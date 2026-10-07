Vichy Capital Soleil & 15ο Spetses Mini Marathon

Το τριήμερο 2 έως 4 Οκτωβρίου, οι Σπέτσες υποδέχθηκαν χιλιάδες δρομείς και κολυμβητές στο επετειακό 15ο Spetses Mini Marathon, τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού στην Ελλάδα. Για μία ακόμη χρονιά, η Vichy ήταν δίπλα σε όλους τους αθλητές, ως Official Suncare Partner, στηρίζοντας την προσπάθεια, το «ευ αγωνίζεσθαι» και τη σημασία της υγείας του δέρματος.

Με κεντρικό μήνυμα «Stay Protected & Hydrated in Every Step», η Vichy ανέδειξε έναν κομβικό κανόνα υγείας: η αντηλιακή προστασία δεν είναι εποχική υπόθεση, αλλά μια απαραίτητη καθημερινή συνήθεια 365 ημέρες τον χρόνο, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών διαδρομών. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια των outdoor προπονήσεων και αγώνων απαιτεί εξειδικευμένη δερματολογική φροντίδα, καθιστώντας το αντηλιακό αναπόσπαστο σύμμαχο κάθε αθλητή για υγιές δέρμα και μέγιστες επιδόσεις.

Ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας, η Vichy εξασφάλισε την ολοκληρωμένη προστασία των συμμετεχόντων μέσα από την πρωτοποριακή σειρά αντηλιακών Capital Soleil UV Aqua. Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές συνθήκες έντονης άσκησης και εφίδρωσης, τα προϊόντα της σειράς ξεχωρίζουν για την υψηλή ανθεκτικότητα στο νερό και τον ιδρώτα, παραμένοντας αποτελεσματικά σε κολυμβητικές και δρομικές αποστάσεις.

Ανάλαφρη, «water-like» αόρατη υφή, που απορροφάται αμέσως, δεν κολλάει και δεν εμποδίζει την αναπνοή του δέρματος, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία κινήσεων, με πολύ υψηλή δερματολογική προστασία SPF50 ευρέος φάσματος (UVA/UVB) σε συνδυασμό με ενυδάτωση μακράς διάρκειας.

Η παρουσία της Vichy ήταν πολύ δυναμική με την ομάδα των Health Performers της μάρκας που αποτελούνταν από elite αθλητές, κολυμβητές και δρομείς και συνεργάτες φαρμακοποιούς, ενώ στελέχη της εταιρίας έδωσαν και οι ίδιοι τον δικό τους αθλητικό παλμό. Το Σάββατο και την Κυριακή, το Capital Soleil UV Aqua της Vichy ήταν εκεί προστατεύοντας τους αθλητές στους κολυμβητικούς αγώνες και τις δρομικές διαδρομές, ενώ με το ξεχωριστό «Commitment Award by Vichy» επιβράβευσε τους αθλητές που τερμάτισαν πρώτοι από το τέλος, υπενθυμίζοντας πως η μεγαλύτερη νίκη είναι η επιμονή και η ίδια η συμμετοχή.