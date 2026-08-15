Υπάρχουν κάποια φαγητά που δεν είναι απλώς νόστιμα, είναι ολόκληρη εμπειρία. Το αρνάκι στο φούρνο με πατάτες κυδωνάτες ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να ψήνεται, το σπίτι γεμίζει αρώματα που σου ανοίγουν την όρεξη και σε φέρνουν κατευθείαν στο τραπέζι, πριν καν στρωθεί.

Υλικά (για 4 άτομα)

1,5 κιλό αρνάκι (μπούτι ή σπάλα), σε μερίδες

1,5 κιλό πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

4–5 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες

2 λεμόνια (χυμός)

100 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. ρίγανη

1 κ.γ. θυμάρι (προαιρετικά)

1 ποτήρι νερό ή ζωμό

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Προετοιμασία

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C. Πλένεις και σκουπίζεις καλά το αρνάκι. Καθαρίζεις τις πατάτες και τις κόβεις σε κυδωνάτες, για να κρατήσουν υγρασία μέσα και να γίνουν τραγανές έξω.

Στήσιμο στο ταψί

Βάζεις στο ταψί το αρνάκι και γύρω του τις πατάτες. Προσθέτεις τα σκόρδα ανάμεσα. Αλατοπιπερώνεις καλά.

Το μυστικό της γεύσης

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, τη ρίγανη και το θυμάρι. Περιχύνεις παντού το φαγητό. Προσθέτεις και το νερό ή τον ζωμό.

Ψήσιμο

Σκεπάζεις το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και ψήνεις για περίπου 1,5 ώρα.

Στη συνέχεια, ξεσκεπάζεις και συνεχίζεις το ψήσιμο για άλλη 1 ώρα περίπου, μέχρι να ροδίσει καλά το αρνάκι και να κάνουν κρούστα οι πατάτες.

Αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια, γυρίζεις τις πατάτες και περιχύνεις με τα ζουμάκια του ταψιού.

Tips για τέλειο αποτέλεσμα

Μην φοβηθείς το λεμόνι. Δίνει αυτή τη χαρακτηριστική ελληνική γεύση.

Οι πατάτες θέλουν χώρο στο ταψί για να ψηθούν σωστά, όχι να “στριμωχτούν”.

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, πρόσθεσε λίγη μουστάρδα στο μείγμα.

Ένα πιάτο που μυρίζει Κυριακή, οικογένεια και ελληνικό τραπέζι χωρίς πολλά περιττά. Καθαρό, τίμιο και πάντα επιτυχημένο.

Καλή απόλαυση!