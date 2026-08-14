Μια μακαρονάδα που μυρίζει θάλασσα και καλοκαίρι, αλλά φτιάχνεται πανεύκολα στο σπίτι. Τα μύδια δίνουν όλη τη νοστιμιά, χωρίς πολλά πολλά. Αν έχεις καλή πρώτη ύλη, δεν χρειάζεσαι τίποτα περίπλοκο.

Υλικά (για 2-3 άτομα)

400 γρ. μακαρόνια (σπαγγέτι ή λιγκουίνι)

1 κιλό μύδια φρέσκα (καθαρισμένα εξωτερικά)

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1/2 φλ. λευκό κρασί

400 γρ. ντομάτα κονκασέ ή ψιλοκομμένη

1/2 κουτ. γλυκού μπούκοβο (προαιρετικά)

μαϊντανός ψιλοκομμένος

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

1. Καθάρισε σωστά τα μύδια

Πλύνε τα καλά και πέτα όσα είναι ανοιχτά και δεν κλείνουν όταν τα χτυπήσεις ελαφρά. Αυτό είναι βασικό, δεν το προσπερνάς.

2. Βράσε τα μακαρόνια

Σε αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες. Κράτα λίγο από το νερό τους πριν τα σουρώσεις.

3. Άνοιξε τα μύδια

Σε βαθύ τηγάνι βάλε λίγο ελαιόλαδο και το σκόρδο. Μόλις μυρίσει, ρίξε τα μύδια και σβήσε με το κρασί. Σκέπασε και άφησε 3-4 λεπτά μέχρι να ανοίξουν. Όσα μείνουν κλειστά, τα πετάς.

4. Ετοίμασε τη σάλτσα

Ρίξε τη ντομάτα, το μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι. Άφησε να δέσει για 8-10 λεπτά. Αν χρειαστεί, πρόσθεσε λίγο από το νερό των ζυμαρικών.

5. Δέσε το πιάτο

Βάλε τα μακαρόνια μέσα στη σάλτσα, ανακάτεψε καλά και πρόσθεσε μαϊντανό. Άφησε 1-2 λεπτά να «δέσουν» όλα μαζί.

Μικρά tips που κάνουν διαφορά

Μην παραβράσεις τα μύδια, γίνονται λαστιχωτά

Το νερό από τα μύδια είναι θησαυρός, δίνει έξτρα γεύση

Αν θέλεις πιο «θαλασσινό» αποτέλεσμα, κράτα λίγα μύδια με το κέλυφος για το σερβίρισμα

Ένα πιάτο απλό, αλλά με χαρακτήρα. Και ειλικρινά, είναι από αυτά που σε κάνουν να νιώθεις ότι τρως σε ταβερνάκι δίπλα στο κύμα, χωρίς να έχεις φύγει από το σπίτι.

Καλή απόλαυση!