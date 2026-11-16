Η Black Friday γίνεται πιο smart με τη Xiaomi!

Η πιο πολυαναμενόμενη περίοδος αγορών του χρόνου είναι εδώ και η Xiaomi δίνει στους λάτρεις της τεχνολογίας έναν ακόμη λόγο να την απολαύσουν! Με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από το έξυπνο οικοσύστημά της, η εταιρεία φέρνει τη Black Friday στην καθημερινότητά μας, με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτομία, λειτουργικότητα και προσιτές τιμές.

Είτε ήρθε η στιγμή για αναβάθμιση smartphone, είτε αναζητάτε ένα νέο gadget για τις καθημερινές σας δραστηριότητες, είτε θέλετε να κάνετε το σπίτι σας λίγο πιο έξυπνο, οι φετινές επιλογές της Xiaomi έχουν κάτι για κάθε ανάγκη και κάθε lifestyle. Οι Black Friday προσφορές ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ανακαλύψουν το επόμενο αγαπημένο τους tech gadget.

Smartphones και tablets: Ώρα για το πολυπόθητο upgrade!

Για όσους σκέφτονται να ανανεώσουν το smartphone τους, το REDMI Note 17 Pro Max 5G βρίσκεται ανάμεσα στις φετινές Black Friday επιλογές, με την εντυπωσιακή μπαταρία των 9.210mAh, που προσφέρει αυτονομία έως και τρεις ημέρες με μια φόρτιση, και την τεχνολογία ταχείας φόρτισης 100W HyperCharge, στην προτεινόμενη τιμή λιανικής των 459,90€. Παράλληλα, το Xiaomi 17T Pro 12/512GB, με το προηγμένο σύστημα τριπλής κάμερας Leica, που περιλαμβάνει κύρια κάμερα 50MP και τηλεφακό με οπτικό zoom 5x, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τους λάτρεις της φωτογραφίας, στην τιμή των 749,90€.

Το Xiaomi Pad 8 Pro, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 649,90€, διαθέτει οθόνη 11,2 ιντσών με ανάλυση 3,2K και ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite, αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για εργασία, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία.

Wearables και ήχος: Η καθημερινότητα αποκτά νέο ρυθμό

Από την καθημερινή άσκηση μέχρι τις αγαπημένες σας playlists, τα σωστά gadgets μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το Xiaomi Watch 5, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 279,00€, προσφέρει προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης της υγείας και περισσότερες από 150 αθλητικές λειτουργίες, ενώ χάρη στην ενσωμάτωση του Google Gemini επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιούν έξυπνες λειτουργίες απευθείας από τον καρπό τους. Τα Xiaomi Buds 6, στα 99,90€, συνδυάζουν ήχο υψηλής ανάλυσης, active noise cancelation και αυτονομία έως 35 ώρες με τη θήκη φόρτισης, για να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική όπου κι αν βρίσκεστε.

Και για όσους πιστεύουν ότι η μουσική είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι, το Xiaomi Sound Party, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 74,90€, δίνει τον δικό του ρυθμό στις φετινές Black Friday αγορές.

Smart Home: Το σπίτι μπαίνει σε Black Friday mode

Η Black Friday είναι η ιδανική αφορμή για να δώσετε στο σπίτι σας το smart upgrade που του αξίζει. Για την άνεση του χώρου σας, τα Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9.000 BTU και Mijia Air Conditioner Eco A++ 12.000 BTU συνδυάζουν γρήγορη ψύξη και θέρμανση με έξυπνη διαχείριση ενέργειας μέσω AI. Παράλληλα, χάρη στην εφαρμογή Xiaomi Home, μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και να διαχειρίζεστε τη λειτουργία τους από απόσταση. Διατίθενται με προτεινόμενες τιμές λιανικής 349,00€ και 399,00€ αντίστοιχα.

Και όταν η ιδανική θερμοκρασία έχει εξασφαλιστεί, σειρά έχει η καθαριότητα του σπιτιού. Η Xiaomi Robot Vacuum 6, στα 549,00€, αναλαμβάνει το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα με ισχύ αναρρόφησης 30.000Pa, έξυπνη αποφυγή εμποδίων και αυτόματη βάση καθαρισμού, περιορίζοντας την ανάγκη για καθημερινή παρέμβαση. Για όσους προτιμούν μεγαλύτερη ευελιξία, η ασύρματη Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro, στα 299,00€, προσφέρει ισχυρή αναρρόφηση έως 280AW, αυτονομία έως 90 λεπτά και ειδικά εξαρτήματα για διαφορετικές επιφάνειες, από τα δάπεδα μέχρι τους καναπέδες.

Τις επιλογές για ένα πιο έξυπνο σπίτι συμπληρώνει η Xiaomi Smart Camera C500, με προτεινόμενη τιμή λιανικής μόλις 34,90€. Με ανάλυση 3,5K, πανοραμική κάλυψη 360° και έξυπνη ανίχνευση ανθρώπων και κατοικιδίων, επιτρέπει την παρακολούθηση του χώρου από απόσταση, με εύκολη διαχείριση μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home.

Ψυχαγωγία και μετακίνηση: Η τεχνολογία ακολουθεί παντού

Για τις βραδιές ταινίας και τις αγαπημένες σειρές, η Xiaomi TV S Mini LED 2026, με προτεινόμενη τιμή λιανικής από 469,00€, φέρνει την εμπειρία της μεγάλης οθόνης στο επίκεντρο της οικιακής ψυχαγωγίας. Με την τεχνολογία Mini LED να προσφέρει εντυπωσιακή αντίθεση και ζωντανή εικόνα, η σειρά διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη, ώστε ο καθένας να μπορεί να επιλέξει την τηλεόραση που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο και τις ανάγκες του.

Και όταν έρθει η ώρα να βγείτε από το σπίτι, το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, με προτεινόμενη τιμή λιανικής 599,00€, προσφέρει αυτονομία έως 75 χλμ., ισχυρό κινητήρα με μέγιστη ισχύ 1.200W και ελαστικά παντός εδάφους 12 ιντσών, για άνετες και σταθερές καθημερινές μετακινήσεις.

Ώρα για Black Friday shopping!

Με επιλογές που καλύπτουν από την επικοινωνία και την ψυχαγωγία μέχρι την άνεση του σπιτιού και τις καθημερινές μετακινήσεις, η Xiaomi δίνει σε όλους την ευκαιρία να ανακαλύψουν την τεχνολογία που ταιριάζει στις ανάγκες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν τα παραπάνω, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα σε προνομιακές τιμές, στο www.mistore-greece.gr, στα Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα και στα επίσημα σημεία πώλησης, με τις προσφορές να ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα διατίθενται από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Smartphones & Tablets Black Friday προσφορά REDMI Note 17 Pro Max 5G 459,90€ Xiaomi 17T Pro 12/512GB 749,90€ Xiaomi Pad 8 Pro 649,90€ Wearables & Ήχος Black Friday προσφορά Xiaomi Watch 5 279,00€ Xiaomi Buds 6 99,90€ Xiaomi Sound Party 74,90€ Smart Home Black Friday προσφορά Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9.000 BTU 349,00€ Mijia Air Conditioner Eco A++ 12.000 BTU 399,00€ Xiaomi Robot Vacuum 6 549,00€ Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro 299,00€ Xiaomi Smart Camera C500 34,90€ Ψυχαγωγία & Μετακίνηση Black Friday προσφορά Xiaomi TV S Mini LED 2026 Από 469,00€ Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra 599,00€