Η Μύκονος παραμένει ένας από τους αγαπημένους ελληνικούς προορισμούς του Ζαν Πολ Γκοτιέ και ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής μόδας βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο νησί. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Γκοτιέ έκανε τη βραδινή του βόλτα στα κοσμοπολίτικα σοκάκια της Μυκόνου και δεν πέρασε απαρατήρητος. Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε σε έναν από τους δρόμους με τη μεγαλύτερη κίνηση, με τον ίδιο να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετος και να ποζάρει χαμογελαστός.

Για τη βόλτα του στο νησί, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ επέλεξε ένα άνετο και ανεπιτήδευτο look, αφήνοντας στην άκρη τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις με τις οποίες έχει συνδέσει το όνομά του στον κόσμο της μόδας. Συγκεκριμένα, φόρεσε μαύρο παντελόνι με σκούρα γκρι μπλούζα, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό του με τζιν τζάκετ και κλειστά μαύρα παπούτσια.

Ο σχεδιαστής έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την Ελλάδα, ενώ οι επισκέψεις του στη χώρα είναι συχνές. Η Μύκονος αποτελεί έναν από τους προορισμούς στους οποίους επιστρέφει, απολαμβάνοντας το νησί και τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή του ατμόσφαιρα.