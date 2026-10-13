Let’s make beauty FUN together: η essence γιόρτασε το πρώτο της PR event στην Ελλάδα

Η essence, το brand που πιστεύει ότι η ομορφιά πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι fun, πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το πρώτο της PR event στην Ελλάδα. Δημοσιογράφοι και influencers ανακάλυψαν τη νέα συλλογή Fall/Winter 2026, έπαιξαν, πειραματίστηκαν με νέα looks και έζησαν το σύνθημα του brand στην πράξη: Make Beauty Fun.

Ροζ, μουσική και πολύ fun

Το loft ντύθηκε στα ροζ και τα φούξια της essence, με νέον φώτα και το «Make Beauty Fun» να υποδέχεται τους καλεσμένους. Η διάθεση ήταν full girly από την αρχή ως το τέλος, με μουσική, cocktails και φαγητό. Οι καλεσμένοι έπαιξαν, δοκίμασαν νέα looks και άκουσαν τι τους επιφυλάσσουν τα χαρτιά από την Αγγελική Μανουσάκη.

Η νέα συλλογή Fall/Winter 2026

Και φυσικά, η πρωταγωνίστρια της βραδιάς ήταν η νέα συλλογή Fall/Winter 2026, με ένα μότο που μας εκφράζει απόλυτα: «play bolder, move faster, glow brighter». Υφές που θες να αγγίζεις ξανά και ξανά, χρώματα για κάθε mood και λάμψη που δεν περνάει απαρατήρητη.

Τα βλέμματα κλέβει η Lash PRINCESS PARTY, η αγαπημένη μάσκαρα για όγκο και μήκος, τώρα σε ασημί μεταλλική συσκευασία που φωνάζει «party time», μαζί με το ασορτί eye pencil. Όσοι ζουν για το glass skin θα ερωτευτούν τη σειρά milky GLAZED, με K-beauty έμπνευση, εκχύλισμα ρυζιού και ένα glossy lip balm τόσο cute που θες να το έχεις παντού μαζί σου.

Για τα χείλη, η οικογένεια JUICY είναι σκέτη γλύκα: το JUICY TINT lip marker με φρουτένια αρώματα, το JUICY SERUM που το κουνάς πριν το βάλεις, το αέρινο JUICY MATTE lip mousse και τα shiny JUICY BOMB και CANDY BOMB με άρωμα μαλλί της γριάς. Το BLUR soufflé lip balm χαρίζει ένα soft-focus nude χρώμα, ενώ το jelly POT lip & cheek balm με τη χοροπηδηχτή υφή του είναι από εκείνα που δεν αφήνεις από τα χέρια σου. Και επειδή τα details μετράνε, το JUICY NAIL hand cream κρέμεται σαν μπρελόκ από την τσάντα σου.

Ανάμεσα σε γέλια, παιχνίδια και selfies, η πρώτη βραδιά της essence στην Αθληνα μάς θύμισε κάτι που ήδη ξέραμε: η ομορφιά είναι πολύ πιο ωραία όταν είναι προσιτή και χρωματιστ. Γιατί όταν η essence λέει «Let’s make beauty FUN together», το εννοεί!