To MadWalk 2026 by Three Cents, το μεγαλύτερο fashion & music project στην Ελλάδα επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ

Ξεκίνησε η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων στο

www.mad.gr

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, για 16η χρονιά.

Μόδα και μουσική συναντιούνται ξανά, μέσα από ξεχωριστά catwalks κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands και εκρηκτικά μουσικά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες.

Το μεγαλύτερο fashion music project της χώρας θα παρουσιάσει, για ακόμη μια χρονιά, το απόλυτο fashion icon, Βίκυ Καγιά!

Το MadWalk 2026 by Three Cents ανοίγει φέτος ένα νέο δημιουργικό σύμπαν με κεντρικό μήνυμα “WE ARE ALL MADE OF STARS”, γιατί κάθε άνθρωπος, κάθε δημιουργική ιδέα και κάθε διαφορετική έκφραση έχει το δικό της φως και τη δική της αστερόσκονη.

Για ακόμη μια χρονιά, το MadWalk 2026 by Three Cents θα παρουσιάσει τους «Fashion Heroes»,

Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos, Super Foteini, οι οποίοι θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

MadWalk 2026 by Three Cents Τrailer

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#ThreeCents #MegaTV

Η προπώληση για το MadWalk 2026 by Three Cents ξεκίνησε. Εισιτήρια στο mad.gr.

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