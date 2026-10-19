Πούλησε ό,τι είχε για να συναντήσει τη γυναίκα που αγαπούσε, αλλά εκείνη ήταν ΑΙ!

Μια ιστορία που ξεκίνησε με την ελπίδα ενός νέου έρωτα και κατέληξε σε μια τεράστια απογοήτευση ήρθε στο φως στη Βραζιλία. Ένας 49χρονος άνδρας αποφάσισε να αφήσει πίσω του ολόκληρη τη ζωή του και να ταξιδέψει περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα για να συναντήσει τη γυναίκα που πίστευε ότι θα γινόταν σύζυγός του. Μόνο που όταν έφτασε στον προορισμό του, ανακάλυψε κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί. Η γυναίκα που είχε ερωτευτεί δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, καθώς αποτελούσε δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα ταξίδι 2.000 χιλιομέτρων για έναν έρωτα που δεν υπήρχε

Ο Εντιμάρ Μαρτίνς, ένας 49χρονος οικοδόμος από τη Βραζιλία, γνώρισε το 2020 μέσω των social media μια γυναίκα που παρουσιαζόταν ως «Jéssica Oliveira». Με τον καιρό, ο ίδιος πίστεψε πως είχε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να μοιραστεί το μέλλον του.

Έτσι, στις 9 Οκτωβρίου πήρε μια απόφαση που έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. Πούλησε όλα του τα υπάρχοντα για να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειαζόταν και ξεκίνησε με λεωφορείο από την πολιτεία Μαρανιάο με προορισμό το Μπέλο Οριζόντε.

«Πούλησα όλα μου τα πράγματα, ξεφορτώθηκα τα πάντα. Έτσι απογοητεύεσαι, ποιος δεν θα απογοητευόταν;», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Mirante, περιγράφοντας όσα πέρασε.

Στις 11 Οκτωβρίου έφτασε στην πόλη, γεμάτος προσμονή για τη συνάντηση που περίμενε τόσο καιρό. Ωστόσο, όσο κι αν προσπάθησε, δεν κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα.

Αναζητώντας απαντήσεις, απευθύνθηκε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Εκεί έμαθε την αλήθεια. Η Jéssica Oliveira ήταν μια ψηφιακή περσόνα που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Τι αποκάλυψε ο άνθρωπος πίσω από το ψεύτικο προφίλ

@jessicafazendeira ESTOU VINDO AQUI FALAR QUE ESSE PERFIL NUNCA CONVERSOU COM NINGUÉM, QUEM FALAR ISSO ESTA MENTINDO! ESSE PERFIL ESTA PRATICAMENTE ABANDONADO, ELE FOI CRIADO COM INTUITO DE SER MONETIZADO NO TIKTOK E VENDER NO TIKTOK SHOP, A FORMA QUE FOI FALADA É RPA GANHAR ENGAJAMENTO, PORÉM, NUNCA NINGUEM DESSE PERFIL CONVERSOU COM ALGUÉM! ♬ som original – Jessica Oliveira



Η διαδικτυακή παρουσία της Jéssica δεν ήταν καθόλου άγνωστη. Ο λογαριασμός @JessicaFazendeira στο TikTok αριθμούσε περίπου 300.000 ακολούθους, ενώ στα βίντεό του η εικονική γυναίκα εμφανιζόταν να αναζητά έναν σύντροφο που θα μετακόμιζε στη φάρμα της, υποσχόμενη μάλιστα ότι θα τον συντηρούσε οικονομικά.

Όταν η περιπέτεια του 49χρονου έγινε γνωστή, ο δημιουργός του λογαριασμού θέλησε να δώσει τη δική του εκδοχή. «Ήρθα εδώ για να πω το προφανές: είμαι φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν από αυτό το προφίλ. Ο στόχος ήταν να αποκτήσουμε αλληλεπίδραση για πωλήσεις. Ήταν έκπληξη για μένα όταν είδα τι συνέβη».

Σύμφωνα με αυτή τη δήλωση, ο λογαριασμός είχε δημιουργηθεί με εμπορικό σκοπό και όχι για προσωπική επικοινωνία. Ο διαχειριστής του αρνήθηκε ότι είχε συνομιλήσει με οποιονδήποτε μέσω του συγκεκριμένου προφίλ.

Παραμένει, επομένως, αδιευκρίνιστο με ποιον ακριβώς επικοινωνούσε ο Μαρτίνς όλα αυτά τα χρόνια και πώς οδηγήθηκε στην πεποίθηση ότι επρόκειτο να παντρευτεί τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Η μοναξιά πίσω από την απόφαση του 49χρονου

Το πιο στενάχωρο κομμάτι της ιστορίας ήρθε μετά την αποκάλυψη. Χωρίς χρήματα και χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψει μόνος του, ο Μαρτίνς ζήτησε βοήθεια από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Μπέλο Οριζόντε.

Μιλώντας με κοινωνική λειτουργό, εξήγησε ότι είχε αποφασίσει να κάνει αυτό το ταξίδι επειδή είχε κουραστεί να ζει μόνος και ήλπιζε πως θα μπορούσε επιτέλους να δημιουργήσει μια συντροφική σχέση.

Οι τοπικές αρχές τον βοήθησαν να επιστρέψει, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνέχεια βρήκε προσωρινή φιλοξενία σε συγγενικό του πρόσωπο. Η εμπειρία τον επηρέασε έντονα ψυχολογικά, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος τόσο με την οικονομική απώλεια όσο και με τη διάψευση των προσδοκιών του.

Η περιπέτειά του αναδεικνύει μια ανησυχητική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης και των κοινωνικών δικτύων. Όσο πιο αληθοφανείς γίνονται οι ψηφιακοί χαρακτήρες, τόσο δυσκολότερο μπορεί να είναι για ορισμένους να ξεχωρίσουν το πραγματικό από το ψεύτικο. Με λίγα λόγια… και που είσαι ακόμα!