τις παραπάνω ιδιότητες και μεταφέρει όλο τον κόσμο στο σπίτι αναβαθμίζοντας την καθημερινή θέαση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας που μετατρέπει μία βραδιά στο σπίτι στην απόλυτη εμπειρία.

Η LG OLED AI B6 μετατρέπει όποιον χώρο βρίσκεται σε ένα νέο διαφορετικό τοπίο, ακόμα και μέσα στην ημέρα, καθώς διαθέτει Perfect Black[1] με πιστοποίηση UL[2], παρέχοντας βαθύτερη αντίθεση, βελτιωμένη φωτεινότητα και ζωντανά, ακριβή χρώματα.[3] Ταυτόχρονα, ο επεξεργαστής επόμενης γενιάς βελτιώνει τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, επιτρέποντας στο AI να παρέχει μια εμπειρία θέασης προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις σας με πιο ευκρινείς λεπτομέρειες 4K, πιο πλούσιο ήχο και ζωηρά προσδίδοντας στην εμπειρία σας τον απόλυτο συνδυασμό ερεθισμάτων.[4]

Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν την διαφορά από την απλή θέαση στην εμπειρία, γι’ αυτό χρειάζεστε έναν αξιόπιστο οδηγό και συνοδοιπόρο, ώστε να διευκολύνει τις επιλογές και να εμπλουτίσει την θέασης μέσα από λειτουργίες που προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη. Οι λειτουργίες της LG OLED AI B6 βελτιώνουν αυτόματα την ποιότητα εικόνας και δημιουργούν πιο πλούσιο και καθηλωτικό ήχο,[5] ενώ το νέο AI Button στο AI Magic Remote MR26 ο προσφέρει άμεση πρόσβαση στο AI Hub, όπου λειτουργίες όπως το AI Voice ID, το AI Search, και το AI Concierge και εξατομικεύουν την εμπειρία χρήσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις κάθε μέλους του σπιτιού σας.[6] Πέρα από βοηθός, το AI Chatbot είναι στο πλάι σας για να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσετε το σύστημα μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό προβλημάτων και παρέχει καθοδήγηση στην οθόνη, βοηθώντας να το επιλύσετε άμεσα ή να συνδεθείτε στην υποστήριξη.[7]

Η ανάγκη να φέρουμε το έξω μέσα, στην άνεση του σπιτιού μας για να το απολαύσουμε με παρέα ή χωρίς. Με το ανανεωμένο webOS Re:NewProgram, η LG OLED AI B6 προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου και εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές, ενώ η ενσωμάτωση των Google Gemini και Microsoft Copilot[8] κάνει την αναζήτηση και την αλληλεπίδραση ακόμη πιο εύκολη και φυσική. Παράλληλα, το LG Shield συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αλλά και στην προστασία της συσκευής από υψηλές τάσεις, ενώ οι ημιαγωγοί είναι κατασκευασμένοι με προστασία από υπερτάσεις.[9]

Σημαντικό μέρος της ψυχαγωγίας στο σπίτι είναι και το ομαδικό ή ατομικό παιχνίδι. Οι στιγμές χαράς, διασκέδασης και κοινωνικοποίησης στην ασφάλεια του χώρου σας πλέον γίνονται πιο ζωντανές. Με χρόνο απόκρισης 0,1 ms και ALLM για ελάχιστη καθυστέρηση, κάθε εντολή εκτελείται άμεσα και με ακρίβεια. Στα 120Hz, η δράση παραμένει πιο καθαρή και ομαλή σε κάθε παιχνίδι. Η συμβατότητα με G-SYNC και το AMD FreeSync™ Premium διατηρούν την κίνηση σταθερή και χωρίς αλλοιώσεις, ενώ το VRR και η χαμηλή καθυστέρηση εισόδου βοηθούν κάθε κίνηση να είναι πιο άμεση, προσφέροντας ένα αξιόπιστο πλεονέκτημα στο παιχνίδι.[10] Η υψηλή απόκριση διατηρεί το gameplay καθαρό και ελεγχόμενο, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναμνήσεις που θα θυμάστε για πάντα.[11]

Η LG OLED AI B6 4K και τα πέντε διαφορετικά μεγέθη της με 83,77,65,55 κα 48 ίντσες δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στο χώρο σας και καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες σας.

Με την LG OLED AI B6 4K κάθε θέαση γίνεται μια καθηλωτική εμπειρία που σας ταξιδεύει.

[1] Η βαθμολογία “Perfect” αποδίδεται στις LG OLED τηλεοράσεις βάσει αξιολόγησης της αντίθεσης, της ευκρίνειας και της αντίληψης βάθους.

[2] Οι LG OLED Display έχουν πιστοποίηση UL για Απόλυτο μαύρο, μετρημένο με IDMS 11.5 Ring-Light Reflection, σε συνθήκες τυπικού περιβάλλοντος εσωτερικού φωτισμού (200 lux έως 500 lux). Η πιστοποίηση απόδοσης χρώματος αφορά τη διατήρηση της χρωματικής ακρίβειας και σταθερότητας σε συνθήκες εσωτερικού φωτισμού IDMS 11.5.

[3] Η οθόνη LG OLED είναι πιστοποιημένη από την Intertek για 100% Color Fidelity, όπως μετράται από το CIE DE2000 με 125 χρωματικά μοτίβα.

[4] Σε σύγκριση με τα μοντέλα OLED του προηγούμενου έτους (α8 AI Processor Gen2)

[5] Πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσω του μενού λειτουργίας ήχου. Και ο ήχος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον ακρόασης.

[6] Παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά AI της τηλεόρασης, αλλά δεν διαθέτει ενσωματωμένη επεξεργασία AI.

Ο σχεδιασμός, η διαθεσιμότητα και οι λειτουργίες του AI Magic Remote ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και την υποστηριζόμενη γλώσσα, ακόμα και για το ίδιο μοντέλο.

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το AI Voice Recognition παρέχεται μόνο σε χώρες που υποστηρίζουν NLP στη μητρική τους γλώσσα.

[7] Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Είναι δυνατή η σύνδεση του AI Chatbot με την εξυπηρέτηση πελατών.

Σε χώρες όπου δεν υποστηρίζεται το NLP, η πρόσβαση και η χρήση φωνητικών εφαρμογών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

[8] Οι λειτουργίες AI εξαρτώνται από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης τρίτων και από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τη συσκευή. Οι λειτουργίες μπορεί να τροποποιηθούν ή να διακοπούν λόγω απαιτήσεων τρίτων, τεχνικών αλλαγών ή νομικών λόγων.

[9] Η OLED διαθέτει μόνο πιστοποίηση μειωμένου μπλε φωτός (RPF40).

[10] Λειτουργεί μόνο με παιχνίδια ή εισόδους PC που υποστηρίζουν 144Hz.

Το NVIDIA G-SYNC είναι συμβατό με κάρτες γραφικών RTX 20, RTX 30, RTX 40 και GTX 16. Οι παλαιότερες GPU δεν υποστηρίζουν συμβατότητα G-SYNC.

[11] Λειτουργεί μόνο με παιχνίδια ή εισόδους PC που υποστηρίζουν 144Hz.

*Το NVIDIA G-SYNC είναι συμβατό με κάρτες γραφικών RTX 20, RTX 30, RTX 40 και GTX 16. Οι παλαιότερες GPU δεν υποστηρίζουν συμβατότητα G-SYNC.