Πώς ήταν η Γη πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια; Ένα νέο εργαλείο δίνει απαντήσεις

Ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δουν πού βρισκόταν οποιοδήποτε σημείο της Γης πριν από εκατομμύρια χρόνια, αποκαλύπτοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις αλλαγές που υπέστη ο πλανήτης μέσα στους αιώνες.

Πρόκειται για το Paleolatitude, ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης και πρόσφατα αναβαθμίστηκε σημαντικά. Η νέα του έκδοση επιτρέπει την αναζήτηση τοποθεσιών έως και 320 εκατομμύρια χρόνια πίσω, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της γεωλογικής ιστορίας της Γης.

Η λειτουργία του βασίζεται στα μαγνητικά στοιχεία που διατηρούνται στα πετρώματα. Τα ορυκτά που υπάρχουν μέσα στους βράχους “καταγράφουν” πληροφορίες για το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο σχηματίστηκαν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να υπολογίσουν πού βρισκόταν κάθε περιοχή στο μακρινό παρελθόν.

Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί δεδομένα που σχετίζονται με μεγάλες τεκτονικές πλάκες και χαμένες ηπείρους. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Argoland, μια αρχαία ήπειρος που αποσπάστηκε από τη Δυτική Αυστραλία πριν από περίπου 155 εκατομμύρια χρόνια και σήμερα βρίσκεται κάτω από την Ινδονησία. Παράλληλα, η Greater Adria, που κάποτε αποτελούσε τμήμα της Βόρειας Αφρικής, συνδέεται πλέον με οροσειρές της Μεσογείου.

Από την Παγγαία στη σημερινή μορφή της Γης

Μέσα από το εργαλείο, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τη σταδιακή μετακίνηση των ηπείρων από την εποχή της Παγγαίας μέχρι σήμερα. Πριν από περίπου 320 εκατομμύρια χρόνια, σχεδόν όλες οι μεγάλες χερσαίες μάζες της Γης ήταν ενωμένες σε μία υπερήπειρο, η οποία περιβαλλόταν από έναν τεράστιο ωκεανό, την Πανθάλασσα.

Με την πάροδο του χρόνου, οι τεκτονικές πλάκες άρχισαν να μετακινούνται, οδηγώντας στη δημιουργία των σημερινών ηπείρων και ωκεανών.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής Douwe van Hinsbergen, το νέο μοντέλο αποτελεί την πρώτη πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια σύνδεσης των πετρωμάτων με τις αρχικές τεκτονικές πλάκες από τις οποίες προέρχονται, ακόμη και αν αυτές έχουν πλέον εξαφανιστεί στο εσωτερικό της Γης.