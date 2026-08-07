Ένα δροσερό γλυκό χωρίς ψήσιμο, με πιο «ελαφριά» βάση και φρουτένια γεύση που θυμίζει καλοκαίρι. Ιδανικό για όταν θέλεις κάτι γλυκό αλλά όχι βαρύ, και φυσικά γίνεται εύκολα στο σπίτι.

Υλικά

Για τη βάση

200 γρ. νιφάδες βρώμης

80 γρ. μέλι

80 γρ. λιωμένο βούτυρο ή λάδι καρύδας

1 πρέζα αλάτι

Για την κρέμα

400 γρ. τυρί κρέμα

200 ml κρέμα γάλακτος (χτυπημένη σε ελαφριά σαντιγί)

80 γρ. άχνη ζάχαρη

1 βανίλια

Για την επικάλυψη

250 γρ. φρέσκες φράουλες

2 κουταλιές της σούπας μέλι ή ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη βάση

Χτυπάμε τη βρώμη στο μπλέντερ μέχρι να γίνει σαν χοντρό αλεύρι. Τη μεταφέρουμε σε μπολ και προσθέτουμε το μέλι, το λιωμένο βούτυρο και το αλάτι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Στρώνουμε το μείγμα σε φόρμα (20-22 εκ.) με αποσπώμενο πάτο και πιέζουμε καλά με ένα κουτάλι. Βάζουμε τη φόρμα στην κατάψυξη για 20-30 λεπτά να σταθεροποιηθεί.

Φτιάχνουμε την κρέμα

Σε μπολ χτυπάμε το τυρί κρέμα με την άχνη και τη βανίλια μέχρι να γίνει λείο. Προσθέτουμε απαλά τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε με σπάτουλα για να διατηρήσει τον όγκο της.

Απλώνουμε την κρέμα πάνω από τη παγωμένη βάση και ισιώνουμε την επιφάνεια. Τοποθετούμε το γλυκό στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3-4 ώρες.

Ετοιμάζουμε τις φράουλες

Λιώνουμε τις μισές φράουλες στο μπλέντερ μαζί με το μέλι και το λεμόνι για να κάνουμε μια γρήγορη σάλτσα. Κόβουμε τις υπόλοιπες σε φέτες.

Όταν το cheesecake έχει παγώσει καλά, απλώνουμε από πάνω τη σάλτσα και διακοσμούμε με τις φρέσκες φράουλες.

Μικρά tips

Βγάλτε το γλυκό από την κατάψυξη 10-15 λεπτά πριν το σερβίρισμα.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις φράουλες με φρούτα του δάσους ή ροδάκινα.

Αν θέλετε πιο γλυκό αποτέλεσμα, αυξήστε λίγο τη ζάχαρη στην κρέμα.

Δροσερό, φρουτένιο και με πιο θρεπτική βάση από την κλασική μπισκοτένια εκδοχή.

Καλή απόλαυση!