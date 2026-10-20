Η BOX NOW στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS με δωρεάν αποστολές για έναν ολόκληρο χρόνο

Η BOX NOW, η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών, με σταθερή δέσμευση στην κοινωνική της προσφορά και τη στήριξη δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, προσφέροντας για έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν αποστολές για το e-shop του οργανισμού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης της BOX NOW για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής προσφοράς και οργανισμών που επιτελούν σημαντικό έργο για την κοινωνία. Μέσω της κάλυψης του κόστους αποστολών, η BOX NOW διευκολύνει πρακτικά τη λειτουργία του e-shop των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη διακίνηση προϊόντων και παραγγελιών.

Η συνεργασία αξιοποιεί τις δυνατότητες του δικτύου και της τεχνολογίας της BOX NOW προς όφελος ενός οργανισμού που βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS δραστηριοποιούνται με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, υλοποιώντας προγράμματα πρόληψης και φιλοξενίας, με παρουσία από την Κρήτη έως τη Θράκη. Με σταθερή δέσμευση να είναι δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια σε ανάγκη, εργάζονται καθημερινά για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών, την ενδυνάμωση των οικογενειών και τη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών για το μέλλον.

Με τη συγκεκριμένη δράση, η BOX NOW επιβεβαιώνει ότι η κοινωνική υπευθυνότητα μπορεί να ενσωματώνεται στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία, δημιουργώντας πρακτική αξία για οργανισμούς και ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη. Για έναν ολόκληρο χρόνο, κάθε αποστολή από το e-shop των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος γίνεται μέρος μιας συνεργασίας που συνδέει την καινοτομία, την εξυπηρέτηση και την κοινωνική προσφορά.