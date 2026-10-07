Η Vans και το Netflix παρουσιάζουν τη νέα συλλογή KPop Demon Hunters

Η Vans και το Netflix συνεργάζονται ξανά, αντλώντας έμπνευση από τη δύναμη της αυτοέκφρασης, της αυθεντικότητας και τους αγαπημένους χαρακτήρες του παγκόσμιου φαινομένου KPop Demon Hunters.

Η νέα συλλογή Vans x KPop Demon Hunters φέρνει τον κόσμο της ταινίας στις εμβληματικές σιλουέτες της Vans, μέσα από σχέδια εμπνευσμένα από το δυναμικό τρίο των Rumi, Mira και Zoey, αλλά και τους αγαπημένους χαρακτήρες Derpy Tiger και Sussie Bird.

Το Old Skool, εμπνευσμένο από τη Rumi, αποτυπώνει στοιχεία από τη δυναμική σκηνική της παρουσία, συνδυάζοντας έντονες πινελιές φωτεινού κίτρινου με βαθύ navy και ροζ λεπτομέρειες. Playful patches ολοκληρώνουν το design, προσθέτοντας μια χαρακτηριστική παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η Mira και η Zoey δίνουν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στα Authentic Hi και Classic Slip-On, μέσα από bold σχέδια που αντανακλούν τις δυναμικές προσωπικότητές τους και τη διάθεσή τους για αυτοέκφραση.

Από τη συλλογή ξεχωρίζει επίσης το Classic Slip-On εμπνευσμένο από τον Derpy Tiger, με ιδιαίτερο μπλε furry επάνω μέρος και πλούσια υφή, που μεταφέρει στο design τον χαοτικό αλλά αξιαγάπητο χαρακτήρα του.

Σχεδιασμένη για fans κάθε ηλικίας, η συλλογή Vans x KPop Demon Hunters διατίθεται σε family sizes, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους fans να εκφράσουν τη σύνδεσή τους με τον κόσμο της ταινίας μέσα από το προσωπικό τους στιλ.

Όπως και η Vans, έτσι και το KPop Demon Hunters γιορτάζει την αυθεντικότητα και την ατομική έκφραση, αγκαλιάζοντας τις προσωπικές ιστορίες και δημιουργώντας μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας. Μέσα από τη νέα συνεργασία, οι fans μπορούν να μεταφέρουν αγαπημένες στιγμές και χαρακτήρες της ταινίας στο προσωπικό τους στιλ, συνδυάζοντας το fandom με τις διαχρονικές σιλουέτες και τη streetwear αισθητική της Vans.

Η συλλογή Vans x KPop Demon Hunters είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Vans στο Golden Hall, The Mall of Athens, Metro Mall, στο Mediterannean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο My Mall και Nicosia Mall στη Κύπρο καθώς και στα καταστήματα της JD.