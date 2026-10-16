Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης: Η Vichy ανοίγει τον διάλογο για την ορμονική υγεία με το πρόγραμμα Hormonall και προτείνει λύσεις με τη σειρά Neovadiol Longevity

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης στις 18 Οκτωβρίου, η Vichy θέτει στο επίκεντρο τη σημασία της ανοιχτής συζήτησης και της προσβάσιμης γνώσης γύρω από την υγεία που σχετίζεται με την ορμονική ισορροπία. Η εμμηνόπαυση αποτελεί ένα απολύτως φυσικό στάδιο ζωής που επηρεάζει ή θα επηρεάσει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο, ωστόσο εξακολουθεί να συζητείται σπάνια.

Πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται μια μοναδική, προσωπική εμπειρία. Οι ορμονικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης επηρεάζουν τη συνολική ευεξία, την επιδερμίδα και τα μαλλιά, συνοδευόμενες από συμπτώματα όπως εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, θολό μυαλό, καθώς και αλλαγές στον ύπνο ή τη διάθεση. Η βαθύτερη γνώση καλλιεργεί την κατανόηση, ενθαρρύνει τον διάλογο με σεβασμό και διευκολύνει την αναζήτηση της κατάλληλης υποστήριξης.

Πρόγραμμα Hormonall: Ενδυνάμωση των γυναικών σε κάθε ορμονικό στάδιο

Σε συνεργασία με τη βρετανική μη κερδοσκοπική οργάνωση Wellbeing of Women, η Vichy δημιούργησε το Hormonall: μια διεθνή πρωτοβουλία που προσφέρει δωρεάν, ανώνυμες ενότητες e-learning με επιστημονική καθοδήγηση. Το πρόγραμμα καλύπτει την εμμηνόπαυση αλλά και όλα τα κρίσιμα σημεία στη ζωή μιας γυναίκας: εφηβεία, εμμηνορροϊκό κύκλο, εγκυμοσύνη και λοχεία.

Στην Ελλάδα, η Vichy συνεργάζεται με την Women’s Health First, μια Επιστημονική εταιρεία των Γυναικών Γυναικολόγων της στην Ελλάδα με κοινωνικό χαρακτήρα, για τη Γυναικεία Υγεία και την ίδια τη Γυναίκα ασθενή.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα διαρκεί περίπου 15 λεπτά, εξηγεί την επιστήμη πίσω από τις ορμονικές μεταβολές και εκπαιδεύει τις γυναίκες να μιλούν για τις εμπειρίες τους με αυτοπεποίθηση. Στόχος του Hormonall είναι να καταστήσει τη συζήτηση για την ορμονική υγεία μέρος της καθημερινότητας — είτε πρόκειται για φίλους, συντρόφους και συναδέλφους, είτε για Επαγγελματίες υγείας. Ήδη δύο χρόνια μετά την έναρξή του, πάνω από 42.000 άνθρωποι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση, ενώ το πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο σε 18 χώρες.

Hormonal Aging: Η δερματολογική απάντηση με τη σειρά Neovadiol Longevity

Η ορμονική μετάβαση αποτυπώνεται έντονα και στην επιδερμίδα: η απότομη μείωση των οιστρογόνων επιταχύνει τη γήρανση, προκαλώντας ραγδαία απώλεια πυκνότητας, χαλάρωση και απώλεια όγκου.

Γεφυρώνοντας την κοινωνική ευαισθητοποίηση με την κορυφαία δερματολογική καινοτομία, η Vichy παρουσιάζει τη σειρά Neovadiol Longevity.

Βασισμένη στην πρωτοποριακή Longevisia Technology™ , η σειρά συγκεντρώνει:

Πάνω από 20 χρόνια έρευνας στην Επιστήμη της Μακροζωίας

30 χρόνια εξειδίκευσης στην περιποίηση της ώριμης επιδερμίδας

Στόχευση στην πηγή: Αποκαθιστά τη δύναμη αναγέννησης των κυττάρων, ενεργοποιώντας εκ νέου τη νεανική ζωτικότητα του δέρματος.

Το Πρωτόκολλο Υψηλής Αποτελεσματικότητας: Ορός & Κρέμα

Η δράση του ορού και της κρέμας Neovadiol Longevity συνδυάζει κορυφαία ενεργά συστατικά:

Senevesium: Καινοτόμο συστατικό που στοχεύει στην κυτταρική μακροζωία και στη μείωση των συνεπειών της κυτταρικής γήρανσης.

Proxylane: Εμβληματικό μόριο που «γεμίζει» και συσφίγγει την επιδερμίδα, απαλύνει τις ρυτίδες και μειώνει ορατά τη χαλάρωση.

Νιασιναμίδη: Καταπραΰνει την επιδερμίδα και ενισχύει τον επιδερμιδικό φραγμό, χαρίζοντας άνεση και ομοιομορφία.

Κλινικά Αποδεδειγμένα Αποτελέσματα υπό Δερματολογικό Έλεγχο:

+31% περισσότερος νεανικός ιστός*

+42% ανάκτηση του νεανικού όγκου

Ορατή αναπλήρωση του όγκου σε 5 βασικές περιοχές του προσώπου (ζυγωματικά, περίγραμμα, λαιμός, μέτωπο, ζώνη γύρω από το στόμα).

Η Δέσμευση της Vichy

Η Vichy, η μάρκα που συνιστάται από 80.000 δερματολόγους στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αποδεικνύει ότι η εμμηνόπαυση δεν αποτελεί ταμπού, αλλά μια νέα εποχή ενδυνάμωσης, αυτοπεποίθησης και μακροζωίας για κάθε γυναίκα.

Σχετικά με το πρόγραμμα Hormonall:

Μάθετε περισσότερα και παρακολουθήστε τις δωρεάν ενότητες e-learning στο: https://www.hormonall.com/el