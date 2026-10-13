Η LG Electronics φέρνει τη δημιουργικότητα του Bob Ross στη Ζωή μέσα από πολλαπλά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Lg Gallery+

Η σειρά LG Art TV συνδυάζει κομψό σχεδιασμό με προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης, προσφέροντας τον ιδανικό τρόπο για να απολαύσει κανείς περισσότερα από 5.000 έργα τέχνης που διατίθενται μέσω του LG Gallery+, της premium υπηρεσίας τέχνης της LG. Επιπλέον, προσφέρεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών για την premium έκδοση του LG Gallery+.[1]

Οι χρήστες του LG Gallery+ μπορούν πλέον να φέρουν τη γαλήνια ομορφιά των εμβληματικών έργων του Bob Ross απευθείας στο σπίτι τους, απολαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά του τοπία με τα «χαρούμενα μικρά δεντράκια», τα «αφράτα σύννεφα» και τα «επιβλητικά βουνά» του.

Εκτός από τα ολοκληρωμένα έργα του, το The Bob Ross Channel είναι επίσης διαθέσιμο μέσω του LG Channels στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, προσφέροντας συνεχή μετάδοση της εκπομπής The Joy of Painting («Η χαρά της ζωγραφικής»).[2]

Η LG Electronics και η Cineverse (Nasdaq: CNVS) ανακοίνωσαν ότι η συλλογή Bob Ross Gallery Collection είναι πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα LG Gallery+, προσφέροντας στους θαυμαστές του Bob Ross έναν εντελώς νέο τρόπο να έρθουν σε επαφή με τον ίδιο και την καλλιτεχνική του δημιουργία.[3]

Γνωστός κυρίως για την χαρακτηριστική, γαλήνια παρουσία του και τις λεπτοδουλεμένες πινελιές του, ο Bob Ross χαλαρώνει τους θεατές και εμπνέει τους λάτρεις της ζωγραφικής, με την καθολικά φιλόξενη προσέγγισή του στην τέχνη . Οι χρήστες του LG Gallery+ μπορούν πλέον να προβάλλουν με κομψό τρόπο τα εμβληματικά έργα τέχνης του Ross στις LG Art TVs, διαμορφώνοντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα καθώς εργάζονται, καθαρίζουν, διοργανώνουν ένα δείπνο ή απλώς όποτε θέλουν να χαλαρώσουν.[4]

Με την υποστήριξη της πολυβραβευμένης πλατφόρμας webOS της LG, το LG Gallery+ προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 5.000 έργα τέχνης, από εμβληματικά έργα κλασικών καλλιτεχνών έως σύγχρονα έργα και ψηφιακές δημιουργίες. Για πρώτη φορά, το LG Gallery+ θα περιλαμβάνει ειδυλλιακά τοπία από τη συλλογή Bob Ross Collection.

«Με την πάροδο των χρόνων, έχουμε ακούσει αμέτρητες φορές πόσο πολύ επιθυμεί ο κόσμος να απολαμβάνει τους πίνακες του Bob στο σπίτι τους και όχι μόνο μέσα από αφίσες, εκτυπώσεις ή τις σελίδες ενός βιβλίου. Αυτή η νέα συλλογή εκπληρώνει επιτέλους την επιθυμία να βιώσει κανείς τα απίστευτα αριστουργήματά του, τα επιβλητικά βουνά, τα απαλά σύννεφα, το βελούδινο γρασίδι και τα νερά που μοιάζουν με καθρέφτη, με τον πιο ομαλό και αιθέριο τρόπο. Είναι ένας ακόμη τρόπος να απολαμβάνουμε φυσικά τον αγαπημένο ζωγράφο της τηλεόρασης και την κληρονομιά που μας άφησε», δήλωσε η Joan Kowalski, πρόεδρος της Bob Ross Inc.

«Στην LG, η τέχνη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες τους brand μας και έναν ισχυρό τρόπο σύνδεσης με την κοινότητά μας», δήλωσε ο Chris Jo, επικεφαλής του webOS Platform Business Center στην LG Media Entertainment Solution Company. «Είναι τιμή μας να συμβάλλουμε στη διατήρηση και διάδοση της κληρονομιάς του Bob Ross, προσφέροντας στους θεατές νέους τρόπους να ανακαλύψουν την εκπομπή The Joy of Painting μέσω του LG Channels».[5]

Η σειρά LG Art TVs συνδυάζει τον σχεδιασμό με προηγμένες τεχνολογίες απεικόνισης, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο μια τηλεόραση μπορεί να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα ενός χώρου. Χάρη σε τεχνολογίες όπως οι Hyper Radiant Color Technology, Perfect Black και Perfect Color, καθώς και η Reflection Free Premium, οι LG Art TVs προσφέρουν φυσικά χρώματα, βάθος και ευκρίνεια, ακόμη και υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Από την LG OLED evo W6 Wallpaper TV, που έχει σχεδιαστεί να ενσωματώνεται διακριτικά στον χώρο και να αποσπά όσο το δυνατόν λιγότερο την προσοχή, μέχρι την LG OLED evo G6, με σχεδιασμό Gallery που εφαρμόζει επίπεδα στον τοίχο και την LG Gallery TV[6], η οποία έχει σχεδιαστεί, ώστε να θυμίζει έργο τέχνης σε γκαλερί και διαθέτει εναλλάξιμα μαγνητικά πλαίσια[7] και παρουσίαση εμπνευσμένη από τον τρόπο έκθεσης έργων σε γκαλερί. Όταν η οθόνη δεν χρησιμοποιείται για ψυχαγωγία, το Gallery Mode μετατρέπει την τηλεόραση σε ένα έργο τέχνης, προβάλλοντας επιλεγμένα έργα, προσωπικές φωτογραφίες ή εικόνες που δημιουργούνται με AI. Το αποτέλεσμα είναι μια οθόνη που μπορεί να προσαρμόζεται στη διάθεση, τη διακόσμηση ή την περίσταση, είτε λειτουργώντας ως ένα διακριτικό στοιχείο σχεδιασμού στην καθημερινότητα είτε ως εντυπωσιακό σημείο αναφοράς κατά τη φιλοξενία επισκεπτών.

Το The Bob Ross Channel, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω της συνεργασίας της Cineverse με την Bob Ross Inc. και την American Public Television, προσφέρει συνεχή προβολή της εκπομπής The Joy of Painting. Με σχεδόν 400 επεισόδια της εμβληματικής σειράς, το The Bob Ross Channel έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή κανάλια της Cineverse.

[1] Το LG Gallery+ προσφέρει δωρεάν έκδοση στις τηλεοράσεις LG, ενώ για την πλήρη premium έκδοση απαιτείται μηνιαία συνδρομή, καθώς και σύνδεση στον λογαριασμό και καταχώριση τρόπου πληρωμής. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτούνται σύνδεση στο διαδίκτυο και συνδρομή. Διατίθεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών, με σύνδεση στον λογαριασμό και καταχώριση τρόπου πληρωμής. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα με χρέωση, εκτός εάν ακυρωθεί πριν από τη λήξη της. Η συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

[3] Το LG Gallery+ προσφέρει μια δωρεάν έκδοση σε τηλεοράσεις LG, ενώ η πλήρης έκδοση premium απαιτεί μηνιαία συνδρομή με εγγραφή σύνδεσης και τρόπου πληρωμής. Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο και συνδρομή για επιλεγμένες λειτουργίες. Διατίθεται δωρεάν τρίμηνη δοκιμαστική περίοδος με εγγραφή σύνδεσης και τρόπου πληρωμής. Η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα σε ένα πρόγραμμα επί πληρωμή, εκτός εάν ακυρωθεί πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. Η συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

[4] Η τηλεόραση Gallery TV με πλαίσιο περιλαμβάνει προσαρτώμενο πλαίσιο σε χιονόλευκο χρώμα. Τα πρόσθετα πλαίσια πωλούνται ξεχωριστά.

[5] Τα LG Channels δεν διατίθονται στην Ελλάδα.

[6] Δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά