Ιδέες για τη ζωή και την καθημερινότητα στο Google News! Ακολουθήστε το Thatslife.gr για προτάσεις, συμβουλές και lifestyle νέα που αξίζει να διαβάσετε.

Δεν είναι πάντα ένα μεγάλο λάθος που ρίχνει μια σχέση. Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές, η φθορά έρχεται αθόρυβα. Μέσα από μικρές, σχεδόν αθώες συνήθειες που επαναλαμβάνονται τόσο συχνά, που σταματάς να τις προσέχεις. Κάπου εκεί, χωρίς δράματα και φωνές, η απόσταση μεγαλώνει. Και όταν το καταλάβεις, συνήθως είναι ήδη αργά. Αν θέλεις να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, δες τις τρεις πιο ύπουλες συνήθειες που διαλύουν μια σχέση χωρίς να το καταλάβεις.

Αφήνεις τη σχέση στον «αυτόματο»

Στην αρχή δίνεις. Χρόνο, ενέργεια, προσοχή. Μετά, χαλαρώνεις. Όχι γιατί δεν σε νοιάζει, αλλά γιατί θεωρείς ότι «είστε καλά». Εδώ γίνεται το λάθος. Οι σχέσεις δεν συντηρούνται μόνες τους. Δεν είναι κάτι που φτιάχνεις και απλά υπάρχει. Αν σταματήσεις να επενδύεις, θα αρχίσει να αδειάζει. Και δεν θα το καταλάβεις από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά από μια αίσθηση ότι «κάτι λείπει». Η αλήθεια είναι απλή και λίγο άβολη: αν δεν ασχολείσαι, απομακρύνεσαι.

Δεν αφήνεις ποτέ πραγματικά πίσω ό,τι σε πλήγωσε

Λες «σε συγχωρώ», αλλά μέσα σου κρατάς αρχείο. Και το χειρότερο; Το χρησιμοποιείς. Σε καβγάδες, σε στιγμές έντασης ή ακόμα και σιωπηλά, με στάση και συμπεριφορά. Η συγχώρεση δεν είναι τυπική διαδικασία για να συνεχιστεί η σχέση. Είναι επιλογή να μην ξαναγυρίσεις εκεί. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, τότε δεν έχεις προχωρήσει. Και μια σχέση που μένει κολλημένη στο παρελθόν, δεν έχει πολύ μέλλον.

Είστε μαζί, αλλά όχι πραγματικά μαζί

Μπορεί να περνάτε ώρες στον ίδιο χώρο, αλλά να μην υπάρχει ουσιαστική σύνδεση. Κι εδώ κρύβεται μια μεγάλη παγίδα. Νομίζεις ότι επειδή «είστε μαζί», όλα είναι εντάξει. Στην πράξη όμως, ο χρόνος χωρίς παρουσία, χωρίς ενδιαφέρον και χωρίς επικοινωνία, δεν χτίζει τίποτα. Ένα δείπνο με κινητά στο χέρι δεν είναι σύνδεση. Μια κουβέντα από υποχρέωση δεν είναι επικοινωνία. Δεν χρειάζονται πολλά. Χρειάζεται πρόθεση. Να είσαι εκεί, πραγματικά.

Η αλήθεια που δεν λέμε εύκολα

Οι σχέσεις δεν χαλάνε ξαφνικά. Χαλάνε όταν σταματάς να προσέχεις. Και αν κάτι αξίζει να κρατήσεις, είναι αυτό: δεν φταίνε πάντα οι μεγάλες κρίσεις. Φταίνε τα μικρά που αφήνεις να περνάνε. Αν τα αναγνωρίσεις νωρίς, σώζονται. Αν όχι, απλώς καταλήγεις να αναρωτιέσαι πότε χάλασαν όλα.