Το Hard Rock Cafe Athens εμπλουτίζει το Delivery Μενού του με Gluten-Free επιλογές!

Το Hard Rock Cafe Athens αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η αυθεντική αμερικανική γαστρονομική εμπειρία δεν έχει περιορισμούς! Ακούγοντας τις ανάγκες των φίλων του και απαντώντας στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, το Hard Rock Cafe Athens παρουσιάζει έναν πλήρως εμπλουτισμένο Gluten-Free κατάλογο, διαθέσιμο για delivery απευθείας στην πόρτα σας μέσω της Wolt.

Τώρα, όσοι ακολουθούν μια διατροφή χωρίς γλουτένη ή έχουν σχετική δυσανεξία, μπορούν να απολαύσουν τη θρυλική ποιότητα και τις αυθεντικές γεύσεις του Hard Rock Cafe, στην άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους.

Οι Gluten-Free προτάσεις που ξεχωρίζουν:

Gluten-Free Smash Burgers: Τα αγαπημένα Legendary Smash Burger, The Classic Smash Burger και BBQ Bacon Smash Burger, σερβίρονται πλέον σε ειδικό Gluten-Free ψωμάκι , συνοδευόμενα από τις τραγανές, gluten-free πατάτες τηγανητές.

Τα αγαπημένα Legendary Smash Burger, The Classic Smash Burger και BBQ Bacon Smash Burger, σερβίρονται πλέον σε ειδικό , συνοδευόμενα από τις τραγανές, gluten-free πατάτες τηγανητές. Classic Starters & Sandwiches: Από τα διάσημα slow-roasted Wings με Buffalo sauce μέχρι το απολαυστικό Grilled Chicken Sandwich με gluten-free ψωμάκι.

Από τα διάσημα slow-roasted Wings με Buffalo sauce μέχρι το απολαυστικό Grilled Chicken Sandwich με gluten-free ψωμάκι. Main Courses & Salads: Αυθεντικά Baby Back Pork Ribs με χειροποίητη BBQ sauce, Grilled Norwegian Salmon, καθώς και δροσερές Caesar Salads (χωρίς κρουτόν).

Αυθεντικά Baby Back Pork Ribs με χειροποίητη BBQ sauce, Grilled Norwegian Salmon, καθώς και δροσερές Caesar Salads (χωρίς κρουτόν). Γλυκός Επίλογος: Το λαχταριστό, ζεστό Homemade Chocolate Brownie (GF) με hot fudge, τρούφα σοκολάτας και σαντιγί, έρχεται να ολοκληρώσει το γεύμα με τον πιο γλυκό τρόπο.

Το λαχταριστό, ζεστό Homemade Chocolate Brownie (GF) με hot fudge, τρούφα σοκολάτας και σαντιγί, έρχεται να ολοκληρώσει το γεύμα με τον πιο γλυκό τρόπο. Gluten-Free Μπίρα: Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την κατάλληλη συνοδεία, όπως η οργανική gluten-free μπίρα Νήσος All Day.

«Στο Hard Rock Cafe πιστεύουμε ότι το καλό φαγητό πρέπει να ενώνει τους πάντες. Με τον εμπλουτισμό του delivery μενού μας με ολοκληρωμένες gluten-free επιλογές, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους λάτρεις των burgers και της αμερικανικής κουζίνας να απολαύσουν τα αγαπημένα τους πιάτα, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα ή τη γεύση», αναφέρει σχετικά η κα. Βιβή Γεροδήμου, Sales & Marketing Manager του Hard Rock Cafe Athens.

Ο gluten-free κατάλογος είναι ήδη διαθέσιμος για παραγγελίες μέσω του Wolt app.