Το φθινόπωρο έχει έναν τρόπο να σε κάνει να ξανακοιτάς τη ντουλάπα σου με άλλο μάτι. Δεν χρειάζεσαι απαραίτητα πολλά καινούργια κομμάτια. Μερικές φορές αρκεί ένα χρώμα, μια διαφορετική υφή ή ένας συνδυασμός που δεν είχες σκεφτεί, για να αλλάξει ολόκληρο το φθινοπωρινό dressing. Έτσι, η Marks & Spencer έρχεται με μια παλέτα που κοιτάζει προς τη φύση και κάνει τη μετάβαση στη νέα σεζόν πολύ πιο εύκολη.

Φθινοπωρινό dressing σε chocolate, caramel και cream

Το καφέ δεν είναι απλώς μια ασφαλής επιλογή για το φθινόπωρο. Αυτή τη σεζόν γίνεται σχεδόν η νέα βάση της γκαρνταρόμπας σου. Το βαθύ chocolate brown μπορεί να πάρει τη θέση του μαύρου, ενώ το caramel δίνει πιο ζεστό αποτέλεσμα και συνδυάζεται εύκολα με cream αποχρώσεις. Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να αλλάξεις όλο σου το στιλ, ξεκίνα από ένα αξεσουάρ. Η patchwork τσάντα της M&S σε διαφορετικούς τόνους του καφέ είναι ακριβώς το είδος του κομματιού που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα πολύ απλό σύνολο.

Το olive και το burgundy κάνουν τη διαφορά

Το olive green έχει αυτό το σπάνιο πλεονέκτημα να μοιάζει ιδιαίτερο χωρίς να είναι δύσκολο. Μπορείς να το φορέσεις σχεδόν σαν ουδέτερο χρώμα, είτε σε T shirt είτε σε sneakers, και να το συνδυάσεις με denim, cream ή καφέ. Το burgundy, αντίθετα, λειτουργεί καλύτερα όταν θέλεις λίγη ένταση. Ένα τοπ σε αυτή την απόχρωση αρκεί για να κάνει ένα καθημερινό outfit να δείξει περισσότερο φροντισμένο, χωρίς να φαίνεται ότι προσπάθησες υπερβολικά. Το κοινό νήμα εδώ είναι πρακτικό. Δεν μιλάμε για αποχρώσεις που απαιτούν ειδικό styling, αλλά για χρώματα που μπορούν να μπουν στα σύνολα που ήδη φοράς και να τα κάνουν να δείχνουν πιο φρέσκα.

Οι υφές είναι το μισό styling

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σεζόν. Suede, leather, πλεκτά και denim δεν χρειάζεται να φορεθούν χωριστά. Αντίθετα, η ομορφιά βρίσκεται στην αντίθεσή τους. Μια suede mini φούστα με πλεκτό, ένα leather jacket πάνω από ένα απλό tank top ή ένα wide leg jean με πιο μαλακή μπλούζα δημιουργούν εκείνη την ισορροπία ανάμεσα στο χαλαρό και το προσεγμένο. Μπορείς να δεις περισσότερες επιλογές στο M&S online ή να αναζητήσεις τα κομμάτια στα φυσικά καταστήματα.

Το φθινοπωρινό dressing δεν χρειάζεται υπερβολή

Με λίγα λόγια, το πιο ωραίο με τις φετινές προτάσεις είναι ότι δεν σου ζητούν να φορέσεις όλες τις τάσεις μαζί. Διάλεξε μία απόχρωση που σου ταιριάζει, πρόσθεσε μια ενδιαφέρουσα υφή και άφησε τα υπόλοιπα ήσυχα. Γιατί το πετυχημένο φθινοπωρινό dressing δεν είναι αυτό που φωνάζει περισσότερο. Είναι αυτό που δείχνει ότι ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να φορέσεις.