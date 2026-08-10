Πως το LG AI Fresh & το LG Dualcool AI βοηθούν να επικεντρωνόμαστε στη φιλοξενία των καλεσμένων μας

Πως το LG AI Fresh & το LG Dualcool AI βοηθούν να επικεντρωνόμαστε στη φιλοξενία των καλεσμένων μας

Τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα είναι συνυφασμένα με στιγμές φιλοξενίας, οικογενειακά τραπέζια και συγκεντρώσεις φίλων. Σε αυτές τις περιστάσεις, το ψυγείο ανοίγει διαρκώς για αναψυκτικά, πάγο και φρέσκα εδέσματα, ενώ οι αυξημένες θερμοκρασίες και η παρουσία περισσότερων ατόμων στο σπίτι δημιουργούν νέες απαιτήσεις για άνεση και αποτελεσματική ψύξη.

Το LG AI Fresh και το LG DUALCOOL™ AI έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται αυτόματα σε αυτές τις συνθήκες, βοηθώντας τους χρήστες να απολαμβάνουν τη φιλοξενία τους χωρίς να χρειάζεται να ασχολούνται συνεχώς με τις ρυθμίσεις των συσκευών.

Όταν το ψυγείο χρησιμοποιείται συχνότερα από το συνηθισμένο, η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας είναι καθοριστική για τη φρεσκάδα των τροφίμων και των ποτών. Το LG AI Fresh μαθαίνει τις συνήθειες των χρηστών μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες και αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα χρήσης. Με βάση αυτά, προσαρμόζει προληπτικά τη λειτουργία ψύξης πριν από περιόδους αυξημένης δραστηριότητας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμοκρασίας ακόμη και όταν η πόρτα ανοίγει συχνά.

Παράλληλα, οι καλοκαιρινές συγκεντρώσεις αυξάνουν τις απαιτήσεις για ένα άνετο εσωτερικό περιβάλλον. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στον χώρο και η θερμοκρασία μεταβάλλεται, το LG DUALCOOL AI παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων και προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του κλιματιστικού. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία, την ένταση και την κατεύθυνση της ροής αέρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός δροσερού και ευχάριστου περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Χάρη στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης της LG, οι χρήστες μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους αγαπημένους τους και λιγότερο χρόνο στη διαχείριση των συσκευών τους, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή του καλοκαιριού με μεγαλύτερη άνεση.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πώς το LG AI Fresh συμβάλλει στη διατήρηση της φρεσκάδας, ακόμη και όταν το ψυγείο ανοίγει συχνά;

Το LG AI Fresh μαθαίνει τις συνήθειες χρήσης του ψυγείου μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες και αναγνωρίζει τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες η χρήση του αυξάνεται. Προσαρμόζοντας προληπτικά τη λειτουργία ψύξης πριν από αυτές τις περιόδους, συμβάλλει στη μείωση των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας που προκαλούνται από τα συχνά ανοίγματα της πόρτας.

Πώς το LG DUALCOOL AI προσαρμόζει αυτόματα την ψύξη στις μεταβαλλόμενες συνθήκες;

Το LG DUALCOOL AI αξιοποιεί ενσωματωμένους αισθητήρες για να ανιχνεύει τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου, προσαρμόζοντας αυτόματα τη λειτουργία του. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία, την ένταση και την κατεύθυνση της ροής του αέρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός σταθερά άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά.

Είναι οι λειτουργίες AI χρήσιμες και πέρα από τις καλοκαιρινές συγκεντρώσεις;

Ναι. Τα LG AI Fresh και LG DUALCOOL AI προσαρμόζονται στις καθημερινές συνήθειες των χρηστών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων και ενός άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.