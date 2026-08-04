Ο ήχος που δίνει παλμό στις πιο αυθόρμητες βραδιές του καλοκαιριού

Το καλοκαίρι στο εξοχικό έχει τον δικό του ρυθμό. Ξεκινά με χαλαρές ώρες στη βεράντα, συνεχίζεται με αυθόρμητα τραπέζια με φίλους και καταλήγει σε βραδιές που κανείς δεν θέλει να τελειώσουν. Σε αυτό το γνώριμο σκηνικό, η μουσική είναι το στοιχείο που ενώνει την παρέα και δίνει χαρακτήρα σε κάθε στιγμή. Το LG XBOOM RNC9 αναλαμβάνει αυτόν ακριβώς τον ρόλο, μετατρέποντας το εξοχικό στο επίκεντρο της καλοκαιρινής διασκέδασης.

Από το απογευματινό barbeque μέχρι το βραδινό πάρτι στην αυλή, το LG XBOOM RNC9 γεμίζει τον χώρο με δυναμικό ήχο και έντονα μπάσα, χάρη στην τεχνολογία Double Super Bass Boost. Το ηχητικό σύστημα με δύο woofers οκτώ ιντσών και δύο tweeters, προσφέρει πλούσιο και καθαρό ήχο, ώστε οι αγαπημένες playlists να ακούγονται δυνατά τόσο στο εσωτερικό του σπιτιού όσο και στη βεράντα.

Όταν πέσει ο ήλιος, το εξοχικό αλλάζει ατμόσφαιρα. Ο πολύχρωμος φωτισμός του LG XBOOM RNC9 ακολουθεί τον ρυθμό της μουσικής, ενώ η λειτουργία Party Strobe[1] μετατρέπει ακόμη και μια απλή συγκέντρωση σε αυθόρμητο καλοκαιρινό πάρτι, χωρίς περίπλοκες προετοιμασίες ή επιπλέον εξοπλισμό.

Μέσω της εφαρμογής[2] LG XBOOM, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μουσική, να δημιουργούν samples και να προσθέτουν DJ εφέ, loops ή scratch στα αγαπημένα τους κομμάτια. Παράλληλα, η δυνατότητα σύνδεσης έως και τριών συσκευών μέσω Bluetooth[3] επιτρέπει σε περισσότερα μέλη της παρέας να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της playlist και να δίνουν τον δικό τους ρυθμό στη βραδιά.

Και επειδή οι καλύτερες στιγμές στο εξοχικό προκύπτουν συχνά αυθόρμητα, η λειτουργία καραόκε, η υποδοχή μικροφώνου[4] και η είσοδος κιθάρας ανοίγουν τον δρόμο για απρόσμενα ντουέτα και αυτοσχέδιες εμφανίσεις. Με δύο θύρες USB, ραδιόφωνο FM και DAB+, οπτική είσοδο και δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερο συμβατό σύστημα μέσω Wireless Party Link, η μουσική μπορεί να συνεχίζεται χωρίς διακοπές.

Με το LG XBOOM RNC9, το καλοκαίρι στο εξοχικό γεμίζει δυναμικό ήχο και αυθόρμητες στιγμές διασκέδασης. Οι αξέχαστες βραδιές βρίσκουν τον ρυθμό τους μέσα από τη σωστή παρέα, μια playlist που συνεχίζεται χωρίς διακοπή και ένα ηχείο που δίνει ενέργεια σε κάθε καλοκαιρινή συνάντηση.

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[1] Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο σε συσκευές Android.

[2] Θα διατίθενται ενημερώσεις εφαρμογών.

[3] Θα διατίθενται ενημερώσεις εφαρμογών.

[4] Δεν περιλαμβάνεται μικρόφωνο και η υποδοχή μικροφώνου είναι μία.

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