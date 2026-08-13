Αν υπάρχει ένα πιάτο που φωνάζει «ελληνικό καλοκαίρι», είναι αυτό. Οι γαρίδες σαγανάκι με ούζο και φέτα έχουν αυτή τη μαγική ισορροπία ανάμεσα στη φρεσκάδα της θάλασσας, τη γλύκα της ντομάτας και την αλμυρή ένταση της φέτας. Και το ούζο; Κάνει όλη τη διαφορά, δίνοντας άρωμα που σε ταξιδεύει χωρίς πολλά πολλά.

Υλικά (για 2-3 άτομα)

500 γρ. γαρίδες καθαρισμένες (κρατάς αν θέλεις τα κεφάλια για έξτρα γεύση)

2 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 1 κονσέρβα ντομάτα

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο

50 ml ούζο

100 γρ. φέτα θρυμματισμένη

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

Λίγος μαϊντανός

Αλάτι, πιπέρι

Προαιρετικά: λίγο μπούκοβο ή μια πρέζα ζάχαρη

Εκτέλεση

Ξεκινάς με τη βάση

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο για λίγο, ίσα να βγάλει τα αρώματά του.

Δένεις τη σάλτσα

Ρίχνεις τη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και αν θες μια πρέζα ζάχαρη για να ισορροπήσει η οξύτητα. Αφήνεις να σιγοβράσει για 10 λεπτά μέχρι να δέσει.

Μπαίνει το άρωμα

Προσθέτεις τις γαρίδες και σβήνεις με το ούζο. Εκείνη τη στιγμή θα μυρίσει όλη η κουζίνα καλοκαίρι. Μαγειρεύεις για 4-5 λεπτά, όχι παραπάνω για να μη σκληρύνουν.

Το τελείωμα

Ρίχνεις τη φέτα από πάνω, χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις να λιώσει ελαφρώς. Πασπαλίζεις με μαϊντανό και είσαι έτοιμη.

Μικρά tips που κάνουν τη διαφορά

Μην παραψήσεις τις γαρίδες γιατί θα χάσουν τη ζουμερή υφή τους

Αν έχεις χρόνο, χρησιμοποίησε φρέσκια ντομάτα, κάνει πιο «καθαρή» γεύση

Το ούζο θέλει μέτρο, δεν θέλουμε να καπελώσει το πιάτο

Πώς το σερβίρεις

Ιδανικά με φρέσκο ψωμί για βούτες ή πάνω σε κριθαράκι αν θέλεις να το κάνεις πιο χορταστικό. Και φυσικά, ένα ποτηράκι ούζο δίπλα ολοκληρώνει την εμπειρία.

Καλή απόλαυση!