Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών: Προσφορές και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας από COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Προσφορές και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών (17/5), θα βρουν οι καταναλωτές στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα φυσικά τους καταστήματα ή online στα cosmote.gr και germanos.gr. Έως και τις 23 Μαΐου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις1 προϊόντα, όπως smartphones, laptops, tablets, smartwatches, τηλεοράσεις, κονσόλες gaming, αξεσουάρ κ.ά. Επιπλέον, με κάθε αγορά smartphone λαμβάνουν 3 χρόνια δωρεάν εγγύηση2.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

το XIAOMI 15T 5G 12/256GB , με οθόνη AMOLED 6.83” με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και τριπλό σύστημα κάμερών στα 50MP με OIS και επαγγελματικούς φακούς Leica Summilux, από 549€ στα 399€ 3

το Realme 14X 5G 6/128GB , με οθόνη HD+ 6.67” με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, κύρια κάμερα 50MP και εμπρόσθια 8MP, από 149,90€ στα 99,90€

το ASUS Vivobook 15.6 16/512GB , με επεξεργαστή Intel Core i5-1334U, μνήμη RAM 16GB και σκληρό δίσκο 512GB SSD, από 629€ στα 499€ και με δωρεάν 4 χρόνια εγγύηση (ισχύει έως 31/05)

το αποκλειστικό LENOVO Idea Tab 11 5G 8/256GB , μαζί με θήκη Folio + Pen, οθόνη 11″ με ανάλυση 2.5K, οκταπύρηνο επεξεργαστή MediaTek και τετραπλά ηχεία με Dolby Atmos, από 289,90€ στα 279,90€ και με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση (ισχύει έως 31/05)

το Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm , με προηγμένους αισθητήρες υγείας και ισχυρή διάρκεια μπαταρίας έως και 72 ώρες, από 909€ στα 818,10€

τα AirPods Pro 3 , με αισθητήρα καρδιακών παλμών και ενεργή ακύρωση θορύβων, από 249€ στα 219€

την TCL 4K MiniLED 65C6K TV , από 749€ στα 649€. Με την αγορά της τηλεόρασης με κάρτα payzy οι καταναλωτές λαμβάνουν επιπλέον επιστροφή 129,80€ payzy cashback και δώρο κουπόνι 100€ για BOX παραγγελίες 4

το NINTENDO Switch OLED , από 389€ στα 349€

το TP-LINK Deco S7 Mesh WiFi System 1-pack , για πλήρης κάλυψη έως 195 τετραγωνικών μέτρων και ταυτόχρονη ασύρματη σύνδεση περισσότερων από 100 συσκευών, από 59€ στα 49€.

Παράλληλα, μετατρέποντας το καρτοκινητό τους σε συμβόλαιο COSMOTE GIGAMAX 18GB, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν5 επιλεγμένα smartphones ή tablets, όπως το XIAOMI Redmi Note 15 5G 8/256GB, αξίας 299,90€, ή το SAMSUNG Galaxy Tab A11+ 11” 5G 6GB/ 128GB, αξίας 339,90€.

1 Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας. Επιπλέον, μόνο στα φυσικά καταστήματα και έως και τις 31/05/2026 παρέχεται η δυνατότητα και για έως 36 δόσεις με το πρόγραμμα δόσεων χωρίς κάρτα και δώρο oι τόκοι.

2 Παρέχεται επέκταση εγγύησης 1 έτους ακόμα, μετά το πέρας της αρχικής διετούς εγγύησης, για αγορές έως 23/05/2026.

3 Οι τιμές ισχύουν έως τις 23/05/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

4 Η ενεργεία payzy cashback ισχύει έως 24/05/2026 για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω. Αναλυτικοί όροι στα germanos.gr & payzy.gr. H προσφορά BOX ισχύει έως 21/06/2026, για αγορά τηλεόρασης 65’’ και άνω, αξίας 499 ευρώ και άνω. Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

5 H προσφορά σύνδεσης ισχύει έως 23/05/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, για μετατροπή καρτοκινητού σε σύνδεση 24μηνης δέσμευσης στα φυσικά καταστήματα και υπό την προϋπόθεση ότι το συμβόλαιο θα εξαντληθεί.