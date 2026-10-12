Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο: Το νέο AI που μπορεί να σε ξεγελάσει σε μια βιντεοκλήση

Φαντάσου να συμμετέχεις σε μια επαγγελματική βιντεοκλήση, να συζητάς κανονικά με τον άνθρωπο που βλέπεις στην οθόνη σου και, όταν τελειώσει η συνομιλία, να ανακαλύπτεις ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικός. Κι όμως, αυτό το σενάριο δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε τα ψηφιακά πρόσωπα αρχίζουν να μοιάζουν εντυπωσιακά με αληθινούς ανθρώπους. Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Tavus παρουσίασε την 1η Οκτωβρίου 2026 το Griffin, ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τις μηχανές. Και αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο σε όσα μπορεί να πει ένα σύστημα AI, αλλά και στον τρόπο που συμπεριφέρεται όταν συνομιλεί μαζί μας.

Ένα ψηφιακό πρόσωπο που μιλά, ακούει και αντιδρά φυσικά

Μέχρι σήμερα, έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως για να γράφουμε κείμενα, να αναζητούμε πληροφορίες ή να παίρνουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις. Το Griffin, ωστόσο, επιχειρεί κάτι πιο σύνθετο.

Πρόκειται για ένα σύστημα που μπορεί να συμμετέχει σε ζωντανές βιντεοκλήσεις, δημιουργώντας την εικόνα ενός ανθρώπου που μιλά και αντιδρά σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθεί τις εκφράσεις του συνομιλητή, αντιλαμβάνεται τις παύσεις και προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης.

Για παράδειγμα, μπορεί να γνέψει καταφατικά, να αλλάξει έκφραση, να ανταποκριθεί σε μια χειρονομία ή ακόμη και να διακόψει φυσικά τον συνομιλητή του. Στόχος δεν είναι απλώς να δίνει σωστές απαντήσεις, αλλά να δημιουργεί την αίσθηση μιας πραγματικής ανθρώπινης επικοινωνίας.

Η Tavus ονομάζει αυτή την τεχνολογία Human Interaction Model, δηλαδή μοντέλο ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, καθώς συνδυάζει την κατανόηση της συνομιλίας με την παραγωγή εικόνας και ήχου.

Σχεδόν οι μισοί πίστεψαν ότι μιλούσαν με άνθρωπο

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της παρουσίασης αφορά ένα πείραμα που πραγματοποίησε η ίδια η εταιρεία. Συγκεκριμένα, 54 συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια σύντομη βιντεοκλήση διάρκειας ενός λεπτού, πιστεύοντας ότι θα συνομιλούσαν με κάποιον άλλον συμμετέχοντα. Στην πραγματικότητα, απέναντί τους βρισκόταν το Griffin-Lite, η δοκιμαστική έκδοση του νέου μοντέλου. Όταν ολοκληρώθηκε η συνομιλία, 26 από τους 54 συμμετέχοντες, δηλαδή περίπου το 48%, θεώρησαν ότι είχαν μιλήσει με πραγματικό άνθρωπο.

Για να γίνει κατανοητή η διαφορά, σε αντίστοιχη δοκιμή με προηγούμενο σύστημα της Tavus, μόλις ένας από τους 41 συμμετέχοντες είχε την ίδια εντύπωση. Βέβαια, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ίδια την εταιρεία, περιλάμβανε σχετικά μικρό αριθμό ατόμων και οι συνομιλίες διήρκεσαν μόλις ένα λεπτό. Επομένως, δεν μπορούμε ακόμη να γνωρίζουμε πόσο πειστικό θα ήταν το σύστημα σε μια μεγαλύτερη ή πιο απαιτητική συζήτηση.

Θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και τις συνεντεύξεις εργασίας;

Οι πιθανές εφαρμογές μιας τέτοιας τεχνολογίας είναι πολλές. Σκέψου, για παράδειγμα, μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ψηφιακούς βοηθούς για την εξυπηρέτηση πελατών ή έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που προσφέρει εξατομικευμένα μαθήματα μέσω ενός διαδραστικού ψηφιακού δασκάλου.

Αντίστοιχα, στον επαγγελματικό χώρο, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία υποψηφίων πριν από μια συνέντευξη εργασίας. Ο υποψήφιος θα είχε τη δυνατότητα να εξασκηθεί σε πραγματικές συνθήκες συζήτησης, χωρίς να χρειάζεται την παρουσία ενός ανθρώπου.

Ωστόσο, αυτές αποτελούν πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας και όχι επιβεβαιωμένες εφαρμογές του Griffin. Προς το παρόν, η έκδοση Griffin-Lite διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό επιλεγμένων δοκιμαστών, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε ευρύτερη διάθεση αργότερα.

Πώς θα ξεχωρίζουμε πλέον το αληθινό από το ψεύτικο;

Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι αυτές οι εξελίξεις, υπάρχει και μια πλευρά που προκαλεί προβληματισμό. Εάν ένα ψηφιακό πρόσωπο μπορεί να μιλά, να χαμογελά και να αντιδρά τόσο φυσικά, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι ο άνθρωπος που βλέπουμε στην οθόνη είναι πραγματικός;

Η δυνατότητα δημιουργίας πειστικών ψηφιακών χαρακτήρων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κακόβουλα για πλαστοπροσωπία, παραπλανητικές βιντεοκλήσεις ή οικονομικές απάτες. Άλλωστε, όταν κάποιος βλέπει ένα πρόσωπο και ακούει μια φυσική φωνή, είναι εύκολο να θεωρήσει ότι επικοινωνεί με έναν πραγματικό άνθρωπο.

Η ίδια η Tavus αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία χρειάζεται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας πριν από την ευρύτερη κυκλοφορία της. Το Griffin αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πόσο γρήγορα αλλάζει η σχέση μας με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστήματα AI δεν περιορίζονται πλέον στο να μας απαντούν μέσα από μια οθόνη. Αρχίζουν να αποκτούν πρόσωπο, φωνή και συμπεριφορές που θυμίζουν ολοένα περισσότερο τη δική μας.

Και ίσως το σημαντικότερο ερώτημα για τα επόμενα χρόνια να μην είναι πόσο ανθρώπινη μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα γνωρίζουμε πάντα με ποιον πραγματικά συνομιλούμε.