Η Αθηνά Οικονομάκου υπογράφει το δικό της Signature Nude Lip Combo σε ένα συλλεκτικό kit της M·A·C Cosmetics Greece

Ένα σύγχρονο και versatile duo iconic αποχρώσεων από τη M·A·C που αναδεικνύει τα χείλη με κομψότητα και χαρίζει ένα φυσικό και sophisticated look, από το πρωί έως το βράδυ.

Η M·A·C Cosmetics Greece παρουσιάζει ένα limited-edition lip kit με δυο προϊόντα, σε συνεργασία με την αγαπημένη ηθοποιό Αθηνά Οικονομάκου, το απόλυτο duo που αποτυπώνει τη σύγχρονη εκδοχή της ανεπιτήδευτης κομψότητας σε ένα nude lip look.

Η συνεργασία αυτή ξεχωρίζει για έναν ακόμη λόγο: οι signature συνεργασίες της M·A·C είναι από τις πιο σπάνιες σε διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς και τη μοναδική σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η Αθηνά Οικονομάκου με το brand.

Αυτό το limited-edition kit signed by Athina περιλαμβάνει δυο εμβληματικά προϊόντα της M·A·C, το M·A·Cximal Silky Matte Lipstick στην απόχρωση Kinda Sexy και το Lip Pencil στην απόχρωση Cool Spice, έναν συνδυασμό που αναδεικνύει φυσικά τα χείλη και χαρίζει ένα ισορροπημένο, polished αποτέλεσμα.

Οι αποχρώσεις λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά, προσφέροντας ένα διακριτικό, silky-matte τελείωμα που προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Κατάλληλο τόσο για κάθε καθημερινό look όσο και για να απογειώσει την πιο λαμπερή βραδινή εμφάνιση.

«Για μένα, αυτό είναι το απόλυτο nude lip combo. Είναι εύκολο και ταιριάζει πραγματικά με τα πάντα. Είναι από εκείνα τα προϊόντα που ξέρεις ότι θα σε βγάλουν πάντα ασπροπρόσωπη, χωρίς προσπάθεια», αναφέρει η Αθηνά Οικονομάκου.

Η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, MAC Global Senior Artist σημειώνει:

«Η Αθηνά εκφράζει μια σύγχρονη θηλυκότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο natural και το refined. Ένα διαχρονικό nude lip kit που φωτίζει διακριτικά και αναδεικνύει με κομψότητα κάθε εμφάνιση».

