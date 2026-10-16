Μπορούν τα φιστίκια Αιγίνης να σε βοηθήσουν να κοιμηθείς καλύτερα;

Ένα μικρό μπολ με φιστίκια Αιγίνης μπορεί να είναι ένα θρεπτικό σνακ, αλλά μπορεί άραγε να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα; Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση εξετάζει αυτή την πιθανότητα, αναλύοντας πώς συστατικά των φιστικιών, όπως η τρυπτοφάνη, η βιταμίνη Β6, το μαγνήσιο και οι φυτικές ίνες, συνδέονται με μηχανισμούς που σχετίζονται με τον ύπνο. Το βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, είναι συγκρατημένο: οι ενδείξεις δίνουν λόγο για περαιτέρω έρευνα, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι τα φιστίκια βελτιώνουν τον ύπνο.

Πώς συνδέονται τα θρεπτικά συστατικά με τον ύπνο

Η τρυπτοφάνη είναι ένα αμινοξύ που ο οργανισμός λαμβάνει από τις τροφές. Συμμετέχει στην παραγωγή σεροτονίνης, από την οποία στη συνέχεια παράγεται μελατονίνη, η ορμόνη που σχετίζεται με τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης. Η βιταμίνη Β6 και το μαγνήσιο συμμετέχουν επίσης σε λειτουργίες που σχετίζονται με τη μελατονίνη και τον νευροδιαβιβαστή GABA, ο οποίος συνδέεται με τη ρύθμιση της νευρικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, μια μερίδα φιστικιών περίπου 28 γραμμαρίων προσφέρει σημαντική ποσότητα βιταμίνης Β6 και φυτικών ινών, καθώς και μαγνήσιο και τρυπτοφάνη. Αυτό κάνει τα φιστίκια ενδιαφέροντα για τους ερευνητές, αλλά η παρουσία αυτών των συστατικών από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι η κατανάλωσή τους οδηγεί σε καλύτερο ύπνο. Μάλιστα, οι μελέτες για τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Β6 δεν δείχνουν σταθερό όφελος, ενώ οι ερευνητές σημειώνουν ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία η κάλυψη μιας πραγματικής διατροφικής ανεπάρκειας.

Μελατονίνη, φυτικές ίνες και μικροβίωμα

Τα φιστίκια περιέχουν και φυτική μελατονίνη. Ωστόσο, οι διαθέσιμες μετρήσεις διαφέρουν σημαντικά, ενώ δεν γνωρίζουμε πόση από αυτήν απορροφά τελικά ο ανθρώπινος οργανισμός μετά την κατανάλωση. Η ανασκόπηση εξετάζει επίσης τις φυτικές ίνες, τις οποίες μεταβολίζουν τα βακτήρια του εντέρου, και τις πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την επικοινωνία ανάμεσα στο έντερο και τον εγκέφαλο. Οι σχετικοί μηχανισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποδεικνύουν ότι τα φιστίκια αντιμετωπίζουν την αϋπνία.

Τι σημαίνει τελικά αυτή η ανασκόπηση

Η εργασία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition Research Reviews και εξετάζει πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς. Δεν αποτελεί κλινική δοκιμή που μέτρησε αν άνθρωποι κοιμήθηκαν καλύτερα αφού έφαγαν φιστίκια. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι χρειάζονται μελέτες σε ανθρώπους για να διαπιστωθεί αν η τακτική κατανάλωση επηρεάζει πράγματι την ποιότητα ή τη διάρκεια του ύπνου.

Μέχρι τότε, τα φιστίκια μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, χωρίς να τα αντιμετωπίζουμε ως φυσικό υπνωτικό ή λύση για τις διαταραχές ύπνου. Η ανασκόπηση περιγράφει μια ενδιαφέρουσα πιθανότητα, όχι ένα αποδεδειγμένο αποτέλεσμα.