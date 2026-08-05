Τα Pet City στηρίζουν έμπρακτα τα πυρόπληκτα ζώα, σε συνεργασία με τη Dogs’ Voice

Τα Pet City στηρίζουν έμπρακτα τα πυρόπληκτα ζώα, σε συνεργασία με τη Dogs’ Voice

Από την πρώτη στιγμή που οι πρόσφατες πυρκαγιές δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες για τη φροντίδα και τη φιλοξενία ζώων, η Pet City Group στάθηκε έμπρακτα δίπλα στη Dogs‘ Voice, συμβάλλοντας στην άμεση κάλυψη βασικών αναγκών των πυρόπληκτων ζώων.

Μέσα από την κινητοποίηση της κεντρικής αποθήκης και του δικτύου καταστημάτων τους, τα Pet City παρείχαν δωρεάν σημαντική ποσότητα τροφών, εξοπλισμού και φαρμακευτικού υλικού, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της διάσωσης και της περίθαλψης.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν:

444 κιλά τροφής, συμπεριλαμβανομένων 38 σακιών ξηράς τροφής και 48 κονσερβών κλινικής διατροφής.

29 crates μεταφοράς και φιλοξενίας ζώων.

55 μπολ σίτισης.

17 οδηγοί και 53 περιλαίμια και λουριά.

33 φαρμακευτικά σκευάσματα για την υποστήριξη της φροντίδας των ζώων.

Η υποστήριξη πραγματοποιήθηκε άμεσα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των ζώων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Τα Pet City εκφράζουν παράλληλα την εκτίμησή τους προς όλους όσους συνέβαλαν στον συντονισμό και την υλοποίηση της συνολικής προσπάθειας, καθώς και προς το Υπουργείο για τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου. Η συνεργασία της Πολιτείας, των εθελοντικών οργανώσεων και των υπεύθυνων επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινός σκοπός, μπορούν να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των ζώων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής δέσμευσης των Pet City για την προστασία και την ευζωία των ζώων, μέσα από δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργούν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Τα Pet City θα συνεχίσουν να βρίσκονται δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τα ζώα και ενισχύει όσους εργάζονται καθημερινά για την προστασία και τη φροντίδα τους.