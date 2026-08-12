Αν θέλεις ένα δροσιστικό ρόφημα για τις ζεστές ημέρες, αυτό το κρύο τσάι με ροδάκινο και φρέσκο τζίντζερ είναι ό,τι πρέπει. Είναι αρωματικό, ελαφρύ και έχει αυτή τη φυσική γλυκύτητα του ροδάκινου που το κάνει πραγματικά απολαυστικό. Παράλληλα, το τζίντζερ δίνει μια διακριτική πικάντικη νότα που το απογειώνει χωρίς να το βαραίνει.

Τι θα χρειαστείς

4 φλιτζάνια νερό

2 φακελάκια μαύρο ή πράσινο τσάι

2 ώριμα ροδάκινα κομμένα σε φέτες

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ περίπου 3 με 4 εκατοστά, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 με 2 κουταλιές μέλι ή άλλο γλυκαντικό, προαιρετικά

λίγο χυμό λεμονιού, προαιρετικά

παγάκια

φρέσκες φέτες ροδάκινου για το σερβίρισμα

Πώς θα το φτιάξεις

Βάζεις το νερό να ζεσταθεί και μόλις πάρει βράση το αποσύρεις από τη φωτιά. Προσθέτεις τα φακελάκια τσαγιού και το φρέσκο τζίντζερ και τα αφήνεις για περίπου 5 με 7 λεπτά, ανάλογα με το πόσο έντονη θέλεις τη γεύση.

Στη συνέχεια αφαιρείς τα φακελάκια και το τζίντζερ. Ρίχνεις μέσα τις φέτες ροδάκινου όσο το τσάι είναι ακόμη ζεστό, ώστε να βγάλουν τα αρώματά τους. Το αφήνεις να σταθεί για περίπου 15 λεπτά.

Αν θέλεις, προσθέτεις λίγο μέλι όσο το μείγμα είναι ακόμη χλιαρό για να διαλυθεί σωστά. Μπορείς επίσης να βάλεις και λίγες σταγόνες λεμόνι για πιο δροσερό αποτέλεσμα.

Έπειτα σουρώνεις το ρόφημα και το μεταφέρεις στο ψυγείο για να κρυώσει καλά. Σερβίρεις σε ποτήρια με μπόλικα παγάκια και μερικές φέτες φρέσκου ροδάκινου.

Μικρό μυστικό για πιο έντονη γεύση

Αν θέλεις το ρόφημα πιο φρουτώδες, μπορείς να λιώσεις ελαφρώς το ένα ροδάκινο πριν το προσθέσεις στο τσάι. Έτσι θα δώσει πιο γεμάτο άρωμα και πιο πλούσια γεύση. Από την άλλη, με το τζίντζερ χρειάζεται μέτρο, γιατί μπορεί εύκολα να καλύψει το ροδάκινο αν βάλεις περισσότερο απ’ όσο πρέπει.

Γιατί θα σου αρέσει

Είναι μια εύκολη συνταγή, χωρίς περιττές δυσκολίες, και μπορείς να την έχεις έτοιμη στο ψυγείο για όλη τη μέρα. Επιπλέον, είναι πολύ καλύτερη επιλογή από τα έτοιμα εμφιαλωμένα ροφήματα που συνήθως είναι φορτωμένα με ζάχαρη και όχι ιδιαίτερα συναρπαστικά στη γεύση.

Καλή απόλαυση!