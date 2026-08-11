Αυτή η τάρτα είναι από εκείνες τις συνταγές που σε βγάζουν ασπροπρόσωπη χωρίς πολλή προσπάθεια. Ελαφριά, αρωματική και τόσο όμορφη στο μάτι που δύσκολα της αντιστέκεσαι. Ταιριάζει τέλεια για ένα χαλαρό τραπέζι, αλλά και για ένα πιο ιδιαίτερο brunch.

Υλικά

1 φύλλο σφολιάτας ή ζύμη για τάρτα

200 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

150 γρ. κατσικίσιο τυρί

2 αυγά

100 ml κρέμα γάλακτος

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ή ρίγανη

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τη βάση

Απλώνεις τη ζύμη σε ταρτιέρα και τη τρυπάς ελαφρώς με ένα πιρούνι. Αν χρησιμοποιείς σφολιάτα, φρόντισε να αφήσεις ένα μικρό περιθώριο γύρω γύρω για να φουσκώσει όμορφα.

Ετοιμάζεις τη γέμιση

Σε ένα μπολ χτυπάς τα αυγά με την κρέμα γάλακτος. Προσθέτεις αλάτι, πιπέρι και τα μυρωδικά. Θέλεις ένα μείγμα απλό αλλά αρωματικό.

Στήνεις την τάρτα

Απλώνεις το κατσικίσιο τυρί σε κομμάτια πάνω στη ζύμη και από πάνω βάζεις τα ντοματίνια. Περιχύνεις με το μείγμα αυγών και ρίχνεις λίγο ελαιόλαδο.

Ψήνεις

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 35–40 λεπτά, μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Μικρό tip που κάνει διαφορά

Αν θέλεις να απογειώσεις τη γεύση, πρόσθεσε λίγες σταγόνες μέλι πάνω από το κατσικίσιο τυρί πριν το ψήσιμο. Δίνει μια διακριτική γλυκύτητα που δένει απίστευτα με την οξύτητα της ντομάτας.

Πώς τη σερβίρεις

Τρώγεται ιδανικά χλιαρή, με μια πράσινη σαλάτα δίπλα και ένα ποτήρι λευκό κρασί. Είναι από εκείνα τα πιάτα που μοιάζουν απλά, αλλά αφήνουν εντύπωση.

Καλή απόλαυση!