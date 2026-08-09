Ένα πιάτο ελαφρύ, αρωματικό και χορταστικό, ιδανικό για μεσημεριανό ή βραδινό χωρίς τύψεις. Ο κουρκουμάς δίνει διακριτικό άρωμα και χρώμα στα μπιφτέκια, ενώ οι γλυκοπατάτες στο φούρνο συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση.

Υλικά για 4 μερίδες

Για τα μπιφτέκια

500 γρ. κιμά γαλοπούλας

1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο

1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη

1 αυγό

2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη

1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο

Για τις γλυκοπατάτες

2 μεγάλες γλυκοπατάτες

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Λίγη πάπρικα ή ρίγανη προαιρετικά

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις γλυκοπατάτες και τις κόβουμε σε μπαστουνάκια ή ροδέλες. Τις απλώνουμε σε ταψί με λαδόκολλα, προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα μυρωδικά και τις ανακατεύουμε καλά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 30 με 35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα.

Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά γαλοπούλας, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το αυγό, τη φρυγανιά, τον κουρκουμά, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τον μαϊντανό. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Πλάθουμε μπιφτέκια στο μέγεθος που θέλουμε.

Τα ψήνουμε σε σχάρα ή αντικολλητικό τηγάνι για περίπου 5 με 6 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ψηθούν καλά εσωτερικά. Εναλλακτικά, μπορούμε να τα ψήσουμε και στον φούρνο για 20 με 25 λεπτά στους 180 βαθμούς.

Σερβίρουμε τα μπιφτέκια ζεστά μαζί με τις ψητές γλυκοπατάτες και, αν θέλουμε, συνοδεύουμε με μια δροσερή σαλάτα ή γιαούρτι με λεμόνι.

Καλή απόλαυση!