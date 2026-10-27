PARROTING: Η μίμηση, η ταυτότητα και η αναζήτηση της προσωπικής φωνής μέσα από τη νέα ατομική έκθεση της Χριστίνας Λάππα

Εγκαίνια: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 | 19:00–22:00

Πόσο από τη φωνή μας είναι πραγματικά δική μας;

Με αφετηρία ένα ερώτημα που αγγίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, η εικαστικός Χριστίνα Λάππα παρουσιάζει τη νέα της ατομική έκθεση με τίτλο PARROTING, στην CL Art Gallery, στο Κολωνάκι.

Από τις 5 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026, η καλλιτέχνιδα προσκαλεί το κοινό σε έναν ιδιαίτερο εικαστικό κόσμο, όπου η ένταση του χρώματος, η εκφραστικότητα της φόρμας και ο συμβολισμός συνθέτουν μια αφήγηση γύρω από τη μίμηση, την ατομικότητα και την ανάγκη της προσωπικής έκφρασης.

Στο επίκεντρο της νέας αυτής ενότητας βρίσκεται ο παπαγάλος. Ένα πλάσμα άμεσα συνδεδεμένο με τη φωνή, την επανάληψη, τη μίμηση και την επικοινωνία, το οποίο αποκτά μέσα από τη ζωγραφική της Χριστίνας Λάππα μια διαφορετική, σχεδόν ανθρώπινη διάσταση.

Οι παπαγάλοι της δεν αποτελούν φυσιοκρατικές απεικονίσεις. Με επιμήκεις μορφές, έντονα χρωματισμένα σώματα και χαρακτηριστικά μαύρα ράμφη, μεταμορφώνονται σε ιδιότυπες προσωπικότητες, με γλυπτική υπόσταση, δυναμική παρουσία και χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Μέσα από μια εξπρεσιονιστική, αφαιρετική και σουρεαλιστική εικαστική γραφή, η καλλιτέχνιδα απομακρύνεται από την κυριολεκτική απεικόνιση και μετατρέπει τον παπαγάλο σε έναν συμβολικό καθρέφτη του ανθρώπου.

Η επανάληψη των μορφών αποκτά καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση. Άλλοτε οι παπαγάλοι εμφανίζονται ως ομάδα και άλλοτε ως μοναχικές παρουσίες, διαμορφώνοντας έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στο άτομο και το σύνολο, τη μίμηση και την αυθεντικότητα, την ανάγκη να ανήκουμε και την επιθυμία να ξεχωρίζουμε.

Το χρώμα παραμένει κυρίαρχο στοιχείο της εικαστικής ταυτότητας της Χριστίνας Λάππα. Έντονα μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα και ροζ συνυπάρχουν σε τολμηρές αντιθέσεις, ενώ οι πυκνές ζωγραφικές επιφάνειες, οι χαράξεις και οι αυθόρμητες πινελιές δημιουργούν την αίσθηση μιας διαρκούς κίνησης. Κάθε έργο αποκτά τον δικό του ρυθμό και τη δική του εκφραστική ένταση.

Το PARROTING, ωστόσο, δεν μιλά μόνο για τους παπαγάλους. Μιλά για εμάς.

Για την ανάγκη να ακουστούμε, να επικοινωνήσουμε, να γίνουμε αποδεκτοί και να ανήκουμε. Για τις ιδέες που επαναλαμβάνουμε επειδή τις πιστεύουμε, αλλά και για εκείνες που υιοθετούμε χωρίς να τις αμφισβητούμε.

Μέσα από αυτή τη συμβολική προσέγγιση, η Χριστίνα Λάππα θέτει ένα διαχρονικό, αλλά ιδιαίτερα επίκαιρο ερώτημα: πού τελειώνει η επιρροή των άλλων και πού αρχίζει η δική μας, αυθεντική φωνή;

Με τη νέα της ατομική έκθεση, η καλλιτέχνιδα δημιουργεί έναν πολύχρωμο και αναγνωρίσιμο εικαστικό κόσμο, όπου η ζωγραφική γίνεται αφορμή για παρατήρηση, προβληματισμό και προσωπική αναζήτηση.

Το PARROTING αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πέρα από το προφανές, να αναγνωρίσουμε στοιχεία της δικής μας συμπεριφοράς και, ίσως, να αναρωτηθούμε τι σημαίνει τελικά να εκφραζόμαστε με τη δική μας φωνή.