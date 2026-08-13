Αυγουστιάτικη ραστώνη, ζέστη και η ξαφνική επιθυμία για παρέα. Ο Δεκαπενταύγουστος πλησιάζει και, παρόλο που πολλοί λείπουν, η “ανοιχτή” πρόσκληση της τελευταίας στιγμής είναι συχνά η πιο επιτυχημένη. Εξάλλου δυο μέρες έμειναν. Αντί να αγχωθείτε με περίπλοκα μενού και ατελείωτες λίστες στα super market, η γοητεία του Δεκαπενταύγουστου κρύβεται στην απλότητα. Φέτος, αφήνουμε το πρωτόκολλο στην άκρη και επενδύουμε στην ουσία… την καλή παρέα.

Εδώ είναι μερικές ιδέες για να στήσετε ένα τραπέζι “στο φτερό”, χωρίς κόπο, αλλά με πολύ κέφι:

Meze-Style

Ξεχάστε τα ατομικά πιάτα. Ο Δεκαπενταύγουστος θέλει μοίρασμα. Ποικιλία από ελληνικά τυριά, ελιές, ντοματίνια και φρέσκο προζυμένιο ψωμί. Λουκάνικα ή χαλούμι στο σχαροτήγανο (5 λεπτά υπόθεση) και μερικές πιπεριές τηγανητές.

Το “Drink Station”

Μην γίνετε ο bartender της βραδιάς. Στήστε μια γωνιά με πάγο, ποτήρια και επιλογές:

Παγωμένο ούζο ή τσίπουρο.

Μια μεγάλη κανάτα με λευκό κρασί, φέτες ροδάκινου και μπόλικα παγάκια.

Ανθρακούχο νερό με δυόσμο για τη δροσιά.

Η Ατμόσφαιρα της Τελευταίας Στιγμής

Μουσική: Μια λίστα με καλοκαιρινά ρετρό ή χαλαρή lounge μουσική που δεν “σκεπάζει” τη συζήτηση.

Μια λίστα με καλοκαιρινά ρετρό ή χαλαρή lounge μουσική που δεν “σκεπάζει” τη συζήτηση. Φωτισμός: Αν είστε σε βεράντα, κλείστε τα μεγάλα φώτα. Λίγα κεριά ή τα κλασικά φωτάκια (“ψείρες”) δημιουργούν αμέσως γιορτινή διάθεση.

Αν είστε σε βεράντα, κλείστε τα μεγάλα φώτα. Λίγα κεριά ή τα κλασικά φωτάκια (“ψείρες”) δημιουργούν αμέσως γιορτινή διάθεση. Διακόσμηση: Μερικά κλαδιά βασιλικού σε ένα βάζο. Μυρίζει Ελλάδα και διώχνει και τα κουνούπια!

Το Γλυκό του “Δεν Προλαβαίνω”

Παγωμένο καρπούζι με φέτα. Η απόλυτη ελληνική αντίθεση που δεν απογοητεύει ποτέ, ή γιαούρτι με μέλι και καρύδια σε μικρά μπολάκια.

Η πρόσκληση πρέπει να σταλεί ΤΩΡΑ. Ένα απλό μήνυμα στο group chat όπως: “Δεκαπενταύγουστος στη βεράντα μου. Φέρτε το χαμόγελό σας (και ίσως λίγο πάγο), τα υπόλοιπα πάνω μου!”

Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλους!