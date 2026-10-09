Ζώδια: Ημερήσιες Προβλέψεις 09/10/2026

Τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή! Η Σελήνη περνά από την Παρθένο στον Ζυγό μέσα στην ημέρα, στρέφοντας σταδιακά την προσοχή από τις εκκρεμότητες στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Η αντίθεση Σελήνης και Ποσειδώνα μπορεί να θολώσει τις προθέσεις, γι’ αυτό αξίζει να ζητήσεις διευκρινίσεις πριν βγάλεις συμπεράσματα.

Κριός

Μια αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να σε αναγκάσει να κινηθείς πιο ευέλικτα. Στις σχέσεις, μην εκλάβεις μια καθυστερημένη απάντηση ως απόρριψη χωρίς να ξέρεις τι συμβαίνει. Μια καθαρή κουβέντα θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πού βρίσκεσαι.

Ταύρος

Μια πρακτική εκκρεμότητα μπορεί να βρει λύση, αρκεί να μην επιμείνεις μόνο στον δικό σου τρόπο. Στη δουλειά, κράτησε σημειώσεις και επιβεβαίωσε όσα συμφωνείτε. Στα αισθηματικά, δείξε το ενδιαφέρον σου με μια απλή, ουσιαστική κίνηση.

Δίδυμοι

Η μέρα φέρνει χώρο για δημιουργία, φλερτ ή μια ευχάριστη συνάντηση. Μην αφήσεις, όμως, τον ενθουσιασμό να σε οδηγήσει σε υποσχέσεις που δεν έχεις σκεφτεί καλά. Μια ανοιχτή συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει τι θέλει πραγματικά το άλλο πρόσωπο.

Καρκίνος

Ένα οικογενειακό ζήτημα ή μια αλλαγή στο σπίτι μπορεί να χρειαστεί ψυχραιμία. Απόφυγε να υποθέσεις τι σκέφτονται οι άλλοι και ρώτησε ευθέως. Μια ζεστή συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει την οικειότητα.

Λέων

Οι επαφές της ημέρας μπορεί να φέρουν μια χρήσιμη ιδέα ή νέα πληροφορία. Πρόσεξε μόνο να μην απαντήσεις βιαστικά σε κάτι που σε αιφνιδιάζει. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα λειτουργήσει καλύτερα από τα υπονοούμενα.

Παρθένος

Η μέρα ξεκινά με έμφαση στις υποχρεώσεις και στα οικονομικά, όμως αργότερα μπορεί να θελήσεις να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους σου. Μην αναλάβεις έξοδα ή ευθύνες χωρίς να έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Μια συζήτηση θα σε βοηθήσει να ορίσεις καλύτερα τι χρειάζεσαι.

Ζυγός

Καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, μπορεί να νιώσεις μεγαλύτερη ανάγκη για επαφή και ισορροπία. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να ικανοποιήσει τους πάντες. Μια ήρεμη και ειλικρινής στάση θα σε βοηθήσει να εκφράσεις όσα θέλεις.

Σκορπιός

Ίσως χρειαστείς λίγη ησυχία για να επεξεργαστείς όσα νιώθεις, ειδικά αν μια σχέση ξυπνά παλιές σκέψεις. Μην πάρεις μια προσωρινή εντύπωση ως οριστική απάντηση. Όταν αισθανθείς έτοιμη, μίλησε καθαρά για όσα σε απασχολούν.

Τοξότης

Μια φίλη ή μια ομάδα μπορεί να σου προτείνει κάτι που σε ενδιαφέρει. Πριν δεσμευτείς, ξεκαθάρισε τι περιμένουν από εσένα και τι μπορείς να προσφέρεις. Στα προσωπικά, μια απρόσμενη συνάντηση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Αιγόκερως

Οι επαγγελματικές σχέσεις χρειάζονται σαφήνεια, ιδιαίτερα αν υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες. Ρώτησε ό,τι δεν είναι ξεκάθαρο αντί να στηριχτείς σε υποθέσεις. Μια ψύχραιμη συζήτηση μπορεί να βάλει καλύτερες βάσεις για τη συνέχεια.

Υδροχόος

Μια νέα ιδέα ή μια διαφορετική πρόταση μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Έλεγξε τις λεπτομέρειες πριν αποφασίσεις και μην παρασυρθείς από μεγάλα λόγια. Στα αισθηματικά, δείξε διάθεση να ακούσεις και όχι μόνο να εξηγήσεις τη δική σου πλευρά.

Ιχθύες

Ένα οικονομικό ή συναισθηματικό ζήτημα μπορεί να φαίνεται πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι. Ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις πριν πάρεις θέση ή κάνεις κάποια συμφωνία. Μια ειλικρινής κουβέντα μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

Άκουσε το συναίσθημά σου, αλλά άφησε τα γεγονότα να επιβεβαιώσουν όσα υποψιάζεσαι.