Υπάρχουν λίγες μυρωδιές μέσα στο σπίτι που σε απογοητεύουν όσο εκείνη που σε περιμένει μόλις ανοίξεις το ψυγείο. Και το χειρότερο; Δεν σημαίνει πάντα ότι κάτι έχει χαλάσει εμφανώς. Μερικές φορές αρκεί λίγη υγρασία, ένα δοχείο που έμεινε παραπάνω ή μερικές σταγόνες που δεν καθαρίστηκαν ποτέ. Επειδή όμως το ψυγείο δουλεύει ασταμάτητα και φιλοξενεί καθημερινά όλα όσα τρως, η φρεσκάδα στο εσωτερικό του δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική ανάγκη. Ευτυχώς, υπάρχουν απλές κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν εντελώς την κατάσταση χωρίς έξοδα και χωρίς ειδικά προϊόντα.

Ξεκίνα από το βασικό, έναν σωστό καθαρισμό

Όσο οργανωμένο κι αν δείχνει εξωτερικά, το εσωτερικό του ψυγείου κρατά μικρές παγίδες. Λίγη σάλτσα που έτρεξε, σταγόνες από γάλα ή χυμούς και υπολείμματα τροφών δημιουργούν σταδιακά δυσάρεστες οσμές. Μία φορά τον μήνα αφιέρωσε λίγο χρόνο για πλήρη καθαρισμό. Βγάλε ράφια και συρτάρια και πέρασέ τα με χλιαρό νερό και λίγο λευκό ξίδι ή λεμόνι. Το ξίδι βοηθά στην εξουδετέρωση των μυρωδιών, ενώ το λεμόνι αφήνει μια πιο καθαρή αίσθηση στο τέλος.

Ρίξε μια ματιά στα τρόφιμα που έχουν χαλάσει

Το πίσω μέρος του ψυγείου κρύβει συνήθως τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Ένα σακουλάκι λαχανικών που ξεχάστηκε, ένα αλλοιωμένο τυρί ή φαγητό που έμεινε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε μπορούν να επηρεάσουν όλο τον χώρο. Μια μικρή εβδομαδιαία εκκαθάριση βοηθά πολύ. Επίσης, προτίμησε να αποθηκεύεις τα φαγητά σε δοχεία που κλείνουν σωστά ώστε να περιορίζονται οι οσμές.

Η μαγειρική σόδα παραμένει το πιο απλό κόλπο

Αν υπάρχει ένα υλικό που θεωρείται κλασική λύση για το ψυγείο, αυτό είναι η μαγειρική σόδα. Βάλε λίγη ποσότητα σε ένα μικρό ανοιχτό δοχείο και άφησέ το σε μια γωνία. Η δράση της βασίζεται στην απορρόφηση των ανεπιθύμητων οσμών και βοηθά το εσωτερικό να παραμένει πιο ουδέτερο. Για καλύτερο αποτέλεσμα, ανανέωσέ τη περίπου κάθε έναν με δύο μήνες.

Ο καφές κάνει περισσότερα από το να σε ξυπνά

Ίσως δεν το σκέφτεσαι, αλλά ο ελληνικός ή ο καφές φίλτρου μπορεί να λειτουργήσει και ως φυσικός σύμμαχος απέναντι στις έντονες μυρωδιές. Λίγη ποσότητα σε ένα μικρό πιατάκι μέσα στο ψυγείο για μερικές ημέρες αρκεί ώστε να περιοριστούν οσμές από έντονα φαγητά ή ψάρια.

Λεμόνι για αίσθηση καθαριότητας

Το λεμόνι είναι από τις πιο εύκολες λύσεις όταν θέλεις το ψυγείο να δείχνει και να μυρίζει πιο φρέσκο.

Κόψε ένα στη μέση και άφησέ το στο εσωτερικό. Αν θέλεις λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα, πρόσθεσε μερικά γαρίφαλα. Δεν αντικαθιστά τον καθαρισμό, αλλά βοηθά αισθητά στη συνολική αίσθηση.

Άφησε το ψυγείο να… αναπνέει

Το υπερβολικά γεμάτο ψυγείο δεν είναι μόνο θέμα οργάνωσης. Όταν δεν υπάρχει χώρος ανάμεσα στα τρόφιμα, ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά και αυξάνεται η υγρασία. Λίγη απόσταση ανάμεσα στα δοχεία και τα προϊόντα βοηθά να λειτουργεί καλύτερα και να παραμένει πιο φρέσκο.

Μην ξεχνάς τα λάστιχα της πόρτας

Είναι από τα σημεία που σχεδόν όλοι παραλείπουμε και όμως εκεί συσσωρεύονται εύκολα υγρασία, ψίχουλα και βρωμιά. Με μια παλιά οδοντόβουρτσα και λίγο ξίδι μπορείς να καθαρίσεις εύκολα τις εσοχές και να απομακρύνεις μυρωδιές που συχνά δεν υποψιάζεσαι καν ότι προέρχονται από εκεί.

Τελικά, ένα ψυγείο που μυρίζει καθαριότητα δεν θέλει κόπο ούτε ακριβά προϊόντα. Θέλει λίγη συνέπεια και μερικές μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά.