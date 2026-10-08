Η Συλλογή του Lee Kun-Hee ταξιδεύει στην Ευρώπη με τα εγκαίνια της έκθεσης «Korea» στο Βρετανικό Μουσείο

Η Samsung Electronics Co., Ltd., σε συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, διοργάνωσε πρόσφατα μια λαμπερή εκδήλωση στο μουσείο, για να γιορτάσει τα εγκαίνια της έκθεσης «Korea». Η έκθεση αποτελεί μια σημαντική παρουσίαση έργων από τη φημισμένη συλλογή τέχνης του εκλιπόντος Προέδρου της Samsung, Lee Kun-Hee.

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες εκθέσεις στην Ουάσινγκτον και το Σικάγο, πρόκειται για την ευρωπαϊκή στάση της διεθνούς περιοδείας της συλλογής. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη μεγάλη ειδική παρουσίαση κορεάτικης τέχνης στο Βρετανικό Μουσείο εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Η έκθεση θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 και φιλοξενείται στη γκαλερί Joseph Hotung Great Court.

Η έκθεση «Korea», η οποία καλύπτει πάνω από δύο χιλιετίες, συνδέει την ιστορία της κορεάτικης τέχνης σε μια ενιαία αφήγηση, αποκαλύπτοντας πώς οι μοναδικές αισθητικές αξίες και τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της Κορέας συνεχίζουν να εμπλουτίζονται και να επανερμηνεύονται μέσα από το πέρασμα των γενεών.

Η έκθεση, που αντλεί περιεχόμενο από περισσότερα από 23.000 έργα τέχνης της Εθνικής Δωρεάς της Συλλογής του Lee Kun-Hee το 2021, συνδιοργανώνεται από το Βρετανικό Μουσείο, το Εθνικό Μουσείο της Κορέας και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Κορέας.

Στο εορταστικό gala, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Samsung Electronics, Jay Y. Lee, αναφέρθηκε στη διαχρονική δέσμευση της οικογένειας Lee να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά της Κορέας και να τη μοιραστεί με το κοινό σε όλο τον κόσμο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, μέλη της οικογένειας, όπως η Hong Ra-Hee, Επίτιμη Διευθύντρια του Μουσείου Τέχνης Leeum, η Lee Boo-jin, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Hotel Shilla, και η Lee Seo-hyun, Πρόεδρος της Samsung C&T.

«Για γενιές, η οικογένειά μου είχε ως κατευθυντήρια αρχή ότι η τέχνη και ο πολιτισμός πρέπει να διατηρούνται και να μοιράζονται», δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος κ. Lee. «Ελπίζω αυτή η έκθεση να αποτελέσει μια πύλη προς τον κορεάτικο πολιτισμό, καλύπτοντας δύο χιλιάδες χρόνια δημιουργικότητας και κληρονομιάς, και να επιτρέψει σε όλους να δουν την Κορέα λίγο διαφορετικά – για την ομορφιά, το βάθος και την ανθεκτικότητά της».

Στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε πριν από το δείπνο, η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα, Βασιλική Πριγκίπισσα, η οποία τίμησε με την παρουσία της τα εγκαίνια της έκθεσης.

Ανάμεσα στους 240 προσκεκλημένους παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών John Healey, ο Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης Kanishka Narayan, ο πρώην Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Sir Oliver Dowden, ο πρώην Υπουργός Εμπορίου Sir Greg Hands, ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού Sir John Whittingdale, ο Απεσταλμένος Εμπορίου στη Δημοκρατία της Κορέας John Slinger, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη Δημοκρατία της Κορέας Sir Ed Davey, καθώς και ο Dr. Ben Spencer, της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δημοκρατία της Νότιας Κορέας Ο George Osborne, Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φιλοξενούμε αυτή την απίστευτη έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο. Η συμβολή της οικογένειας Lee στην κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά μας βοηθά να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε το παρελθόν, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μέλλον».

Ο Kanishka Narayan, Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης, σημείωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κορέα συνεργάζονται στενά στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αλλά η σχέση μας κρύβει πολλά περισσότερα. Η τέχνη και ο πολιτισμός της Κορέας χαίρουν θαυμασμού σε όλο τον κόσμο, και αυτή η έκθεση δίνει στο κοινό της Βρετανίας την ευκαιρία να εξερευνήσει την εξαιρετική καλλιτεχνική της κληρονομιά. Είμαι ευγνώμων στη Samsung που έφερε αυτή την αξιοσημείωτη συλλογή στο Λονδίνο και τη μοιράζεται με το κοινό εδώ».

Ο Kim Heung-chong, Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχολίασε ότι «έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι το Βρετανικό Μουσείο εγκαινιάζει αυτή την έκθεση, η οποία αναδεικνύει δύο χιλιάδες χρόνια κορεατικής ιστορίας, σε μια εποχή που η “K-culture” απολαμβάνει παγκόσμια αναγνώριση», εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του στον Εκτελεστικό Πρόεδρο κ. Lee, που έκανε αυτή την έκθεση πραγματικότητα.

Ο Πρόεδρος κ. Lee εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους βετεράνους του Πολέμου της Κορέας

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος κ. Lee αφιέρωσε μια ξεχωριστή στιγμή για να τιμήσει τους τρεις παρευρισκόμενους βετεράνους του Πολέμου της Κορέας, μεταξύ των οποίων και τον Mike Roe. Ευχαρίστησε επίσης τη Βασιλική Πριγκίπισσα, αναγνωρίζοντας την επίσκεψή της στην Κορέα τον Ιούλιο του 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας τίμησε τους βετεράνους. Κάνοντας μια αναδρομή στους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την Κορέα με το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και περισσότερα από 140 χρόνια, ο κ. Lee υπογράμμισε την 80ετή επιχειρηματική σχέση της Samsung με τη χώρα, τονίζοντας παράλληλα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον κόμβο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της εταιρείας για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η έκθεση του Λονδίνου περιλαμβάνει 100 αριστουργήματα, μεταξύ των οποίων 10 Εθνικούς Θησαυρούς και 13 Θησαυρούς της Κορέας, με περισσότερα από είκοσι έργα να παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο.

Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, είναι οι Εθνικοί Θησαυροί «Χάλκινα Τεχνουργήματα από το Bisan-dong, Daegu» («Bronze Artifacts from Bisan-dong, Daegu») και οι «Χάλκινες Κουδουνίστρες» («Bronze Rattles»), καθώς και ο «Θυμιατήρας Σελατόν με καπάκι σε σχήμα Girin» («Celadon Incense Burner with Girin-shaped Lid»). Από τα μοντέρνα και σύγχρονα έργα, θα εκτεθούν, επίσης, για πρώτη φορά το «Brahms» του Nam June Paik, το «Δεσμευμένοι Άνθρωποι» («Bound People») του Lee Jungseop και το έργο «Γυναίκα» («Woman») της Park Rehyun.

Η αφοσίωση της οικογένειας Lee στη διατήρηση και την ανάδειξη του κορεατικού πολιτισμού μετρά τρεις γενιές. Ξεκίνησε με τον ιδρυτή της Samsung, Lee Byung-Chull, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια της συλλογής, πιστεύοντας βαθιά ότι η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να κληροδοτηθεί στις μελλοντικές γενιές.

Ο γιος του, ο εκλιπών Πρόεδρος της Samsung Lee Kun-Hee, συνέχισε αυτή την κληρονομιά, διευρύνοντας και διαφυλάσσοντας τη συλλογή επί δεκαετίες. Δεν έβλεπε την πολιτιστική κληρονομιά απλώς ως κάτι που κάποιος τυγχάνει να κατέχει, αλλά ως κάτι που πρέπει να προστατεύεται και να διατηρείται. Η Διευθύντρια Hong Ra-Hee διαδραμάτισε, επίσης, καθοριστικό ρόλο στην επέκταση και την ανάπτυξη της συλλογής, ώστε να περιλαμβάνει τόσο αρχαία όσο και σύγχρονα έργα.

Η παγκόσμια περιοδεία της συλλογής ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσινγκτον, προσελκύοντας περίπου 80.000 επισκέπτες και αναδείχθηκε μία από τις μεγαλύτερες ειδικές εκθέσεις του μουσείου τα τελευταία 10 χρόνια. Στη συνέχεια, η συλλογή ταξίδεψε στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο, όπου συγκέντρωσε περίπου 115.000 επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την πλούσια ιστορία της κορεάτικης τέχνης και του πολιτισμού. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η έκθεση φιλοξενείται στη γκαλερί Joseph Hotung Great Court και θα διαρκέσει από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.