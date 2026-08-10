Κλασικά γεμιστά με ρύζι (όπως τα θυμάσαι από το σπίτι)

Κλασικά γεμιστά με ρύζι (όπως τα θυμάσαι από το σπίτι)

Υπάρχουν κάποια φαγητά που δεν χρειάζονται συστάσεις. Τα γεμιστά ανήκουν ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Είναι εκείνο το ταψί που γεμίζει την κουζίνα αρώματα, που σε κάνει να ανυπομονείς πριν καν ψηθεί, που πάντα περισσεύει λίγο για την επόμενη μέρα και τελικά είναι ακόμα καλύτερο. Με απλά υλικά, χωρίς περιττές φιοριτούρες, αλλά με γεύση που δεν ξεχνιέται εύκολα. Κλασικά, λαδερά, καλοκαιρινά και τόσο γνώριμα που κάθε μπουκιά έχει κάτι από σπίτι.

Υλικά (για 4 άτομα)

4 μεγάλες ντομάτες

4 πιπεριές (πράσινες ή κόκκινες)

1 φλιτζάνι ρύζι (καρολίνα ή γλασέ)

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

2 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 1/2 κονσέρβα ντοματάκι

1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1/2 ματσάκι δυόσμο (ή 1 κ.γ. ξερό)

1 κ.γ. ζάχαρη

Αλάτι, πιπέρι

2-3 πατάτες κομμένες κυδωνάτες (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προετοιμασία λαχανικών

Πλένεις τις ντομάτες και τις πιπεριές. Κόβεις «καπάκι» από πάνω και αφαιρείς προσεκτικά τη σάρκα από τις ντομάτες (κρατάς το ζουμί τους). Από τις πιπεριές αφαιρείς τα σπόρια. Τοποθετείς όλα τα λαχανικά σε ταψί.

Η γέμιση

Σε ένα μπολ ρίχνεις το ρύζι, το κρεμμύδι, τον μαϊντανό, τον δυόσμο και τη σάρκα της ντομάτας ψιλοκομμένη. Προσθέτεις το μισό ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τη ζάχαρη. Ανακατεύεις καλά.

Γέμισμα

Γεμίζεις τα λαχανικά μέχρι τα 3/4 (το ρύζι θα φουσκώσει στο ψήσιμο). Βάζεις τα καπάκια από πάνω.

Στο ταψί

Αν βάλεις πατάτες, τις απλώνεις γύρω γύρω. Ρίχνεις από πάνω το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο νερό (περίπου 1 φλιτζάνι).

Ψήσιμο

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να μείνει το φαγητό με το λαδάκι του.

Μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Μην παραγεμίσεις τα λαχανικά, το ρύζι θέλει χώρο να «ανοίξει».

Αν θες πιο ζουμερό αποτέλεσμα, σκέπασε το ταψί με λαδόκολλα για τα πρώτα 40 λεπτά.

Την επόμενη μέρα είναι ακόμα καλύτερα, πιο μελωμένα και δεμένα.

Καλή απόλαυση!