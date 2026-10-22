Η LG Electronics επεκτείνει τη σειρά WashTower με νέο μοντέλο 25 ιντσών

Σύνοψη:

Η LG Electronics ξεκινά την παγκόσμια διάθεση του νέου LG WashTower™ 25 ιντσών, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τα μοντέλα των 24 και 27 ιντσών, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη σειρά premium λύσεων πλύσης και στεγνώματος που προσφέρει στους καταναλωτές ακόμη περισσότερες επιλογές.

Το νέο WashTower συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις 25 ιντσών με τη δυνατότητα ταυτόχρονης πλύσης και στεγνώματος διαφορετικών φορτίων, χωρητικότητας έως 20 κιλών το καθένα.

Εξοπλισμένο με τις προηγμένες τεχνολογίες φροντίδας ρούχων της LG και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι AI Wash™ 2.0, AI Dry™ και AI Time Sensing, το νέο WashTower προσφέρει γρήγορη πλύση και στέγνωμα, εύχρηστο χειρισμό και εκλεπτυσμένο, επίπεδο σχεδιασμό.

Η LG Electronics (LG) ξεκινά την παγκόσμια διάθεση του νέου LG WashTower™ 25 ιντσών, μιας ενιαίας κάθετης λύσης πλύσης και στεγνώματος που συνδυάζει υψηλή χωρητικότητα με αποδοτική αξιοποίηση του χώρου. Χάρη στον σχεδιασμό του με δύο ανεξάρτητα λειτουργούντες κάδους, το WashTower™ επιτρέπει την ταυτόχρονη πλύση και το στέγνωμα ξεχωριστών φορτίων ρούχων. Το νέο μοντέλο έρχεται να προστεθεί στα ήδη διαθέσιμα WashTower™ 24 και 27 ιντσών, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στον διαθέσιμο χώρο, στις ανάγκες φροντίδας των ρούχων τους και στον τρόπο ζωής τους.

Ισορροπία μεταξύ χωρητικότητας και εξοικονόμησης χώρου

Η LG Electronics (LG) ξεκινά την παγκόσμια διάθεση του νέου LG WashTower™ 25 ιντσών, μιας ενιαίας κάθετης λύσης πλύσης και στεγνώματος που συνδυάζει υψηλή χωρητικότητα με αποδοτική αξιοποίηση του χώρου. Χάρη στον σχεδιασμό του με δύο ανεξάρτητα λειτουργούντες κάδους, το WashTower™ επιτρέπει την ταυτόχρονη πλύση και το στέγνωμα ξεχωριστών φορτίων ρούχων. Το νέο μοντέλο έρχεται να προστεθεί στα ήδη διαθέσιμα WashTower™ 24 και 27 ιντσών, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στον διαθέσιμο χώρο, στις ανάγκες φροντίδας των ρούχων τους και στον τρόπο ζωής τους.

Εκλεπτυσμένος, ενιαίος σχεδιασμός για σύγχρονους χώρους διαβίωσης

Το νέο WashTower™ υιοθετεί τον Flat σχεδιασμό της LG, προσφέροντας μια εκλεπτυσμένη αισθητική εμπνευσμένη από τις εντοιχιζόμενες συσκευές, η οποία εναρμονίζεται με μια ευρεία γκάμα εσωτερικών χώρων. Η ενσωμάτωση της πόρτας Hidden Hinge Door και της θήκης απορρυπαντικού Push Detergent Box δημιουργεί μια κομψή και minimal εμφάνιση, επιτρέποντας στη συσκευή να εντάσσεται αρμονικά στους περισσότερους σύγχρονους χώρους διαβίωσης. Παράλληλα, διαθέτει ευρεία έγχρωμη οθόνη αφής LCD 6,8 ιντσών, ενώ ο χαρακτηριστικός πίνακας χειρισμού Center Control™ επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν εύκολα τις ρυθμίσεις και να παρακολουθούν την κατάσταση της πλύσης και του στεγνώματος μέσω ενός ενιαίου, κεντρικά τοποθετημένου σημείου ελέγχου.

Προηγμένες θεμελιώδεις τεχνολογίες και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης

Αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες της LG, το WashTower™ 25 ιντσών προσφέρει μια γρήγορη και άνετη εμπειρία φροντίδας ρούχων, από την πλύση έως το στέγνωμα. Η τεχνολογία TurboWash™ χρησιμοποιεί ισχυρούς πίδακες νερού και ταχείες κινήσεις του κάδου, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου πλύσης.[1]Η τεχνολογία DUAL Inverter HeatPump™ προσφέρει αποτελεσματικό στέγνωμα με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, ενώ η λειτουργία Turbo Dry βοηθά στη μείωση του χρόνου στεγνώματος.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, η λειτουργία Prepare to Dry του WashTower επιτρέπει την ολοκλήρωση της πλύσης και του στεγνώματος ενός φορτίου ρούχων τριών κιλών μέσα σε 120 λεπτά.[2] Παράλληλα, η τεχνολογία AI Wash™ 2.0, η οποία βασίζεται στο σύστημα Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) της LG, αναλύει το βάρος του φορτίου, τα χαρακτηριστικά των υφασμάτων και τον βαθμό λερώματος, προσαρμόζοντας τη διαδικασία πλύσης και ξεβγάλματος για καλύτερο καθαρισμό και πιο ήπια φροντίδα των υφασμάτων.

Το νέο WashTower απλοποιεί περαιτέρω τη φροντίδα των ρούχων χάρη στις προηγμένες έξυπνες λειτουργίες του. Η τεχνολογία AI Dry αξιολογεί τον τύπο του υφάσματος, το μέγεθος του φορτίου και τις μεταβολές της υγρασίας, ώστε να συμβάλλει στον καθορισμό του κατάλληλου χρόνου στεγνώματος. Για φορτία μικρότερα των πέντε κιλών, που αποτελούνται από παρόμοιους τύπους υφασμάτων, μπορεί επίσης να συμβάλει σε πιο ομοιόμορφο στέγνωμα.[3] Παράλληλα, η λειτουργία AI Time Sensing ενημερώνει συνεχώς τα δεδομένα χρήσης με την πάροδο του χρόνου, αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά κάθε φορτίου και παρέχοντας ακριβέστερη εκτίμηση της διάρκειας του προγράμματος.[4] Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου, η λειτουργία AI Laundry Report εμφανίζει στην οθόνη Center Control μια σύνοψη βασικών πληροφοριών, όπως το εκτιμώμενο μέγεθος του φορτίου, η κατανάλωση απορρυπαντικού και η ενεργειακή κατανάλωση. Με τη σύνδεση της συσκευής στην εφαρμογή LG ThinQ™ μέσω συμβατών κινητών συσκευών, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν σχετικές ειδοποιήσεις και την κατάσταση της πλύσης σχεδόν από οπουδήποτε.[5]

Η LG θα ξεκινήσει τη διάθεση του νέου WashTower στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική αργότερα μέσα στο έτος, ενώ από το 2027 θα ακολουθήσει η κυκλοφορία του και σε επιπλέον αγορές.

«Με την προσθήκη του μοντέλου 25 ιντσών, η ολοκληρωμένη σειρά WashTower προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν την premium λύση φροντίδας ρούχων που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο, στις ανάγκες και στον τρόπο ζωής τους», δήλωσε ο Baek Seung-tae, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Το νέο WashTower αποδεικνύει ότι οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν τόσο μεγάλη χωρητικότητα όσο και αποδοτική αξιοποίηση του χώρου. Η premium λύση φροντίδας ρούχων που προσφέρουμε συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και ευκολία χρήσης, σε διαστάσεις που μπορούν να ταιριάξουν σε περισσότερα σπίτια».

[1] Η επιλογή TurboWash είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στον κύκλο για βαμβακερά.

[2] Η διάρκεια του προγράμματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, τον τύπο του υφάσματος και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις πλύσης ή στεγνώματος. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την Intertek τον Απρίλιο του 2026. Με βάση ένα φορτίο 3 κιλών υπό συνθήκες πραγματικής χρήσης, ένας πλήρης κύκλος πλύσης και στεγνώματος ολοκληρώθηκε εντός 120 λεπτών, με τη χρήση του προγράμματος πλύσης Βαμβακερά (Cotton) σε συνδυασμό με την επιλογή Prepare to Dry και του προγράμματος στεγνώματος Βαμβακερά (Cotton). (Πλυντήριο: F0W5DBPKZH, Στεγνωτήριο: RH18W5ZVKWP). Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και άλλους παράγοντες.

[3] Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την Intertek τον Απρίλιο του 2026. Σε σύγκριση με το πρόγραμμα Βαμβακερά (Cotton), παρατηρήθηκε μείωση του χρόνου στεγνώματος για φορτίο 3 κιλών αποτελούμενο από μαλακά υφάσματα, ενώ επιβεβαιώθηκε πιο ομοιόμορφο στέγνωμα για ρούχα με βάση το βαμβάκι (RH18W5ZVKWP). Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το βάρος του φορτίου, τον τύπο του υφάσματος και άλλες συνθήκες. Η λειτουργία ανίχνευσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης ενεργοποιείται για φορτία μικρότερα των 5 κιλών. Η λειτουργία AI Dry θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με υφάσματα παρόμοιου τύπου, καθώς δεν είναι δυνατή η αναγνώριση όλων των υφασμάτων.

[4] Οι εκτιμήσεις διάρκειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του φορτίου και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος.

[5] Οι πληροφορίες εμφανίζονται στον πίνακα χειρισμού Center Control μετά την ολοκλήρωση του κύκλου. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή ThinQ™, οι χρήστες μπορούν επίσης να ελέγχουν τις ειδοποιήσεις από την κινητή τους συσκευή.