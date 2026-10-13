“OWN THE ARC”: Η Charlotte De Witte είναι η νέα ambassador της G-STAR

Η καμπάνια Φθινόπωρο Χειμώνας 2026 της G-STAR ενώνει το εμβληματικό τζιν ARC και την παγκοσμίου φήμης DJ, Charlotte de Witte. Το δημιουργικό της καμπάνιας συνδέει τη χαρακτηριστική καμπύλη του Arc με την Αψίδα του Θριάμβου και με την ίδια την πορεία της Charlotte προς την κορυφή. Η ανάβασή της από τη βάση του μνημείου μέχρι την κορυφή αντικατοπτρίζει αυτή τη διαδρομή. Η καμπάνια παραμένει πιστή στη χαρακτηριστική γλώσσα της G-STAR με τολμηρές γραμμές και stripped-back νυχτερινή ενέργεια που συνδέεται απόλυτα με τον techno κόσμο της Charlotte. Το αποτέλεσμα είναι ωμό, άμεσο και αδιαμφισβήτητα G-STAR. «Η Charlotte χάραξε τη δική της διαδρομή σε έναν χώρο που κυριαρχείται από άνδρες, χτίζοντας την καριέρα της από το μηδέν, με προσήλωση, πειθαρχία και αποφασιστικότητα. Αυτή η διαδρομή μας εκφράζει βαθιά. Είναι μια αυθεντική πηγή έμπνευσης για εμάς και μια δυναμική εκπροσώπηση αυτού του νέου κεφαλαίου για τη G-STAR Women.» Gwenda van Vliet, Chief Brand Officer, G-STAR.

Για το 2026, η G-STAR επαναφέρει το ARC, το πιο χαρακτηριστικό σχεδιαστικά τζιν του brand, για άνδρα και γυναίκα. Το μοντέλο ARC έχει την χαρακτηριστική O-shaped γραμμή που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Οι twisted εσωτερικές και εξωτερικές ραφές περιστρέφονται γύρω από το πόδι σχηματίζοντας μια καμπύλη από τη μέση μέχρι το τελείωμα. Η ιστορία του ξεκινά το 1996 όταν η πρόταση δεν ήταν απλώς διακοσμητική αλλά δομική.

Στο womenswear το ARC παρουσιάζεται σε δύο σιλουέτες. Το 3D ARC Slim συνδυάζει slim γραμμή στο πόδι με πιο relaxed εφαρμογή σε γοφούς με εφαρμογή που ορίζει τη σιλουέτα χωρίς να τη περιορίζει. Το 3D ARC Loose αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη χαρακτηριστική καμπύλη του ARC, μέσα από μια πιο άνετη και relaxed σιλουέτα. Η χαμηλή μέση και χαλαρή εφαρμογή στους γοφούς και το ψηλό, ενσωματωμένο ρεβέρ δημιουργούν έναν έντονο, sculptural χαρακτήρα, που κάνει τη μοναδική γραμμή του τζιν να ξεχωρίζει.

Στο menswear το ARC παρουσιάζεται επίσης σε δύο σιλουέτες. Το 3D ARC Tapered είναι χαμηλοκάβαλο με χαλαρή εφαρμογή που καταλήγει σε tapered μπατζάκι και έντονο τελείωμα. Η oversized πίσω τσέπη, χαρακτηριστικό στοιχείο της G-STAR, δίνει τον τόνο και ολοκληρώνει τη σιλουέτα. Το 3D ARC Loose προτείνει περισσότερο όγκο, πιο έντονη παρουσία, με την ίδια χαρακτηριστική στριφτή κατασκευή στο επίκεντρο. Με γυρισμένα ρεβέρ, η γραμμή του ARC μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή στιλιστική δήλωση.

Η G-STAR προτείνει τρεις διαφορετικές πλύσεις σχεδιασμένες ώστε να διατηρούν τη δομή και τη φόρμα του ARC στον χρόνο.Η Raw Vintage X3D, αποκλειστικά για τη G-STAR, ξεχωρίζει με έντονες 3D whisker λεπτομέρειες και βαθύ indigo με πράσινους υποτόνους, αναδεικνύοντας τα περιγράμματα της σιλουέτας μέσα από τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις. Η NEO RAW διατηρεί την όψη του ακατέργαστου denim ακόμη και μετά την πλύση και διατίθεται σε τρεις εκδοχές: rigid, comfort stretch και super stretch. Η Passado έχει έντονες τονικές αντιθέσεις και αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα ενώ και οι 3 εκδοχές διαθέτουν πιστοποίηση C2C Gold.