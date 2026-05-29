Το καλοκαίρι είναι η εποχή που η περιποίηση αλλάζει ρυθμό. Αναζητάς πιο ανάλαφρες υφές, έξυπνα προϊόντα πολλαπλής χρήσης και συνθέσεις που δεν υπόσχονται απλώς, αλλά διευκολύνουν πραγματικά την καθημερινότητά σου. Από αντηλιακά νέας γενιάς μέχρι αρωματικά mists και body serums που χαρίζουν λάμψη, οι τελευταίες beauty αφίξεις δείχνουν πως η φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται όλο και πιο στοχευμένη.

HL/Skin: Η νύχτα γίνεται σύμμαχος της επιδερμίδας

Αν ανήκεις σε εκείνες που πιστεύουν ότι η σωστή περιποίηση ξεκινά όταν πέφτουν οι ρυθμοί της ημέρας, η νέα Αναζωογονητική Κρέμα Νύχτας της HL/Skin έρχεται να υπενθυμίσει πόσο σημαντικές είναι οι ώρες του ύπνου για την επιδερμίδα. Με σκουαλάνιο και γλυκερίνη, στοχεύει στην ενυδάτωση και στην υποστήριξη της ελαστικότητας του δέρματος, ενώ εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη anti-ageing φιλοσοφία μαζί με κρέμα ημέρας και κρέμα ματιών.

Bioderma: Αντηλιακή προστασία απέναντι σε όλα όσα μας περιβάλλουν

Η αντηλιακή προστασία δεν αφορά πλέον μόνο την UV ακτινοβολία. Η Bioderma παρουσιάζει το Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+, μια σύνθεση που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τόσο τον ήλιο όσο και παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και το ορατό φως. Με ultra-fluid υφή και αόρατο τελείωμα, απευθύνεται σε όσους θέλουν καθημερινή προστασία χωρίς να αισθάνονται ότι φορούν βαρύ προϊόν στο πρόσωπό τους.

Frezyderm: Όταν το αντηλιακό συναντά την αντιγήρανση

Η Frezyderm ποντάρει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες τάσεις της σύγχρονης κοσμητολογίας, τα φυτικά εξωσώματα. Το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes συνδυάζει πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία με στοιχεία αντιγηραντικής φροντίδας, φιλοδοξώντας να λειτουργεί σχεδόν σαν ένας καθημερινός ορός. Παράλληλα, η εξαιρετικά λεπτόρρευστη υφή του απευθύνεται σε όσους αποφεύγουν τις βαριές και λιπαρές συνθέσεις.

DARLING: Το ιταλικό καλοκαίρι σε ένα μπουκάλι

Υπάρχουν προϊόντα που εξυπηρετούν μια ανάγκη και υπάρχουν και εκείνα που δημιουργούν διάθεση. Το νέο SCENT-ME Body & Hair Mist της DARLING ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Με νότες που θυμίζουν την Ακτή Αμάλφι και water-based σύνθεση για σώμα και μαλλιά, μετατρέπει το καθημερινό άρωμα σε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Επιπλέον, η vegan φιλοσοφία και η έμφαση στη βιωσιμότητα συμπληρώνουν το προφίλ ενός brand που επενδύει εξίσου στην εμπειρία και στη συνείδηση.

Vaseline: Η λάμψη γίνεται πρωταγωνίστρια

Η νέα σειρά Gluta-Hya της Vaseline έρχεται να θυμίσει ότι η περιποίηση σώματος δεν είναι απλώς μια βιαστική κίνηση μετά το ντους. Με body serum lotions που δίνουν έμφαση στη φωτεινότητα, την ομοιομορφία και τη νυχτερινή ανανέωση της επιδερμίδας, η σειρά αντιμετωπίζει το δέρμα σαν το πιο εντυπωσιακό αξεσουάρ του καλοκαιριού. Και ίσως αυτή να είναι η πιο σύγχρονη beauty προσέγγιση: λιγότερη υπερβολή, περισσότερη φροντίδα.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των λανσαρισμάτων είναι ότι δεν περιορίζονται σε μία μόνο υπόσχεση. Προστασία, ενυδάτωση, αντιγήρανση, αισθητηριακή εμπειρία και λάμψη συνυπάρχουν σε προϊόντα που ακολουθούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης γυναίκας, η οποία θέλει να κάνει περισσότερα με λιγότερα βήματα. Και αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει.