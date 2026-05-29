Η Swarovski έλαβε την επίσημη έγκριση των στόχων της για μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το Science Based Targets initiative (SBTi), επιβεβαιώνοντας ότι οι κλιματικές φιλοδοξίες της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εταιρικής κλιματικής δράσης. Η έγκριση του SBTi θεωρείται ευρέως το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για τον καθορισμό και την επαλήθευση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης εκπομπών, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη φιλοδοξία των δεσμεύσεων βιωσιμότητας της Swarovski.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική βιωσιμότητας της Swarovski, ενισχύοντας τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και στον σκοπό της να «κάνει τον κόσμο να λάμπει». Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της Swarovski εδώ και δεκαετίες, με επίκεντρο τη σωστή διαχείριση των πόρων και την υπευθυνότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της.

Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων στόχων, η Swarovski δεσμεύεται να επιτύχει net-zero εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από σαφή ενδιάμεσα ορόσημα, όπως η μείωση των απόλυτων εκπομπών Scope 1 και 2 κατά 72% και των εκπομπών Scope 3 κατά 65% έως το 2035, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019, καθώς και συνολική μείωση κατά 90% σε όλα τα scopes έως το 2050.

Η έγκριση του SBTi έρχεται ως συνέχεια της ουσιαστικής προόδου που έχει ήδη επιτευχθεί. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Βιωσιμότητας της εταιρείας, η Swarovski έχει μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 54% σε σχέση με το 2019, πετυχαίνοντας τον προηγούμενο στόχο της για το 2030 νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Η πρόοδος αυτή οφείλεται σε ένα στοχευμένο πρόγραμμα απανθρακοποίησης σε όλη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση στην ανανεώσιμη ενέργεια, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον εξηλεκτρισμό βασικών παραγωγικών διαδικασιών. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη τις μονάδες παραγωγής της με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία με τους προμηθευτές της, αυξάνει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες logistics, επιτυγχάνοντας μετρήσιμη μείωση εκπομπών.

Ο CEO της Swarovski, Alexis Nasard, δήλωσε: «Η έγκριση των net-zero στόχων μας από το SBTi επιβεβαιώνει ότι οι κλιματικές μας φιλοδοξίες βασίζονται στην επιστήμη και συνοδεύονται από ουσιαστική πρόοδο. Αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα και την ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι η λάμψη που δημιουργούμε είναι τόσο υπεύθυνη όσο και εξαιρετική.»

Καθώς η Swarovski συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της για το κλίμα, παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση της μείωσης εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας και στην ακόμη βαθύτερη ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συνδυάζοντας μακροπρόθεσμο όραμα, λογοδοσία και μετρήσιμη πρόοδο.