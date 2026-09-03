Κάποιες fashion καμπάνιες αρκούνται σε όμορφα ρούχα, εντυπωσιακές φωτογραφίες και ένα διάσημο πρόσωπο. Κάποιες άλλες, όμως, προσπαθούν να σου δώσουν κάτι περισσότερο, έναν μικρό κόσμο στον οποίο θέλεις να μπεις για να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Η Paris Hilton επιστρέφει αυτή τη σεζόν με όλη την αυτοπεποίθηση και την pop κουλτούρα που κουβαλά μαζί της, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι μόνη. Στην καμπάνια From Paris With Love της KARL LAGERFELD αποκτά έναν μάλλον απρόσμενο συμπρωταγωνιστή.

Η Paris Hilton συναντά τον NOT-KARL

Δίπλα στην Paris εμφανίζεται ο NOT-KARL, ένας νέος ψηφιακός χαρακτήρας που κάνει το ντεμπούτο του στο σύμπαν του οίκου. Και κάπου εδώ η κλασική λογική μιας fashion campaign αλλάζει λίγο. Τον βλέπεις να εμφανίζεται μέσα από ρετρό τηλεοράσεις με πολλαπλές οθόνες, δημιουργώντας έναν παιχνιδιάρικο διάλογο με την Paris Hilton. Δεν λειτουργεί απλώς σαν ένα ψηφιακό εφέ που μπήκε στο concept για να τραβήξει την προσοχή σου. Η παρουσία του αποτελεί μέρος της ιστορίας και, σύμφωνα με τον οίκο, αυτή είναι μόνο η αρχή για τον χαρακτήρα. Άλλωστε, στην επίσημη σελίδα του brand η συνάντηση Paris Hilton και NOT-KARL βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της νέας σεζόν.

Η Paris Hilton μπαίνει σε έναν πιο rock κόσμο

Φυσικά, πίσω από το concept υπάρχουν και τα ρούχα. Η συλλογή Φθινόπωρο Χειμώνας 2026 συνεχίζει την έντονη αισθητική της KARL LAGERFELD με σύγχρονο tailoring, επιβλητικά πανωφόρια και μονοχρωματικές σιλουέτες που δεν χρειάζονται πολλά για να τραβήξουν το βλέμμα σου. Ιδιαίτερη θέση έχουν τα fitted δερμάτινα σύνολα σε croco και leopard αποχρώσεις, όπως και οι προτάσεις από nappa δέρμα. Την πιο rock πλευρά της συλλογής ενισχύουν οι oversized ζώνες φούστες, δημιουργώντας looks που παίζουν ανάμεσα στην αυστηρή γραμμή και την πιο τολμηρή διάθεση. Μπορείς να δεις περισσότερα από τη Fall Winter αισθητική του οίκου.

Μια καμπάνια για το self reinvention

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη συνεργασία πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι δεν προσπαθεί απλώς να ντύσει την Paris Hilton με τη νέα συλλογή. Χτίζει γύρω της μια ιστορία για την αυτοέκφραση, την αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίζεις την εικόνα σου. Και ίσως γι’ αυτό η Paris Hilton ταιριάζει τόσο καλά σε αυτό το concept. Έχει περάσει πολλές φορές από διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική της ταυτότητα. Τώρα το κάνει ξανά, αυτή τη φορά απέναντι σε έναν ψηφιακό χαρακτήρα που μόλις αρχίζεις να γνωρίζεις.