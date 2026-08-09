Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας από τους ηθοποιούς που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο. Με μια χαρακτηριστική παρουσία και έναν ιδιαίτερο, συχνά αντισυμβατικό τρόπο ερμηνείας, ο Νίκος Καλογερόπουλος συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το «Ρεμπέτικο» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή», αλλά και από το θέατρο έως το τηλεοπτικό «Κάμπινγκ», υπηρέτησε την τέχνη με μια προσωπική ματιά που τον έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1952 στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Η επαφή του με την υποκριτική ξεκίνησε στην Αθήνα, όπου φοίτησε στις δραματικές σχολές Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών. Στα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας έκανε την εμφάνισή του τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στη μεταφορά του «Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και στις σειρές «Ο φωτογράφος του χωριού», «Οι παραστρατημένοι» και «Μεθυσμένη Πολιτεία».

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1981 συμμετείχε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού, μια από τις χαρακτηριστικότερες πολιτικές σάτιρες του ελληνικού κινηματογράφου. Η ερμηνεία του ξεχώρισε και του χάρισε διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά από σημαντικές κινηματογραφικές συνεργασίες. Ακολούθησε η «Άρπα Colla» το 1982, ενώ έναν χρόνο αργότερα ήρθε το «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη. Η ταινία αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του ελληνικού σινεμά και η ερμηνεία του Καλογερόπουλου αναγνωρίστηκε εκ νέου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1984, όμως, θα ερχόταν ο ρόλος που θα συνέδεε οριστικά το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Στη «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη υποδύθηκε τον στρατιώτη Γιάννη Παπαδόπουλο, σε μια ερμηνεία που του χάρισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η ταινία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για το ελληνικό σινεμά και ο Καλογερόπουλος έγινε ένα από τα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με εκείνη τη νέα, σατιρική και συχνά αιχμηρή κινηματογραφική ματιά. Στην πορεία συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Περάκης, ο Θόδωρος Μαραγκός και ο Κώστας Φέρρης, αφήνοντας το δικό του στίγμα σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Παράλληλα με τη μεγάλη οθόνη, ο Καλογερόπουλος διατήρησε ισχυρή παρουσία στην τηλεόραση. Συμμετείχε σε σειρές όπως «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», «Όλη η δόξα, όλη η χάρη» και «Ερασιτέχνης άνθρωπος», ενώ ιδιαίτερη θέση στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού κατέχει το «Κάμπινγκ», η δημοφιλής σειρά της ΕΡΤ στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ παράλληλα έγραψε ποίηση και τραγούδια. Συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και δημιουργούς και αναζήτησε διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης, παραμένοντας ένας καλλιτέχνης που δύσκολα χωρούσε σε μία μόνο ιδιότητα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνδέθηκαν ξανά με τον τόπο καταγωγής του. Στην Κυπαρισσία δημιούργησε μαζί με φίλους και συνεργάτες το «Τρενοτεχνείο», έναν χώρο πολιτισμού που στεγάστηκε σε έναν παλιό σιδηροδρομικό χώρο και φιλοξένησε παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και σημαντικά ονόματα της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Ο ίδιος είχε επενδύσει προσωπικά στη δημιουργία και τη λειτουργία του, μετατρέποντάς το σε ένα από τα σημαντικότερα δημιουργικά εγχειρήματα της τελευταίας περιόδου της ζωής του. Τον Δεκέμβριο του 2024, το «Τρενοτεχνείο» υπέστη εκτεταμένες φθορές από αγνώστους, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Καλογερόπουλου. Για τον ίδιο, ο χώρος δεν αποτελούσε απλώς έναν ακόμη πολιτιστικό χώρο, αλλά ένα προσωπικό έργο στο οποίο είχε αφιερώσει χρόνο, κόπο και μεγάλο μέρος της δημιουργικότητάς του.

Χωρίς αμφιβολία, ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή έχοντας διανύσει μια πορεία που ξεπέρασε τα όρια της συμβατικής καριέρας ενός ηθοποιού. Άφησε πίσω του χαρακτήρες που παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη του κοινού, ταινίες που εξακολουθούν να προβάλλονται και μια καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη διαφορετικές αναζητήσεις.