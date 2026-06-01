Αν θέλεις κάτι γλυκό αλλά χωρίς τύψεις και χωρίς να ανάψεις φούρνο, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Δροσερή, ελαφριά και έτοιμη σε λίγα λεπτά, θα γίνει το σταθερό σου καλοκαιρινό γλυκό.

Υλικά

200 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ

2 ώριμες μπανάνες

300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

2 κουταλιές της σούπας μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια

150 γρ. φρέσκα φρούτα (φράουλες, ροδάκινα ή ό,τι έχεις)

1 κουταλιά της σούπας ξηρούς καρπούς (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ξεκινάς στρώνοντας σε ένα μικρό πυρέξ μια στρώση από μπισκότα. Αν θέλεις, μπορείς να τα βουτήξεις πολύ γρήγορα σε γάλα για να μαλακώσουν ελαφρώς.

Σε ένα μπολ λιώνεις τις μπανάνες με ένα πιρούνι και προσθέτεις το γιαούρτι, το μέλι και τη βανίλια. Ανακατεύεις καλά μέχρι να έχεις μια λεία κρέμα.

Απλώνεις τη μισή κρέμα πάνω από τα μπισκότα και συνεχίζεις με άλλη μία στρώση μπισκότων. Από πάνω ρίχνεις την υπόλοιπη κρέμα.

Τελειώνεις με τα φρέσκα φρούτα και, αν θέλεις, λίγους ξηρούς καρπούς για έξτρα υφή.

Βάζεις το γλυκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να σφίξει και να δέσουν τα υλικά.

Μικρό tip

Αν θέλεις πιο «γλυκιά» εκδοχή, μπορείς να προσθέσεις λίγη λιωμένη κουβερτούρα ή λίγες σταγόνες σοκολάτας μέσα στην κρέμα.

Ένα απλό, δροσερό γλυκό που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη χωρίς κόπο και χωρίς πολλές θερμίδες.

Καλή απόλαυση!