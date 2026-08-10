Η Barbie® τιμά τη θρυλική Whitney Houston, παρουσιάζοντας τη νέα συλλεκτική κούκλα Barbie Signature™, αφιερωμένη στη σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή, την εμβληματική καριέρα και τη διαχρονική μουσική της που εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Η κυκλοφορία της νέας συλλεκτικής κούκλας πραγματοποιείται σε μια επετειακή χρονιά αφιερωμένη στην κληρονομιά της Whitney Houston. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, θαυμαστές σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την επιρροή της στη μουσική, την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό, η οποία εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, καθιστώντας την κούκλα έναν διαχρονικό φόρο τιμής σε ένα είδωλο του οποίου η επιρροή εξακολουθεί να εμπνέει νέες γενιές. Ανάμεσα στις σημαντικές διακρίσεις και τα αφιερώματα της χρονιάς περιλαμβάνονται η απονομή του Special Merit Lifetime Achievement Award από τη Recording Academy, καθώς και η τιμητική αναγνώρισή της στο Capstone Event του New Jersey Hall of Fame, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την έναρξη της καλλιτεχνικής της πορείας.

Η συλλεκτική κούκλα Whitney Houston Barbie Signature είναι εμπνευσμένη από την αξέχαστη εμφάνισή της στο μουσικό βίντεο του “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, τιμώντας τη διαχρονική επιτυχία και την επέτειο ενός τραγουδιού που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα pop τραγούδια όλων των εποχών.

Η κούκλα δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την Pat Houston, εκτελέστρια της περιουσίας της Whitney E. Houston και πρόεδρος του Whitney E. Houston Legacy Foundation, καθώς και με την Primary Wave Music. Καθ’ όλη τη δημιουργική διαδικασία, η Pat Houston συνεργάστηκε στενά με την ομάδα σχεδιασμού της Barbie συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κάθε λεπτομέρειας, από το εμβληματικό στιλ και τη χαρακτηριστική λάμψη της Whitney έως τις προσεγμένες αναφορές σε μία από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της.

Η κούκλα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 8 Αυγούστου στο ξενοδοχείο The Whitley Atlanta, στο πλαίσιο του 5ου Legacy of Love Gala, της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται προς τιμήν των γενεθλίων της Whitney Houston. Η εκδήλωση τιμά τη διαχρονική επιρροή της στη μουσική ενώ παράλληλα συγκεντρώνει πόρους για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των νέων. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Barbie Dream Gap Project θα πραγματοποιήσει δωρεά στο Whitney E. Houston Legacy Foundation, στηρίζοντας το έργο του για την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών, επιχορηγήσεων και υποτροφιών σε νέους ανθρώπους.

«Η μουσική της Whitney Houston έχει αποτελέσει το soundtrack αμέτρητων στιγμών για θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Η Barbie τιμά με υπερηφάνεια τη μοναδική της παρακαταθήκη με τη νέα συλλεκτική κούκλα Barbie Signature™, η οποία δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την Pat Houston, Εκτελέστρια της Περιουσίας της Whitney E. Houston και Πρόεδρο του Whitney E. Houston Legacy Foundation αποτυπώνοντας το αδιαμφισβήτητο στιλ, τη χαρά και το πνεύμα της. Ελπίζουμε να προσφέρει στους θαυμαστές έναν ξεχωριστό τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους για μια καλλιτέχνιδα της οποίας η φωνή και η επιρροή εξακολουθούν να αντηχούν σε ολόκληρο τον κόσμο.» δήλωσε ο Nathan Baynard, Vice President and Head of Barbie, Mattel.

«Σήμερα γιορτάζουμε κάτι πολύ περισσότερο από την κυκλοφορία μιας κούκλας, γιορτάζουμε μια εμβληματική γυναίκα και καλλιτέχνιδα της οποίας η φωνή, η χάρη, η ομορφιά και το πνεύμα έχουν εμπνεύσει γενιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι αυτή η κούκλα να υπενθυμίζει σε κάθε παιδί και συλλέκτη ότι τα όνειρα δεν έχουν όρια, η αριστεία οδηγεί σε σπουδαία επιτεύγματα και η πραγματική αξία παραμένει διαχρονική» ανέφερε η Pat Houston, Εκτελέστρια της Περιουσίας της Whitney E. Houston και Πρόεδρος του Whitney E. Houston Legacy Foundation.

Με τη νέα αυτή συλλεκτική κούκλα, η Barbie Signature™ συνεχίζει να τιμά σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής, όπως οι Miley Cyrus, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie, Juan Gabriel, Tina Turner, Elvis Presley, Diana Ross και Elton John.

Η συλλεκτική κούκλα Barbie Signature Whitney Houston θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα σε καταστήματα παιχνιδιών και online.