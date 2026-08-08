Αν θέλεις ένα πιάτο ελαφρύ αλλά γεμάτο γεύση, αυτά τα σουβλάκια σολομού είναι η ιδανική επιλογή. Ο συνδυασμός της σόγιας με το φρέσκο τζίντζερ δίνει ένταση, ενώ ο σολομός παραμένει ζουμερός και τρυφερός. Είναι τέλεια για τραπέζι με φίλους αλλά και για ένα γρήγορο, υγιεινό μεσημεριανό.

Υλικά για 4 άτομα

600 γρ. φιλέτο σολομού, κομμένο σε κύβους

4 κουταλιές σούπας σάλτσα σόγιας

1 κουταλιά σούπας μέλι

1 κουταλιά σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά σούπας φρέσκο τριμμένο τζίντζερ

1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη

Χυμό από μισό λεμόνι

Σουσάμι για το σερβίρισμα

Ξύλινα καλαμάκια για σουβλάκια

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ανακατεύεις τη σόγια, το μέλι, το ελαιόλαδο, το τζίντζερ, το σκόρδο και τον χυμό λεμονιού. Προσθέτεις τον σολομό και τον αφήνεις να μαριναριστεί για περίπου 20 με 30 λεπτά στο ψυγείο.

Περνάς τα κομμάτια σολομού στα καλαμάκια και τα τοποθετείς σε προθερμασμένο γκριλ ή σχάρα. Ψήνεις για 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά αλλά να παραμείνουν ζουμερά στο εσωτερικό.

Αν θέλεις, τα αλείφεις με λίγη από τη μαρινάδα κατά τη διάρκεια του ψησίματος για πιο έντονη γεύση.

Πώς να τα σερβίρεις

Σέρβιρέ τα με ρύζι μπασμάτι ή με μια δροσερή σαλάτα με αγγούρι και καρότο. Πασπάλισε με σουσάμι και λίγες σταγόνες λεμονιού για έξτρα φρεσκάδα.

Ένα πιάτο γρήγορο, θρεπτικό και διαφορετικό από τα κλασικά σουβλάκια.

Καλή απόλαυση!