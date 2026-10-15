Η LG Electronics ανακοινώνει νέα αξεσουάρ για το έξυπνο σπίτι, σχεδιασμένα σε συνεργασία με την Apple για τη συλλογή Apple Home

Η LG Electronics και η Apple ανακοίνωσαν επτά αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού για τη συλλογή Apple Home, στα οποία περιλαμβάνονται κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, έξυπνο κουδούνι με κάμερα, έξυπνη κλειδαριά, έξυπνος θερμοστάτης και αισθητήρας θερμοκρασίας.

Τα νέα προϊόντα αποτελούν προϊόν κοινής ανάπτυξης της LG Electronics και της Apple και λειτουργούν άψογα με τις συσκευές της Apple. Η συνεργασία υπερβαίνει την απλή συμβατότητα συσκευών, συνδυάζοντας τη βαθιά τεχνογνωσία της LG στα προϊόντα και τις λύσεις για το σπίτι με την εμπειρία της Apple στις πλατφόρμες, προσφέροντας έτσι μια πιο διαισθητική και ολοκληρωμένη εμπειρία έξυπνου σπιτιού.

Τα προϊόντα αυτά συνεργάζονται άψογα για να διευκολύνουν τους χρήστες στην καθημερινότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της προστασίας του σπιτιού τους όταν απουσιάζουν.

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε μια σειρά αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού, τα οποία αναπτύχθηκαν από κοινού με την Apple για τη συλλογή Apple Home Collection, συμπεριλαμβανομένων καμερών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και ενός κουδουνιού πόρτας με κάμερα, μιας έξυπνης κλειδαριάς, ενός έξυπνου θερμοστάτη και ενός αισθητήρα θερμοκρασίας. Τα νέα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινή εμπειρία στο σπίτι πιο απλή, πιο αξιόπιστη και απρόσκοπτα συνδεδεμένη, διασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα μέσω του Apple Home.

Αυτά τα αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της LG να δημιουργεί διασυνδεδεμένες και προσαρμοστικές εμπειρίες. Παράλληλα, ενισχύουν τη φιλοδοξία της εταιρείας να απλοποιήσει την καθημερινή ζωή, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση και επιτρέποντας πιο διαισθητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καταναλωτών και του περιβάλλοντός τους.

«Η δημιουργία ενός πραγματικά διασυνδεδεμένου σπιτιού απαιτεί προϊόντα που συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους», δήλωσε ο Kihyun Jung, επικεφαλής του Platform Business Center της LG Home Appliance Solution Company. «Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της LG στις οικιακές συσκευές και το οικιακό περιβάλλον με το Apple Home, δημιουργούμε διαισθητικές, ολοκληρωμένες εμπειρίες που ενσωματώνονται φυσικά στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών[1]».

«Η Apple επικεντρωνόταν ανέκαθεν στη δημιουργία προϊόντων και εμπειριών που προσφέρουν απρόσκοπτη και διαισθητική χρήση, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα των χρηστών μας, κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ στο οικιακό περιβάλλον», δήλωσε ο Matthew Costello, αντιπρόεδρος Hardware Engineering της Apple. «Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας στο υλικό και το λογισμικό με τη βαθιά γνώση της LG για το οικιακό περιβάλλον και τη διασυνδεδεμένη διαβίωση, μπορούμε να δημιουργούμε εμπειρίες έξυπνου σπιτιού που είναι πιο απλές στην εγκατάσταση, πιο εύκολες στον έλεγχο και λειτουργούν απρόσκοπτα».

Πέρα από τη Συνδεσιμότητα: Προς την Κοινή Ανάπτυξη Προϊόντων και Εμπειριών Χρήστη

Προχωρώντας πέρα από την απλή συμβατότητα μεταξύ συσκευών, η Apple και η LG ανέπτυξαν από κοινού αυτά τα νέα προϊόντα ήδη από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού τους, συνεργαζόμενες σε επίπεδο υλικού, λογισμικού και εμπειρίας χρήστη.

Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την παροχή μιας ενιαίας εμπειρίας χρήστη, με στόχο την απλοποίηση της εγκατάστασης και του ελέγχου. Αντί να συνδέονται απλώς μεμονωμένα προϊόντα μέσω μιας πλατφόρμας, τα αξεσουάρ έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν συνδυαστικά. Μέσα από την εφαρμογή Home ή με μια απλή φωνητική εντολή στη Siri, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει το σενάριο «Καλημέρα» και να προσαρμόσει ταυτόχρονα τη θερμοκρασία του σπιτιού και τη γωνία λήψης της εσωτερικής κάμερας, στρέφοντάς την προς τα κάτω όσο ετοιμάζεται για την ημέρα του.1 Επιπλέον, κάθε αξεσουάρ διαθέτει κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο στο Apple Home, ωστόσο μόνο οι χρήστες και τα άτομα που οι ίδιοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του σπιτιού τους.

Παρουσίαση Νέων Καμερών Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου, Κουδουνιού Πόρτας με Κάμερα, Έξυπνης Κλειδαριάς, Θερμοστάτη και Αισθητήρα Θερμοκρασίας

Από τον Δεκέμβριο, με επιλεγμένα αξεσουάρ να κυκλοφορούν στις αρχές του επόμενου έτους, η LG και η Apple θα διαθέσουν την πλήρη σειρά προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η οποία περιλαμβάνει κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, κουδούνι πόρτας με κάμερα, έξυπνη κλειδαριά, θερμοστάτη και αισθητήρα θερμοκρασίας, με υποστήριξη των εφαρμογών Apple Home και LG ThinQ.¹ Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και το κουδούνι πόρτας με κάμερα θα είναι διαθέσιμα από τον Δεκέμβριο.[2]

Κάμερες

Οι νέες κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της LG προσφέρουν καθαρή εικόνα, έξυπνη ανίχνευση και λειτουργίες ελέγχου με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, βοηθώντας τους χρήστες να παρακολουθούν όσα έχουν σημασία στον χώρο του σπιτιού τους. Με ανάλυση βίντεο έως 2,5K, έγχρωμη νυχτερινή όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ευρυγώνια κάλυψη, οι κάμερες εξασφαλίζουν καθαρή εικόνα τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες, κάθε κάμερα αναγνωρίζει ανθρώπους, κατοικίδια, οχήματα και κίνηση, συμβάλλοντας στην αποστολή πιο σχετικών ειδοποιήσεων και στη μείωση των περιττών ενημερώσεων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξαιρούν επιλεγμένες περιοχές από την προβολή και την καταγραφή, ενώ η ενσωματωμένη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο αποθήκευσης και ανασκόπησης του καταγεγραμμένου υλικού.

LG Indoor Cam Plug – In : Το ευρύ οπτικό πεδίο 160° επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερου μέρους του δωματίου σε ένα μόνο καρέ, ενώ ο μηχανισμός κλίσης για την προστασία της ιδιωτικότητας και τα φυσικά χειριστήρια προσφέρουν έναν ορατό και διαισθητικό τρόπο ελέγχου της παρακολούθησης όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη.

: Το ευρύ οπτικό πεδίο 160° επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερου μέρους του δωματίου σε ένα μόνο καρέ, ενώ ο μηχανισμός κλίσης για την προστασία της ιδιωτικότητας και τα φυσικά χειριστήρια προσφέρουν έναν ορατό και διαισθητικό τρόπο ελέγχου της παρακολούθησης όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη. LG Outdoor Cam Plug – In : Η κάμερα προσφέρει αξιόπιστη παρακολούθηση εξωτερικών χώρων, με έγχρωμη νυχτερινή όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ανάλυση 2,5K, βοηθώντας τους χρήστες να διατηρούν καθαρή εικόνα του περιβάλλοντος χώρου του σπιτιού, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

: Η κάμερα προσφέρει αξιόπιστη παρακολούθηση εξωτερικών χώρων, με έγχρωμη νυχτερινή όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ανάλυση 2,5K, βοηθώντας τους χρήστες να διατηρούν καθαρή εικόνα του περιβάλλοντος χώρου του σπιτιού, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. LG Floodlight Cam : Η κάμερα διαθέτει επιπλέον δύο προσαρμοζόμενους προβολείς που φωτίζουν αυτόματα τον περιβάλλοντα χώρο όταν ανιχνεύεται δραστηριότητα, συνδυάζοντας την παρακολούθηση εξωτερικών χώρων και τον φωτισμό σε μία ολοκληρωμένη λύση οικιακής ασφάλειας.

: Η κάμερα διαθέτει επιπλέον δύο προσαρμοζόμενους προβολείς που φωτίζουν αυτόματα τον περιβάλλοντα χώρο όταν ανιχνεύεται δραστηριότητα, συνδυάζοντας την παρακολούθηση εξωτερικών χώρων και τον φωτισμό σε μία ολοκληρωμένη λύση οικιακής ασφάλειας. LG Video Doorbell Wired

Το LG Video Doorbell Wired προσφέρει καθαρή εικόνα, πιο σχετικές ειδοποιήσεις και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση στην κεντρική είσοδο του σπιτιού. Το σύστημα διπλής κάμερας συνδυάζει μια μπροστινή κάμερα ανάλυσης 2,5K και μια κάτω κάμερα Full HD, καταγράφοντας ξεχωριστές εικόνες επισκεπτών, δεμάτων και σημαντικών σημείων γύρω από την είσοδο, εξασφαλίζοντας ευρύτερη κάλυψη. Μπορεί επίσης να αναγνωρίζει ανθρώπους, οχήματα, κατοικίδια και δέματα, καθώς και να αναπαράγει έναν χρήσιμο ηχητικό ειδοποιητή μέσω του Apple HomeView, του HomePod ή του HomePod mini. Η έγχρωμη νυχτερινή όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας βοηθούν επίσης τους χρήστες να βλέπουν τι συμβαίνει στην πόρτα τους και να ανταποκρίνονται ανάλογα.

LG Smart Deadbolt Lock

Η LG Smart Deadbolt Lock συνδυάζει την έξυπνη πρόσβαση, τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την ευκολία στην καθημερινή χρήση, με βασικό χαρακτηριστικό το ξεκλείδωμα χωρίς τη χρήση χεριών μέσω της λειτουργίας home key σε συμβατό iPhone ή Apple Watch και της προηγμένης τεχνολογίας Ultra-Wideband. Η κλειδαριά αναγνωρίζει τη θέση και την κίνηση ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη είσοδο χωρίς τη χρήση χεριών. Η ανέπαφη χρήση NFC, ο κωδικός PIN και το φυσικό κλειδί προσφέρουν επιπλέον τρόπους ξεκλειδώματος της πόρτας, ενώ η ενσωματωμένη λειτουργία ανίχνευσης της κατάστασης της πόρτας και οι ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής βοηθούν τους χρήστες να παρακολουθούν την κατάσταση της πόρτας και τα συμβάντα ασφαλείας.

LG Smart Thermostat και LG Temperature Sensor

Ο LG Smart Thermostat συνδυάζει την ενεργειακή αποδοτικότητα με τον διαισθητικό σχεδιασμό, προσφέροντας πιο προσαρμοστική και αποδοτική διαχείριση της θερμοκρασίας στο σπίτι. Η λειτουργία Adaptive Temperature της Apple μπορεί να προσαρμόζει τη θέρμανση και την ψύξη ανάλογα με το αν ο χρήστης επιστρέφει στο σπίτι, απουσιάζει ή κοιμάται.

Όταν συνδυάζεται με προαιρετικές συσκευές LG Temperature Sensor, τοποθετημένες σε άλλα δωμάτια, το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τη θερμοκρασία και την υγρασία σε πολλαπλούς χώρους, συμβάλλοντας στη διατήρηση πιο σταθερών συνθηκών άνεσης σε ολόκληρο το σπίτι. Οι προηγμένοι αλγόριθμοι ανίχνευσης έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν τα σφάλματα μέτρησης και να εντοπίζουν τις μεταβολές της εσωτερικής θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο, ενώ η τεχνολογία Matter over Thread επιτρέπει τη συνδεσιμότητα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και άμεση απόκριση, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις σύνδεσης και τις διακοπές λειτουργίας εκτός σύνδεσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η λειτουργία Clean Energy Guidance της Apple μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας με βάση την ένταση εκπομπών άνθρακα του ηλεκτρικού δικτύου. Μέσω υποστηριζόμενων διασυνδέσεων με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ο LG Smart Thermostat μπορεί επίσης να μετατοπίζει τη λειτουργία του σε χρονικές περιόδους με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Προστασία της Ιδιωτικότητας στο Apple Home

Η προστασία της ιδιωτικότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Apple Home. Το υλικό που καταγράφεται από τις κάμερες και τα προσωπικά δεδομένα στην εφαρμογή Home αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και δεν είναι ποτέ προσβάσιμα από την LG ή την Apple.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού της LG και της Apple, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της LG.

[1] Η χρήση των νέων προϊόντων IoT απαιτεί έναν οικιακό κόμβο της Apple (Apple home hub), όπως το HomePod, το HomePod mini, το Apple TV 4K ή το Apple HomeView. Τα νέα προϊόντα IoT, το LG ThinQ και το Apple Home απαιτούν σύνδεση Wi–Fi. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες, οι λειτουργίες και η συμβατότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, την περιοχή και τη χώρα.

[2] Η διαθεσιμότητα των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητάς τους στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα.