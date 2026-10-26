LG OLED evo Wallpaper TV W6 μέσα από τη ματιά τριών ειδικών

Στον σύγχρονο σχεδιασμό κατοικιών, η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αισθητικής ταυτότητας του χώρου. Η καθαρότητα των γραμμών, η διακριτικότητα και η αρμονική ενσωμάτωση κάθε στοιχείου συνθέτουν μια νέα προσέγγιση στην καθημερινή εμπειρία διαβίωσης, όπου η υψηλή αισθητική συναντά την προηγμένη λειτουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η LG OLED evo Wallpaper TV W6, το κορυφαίο μοντέλο της σειράς LG OLED evo AI TV, επαναπροσδιορίζει τη σχέση τεχνολογίας και εσωτερικής αρχιτεκτονικής. Ο κριτικός κινηματογράφου Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος, η interior designer Σίσσυ Φειδά και ο architectural designer Κώστας Γκάγκος πρωταγωνιστούν σε τρία ξεχωριστά videos, προσεγγίζοντας τη νέα LG OLED evo W6 μέσα από τη δική τους επαγγελματική εμπειρία και αισθητική. Με τρεις διαφορετικές αφηγήσεις, η εικόνα, το design και η τεχνολογία συναντώνται, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της νέας τηλεόρασης.

Η Σίσσυ Φειδά αναφέρει, πως η τηλεόραση αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα πιο απαιτητικά στοιχεία, για έναν interior designer, καθώς η ένταξη της στον χώρο χωρίς να διαταράσσεται η συνολική αισθητική, αποτελούσε πρόσκληση. Μέσα από την εμπειρία της, εξετάζει την LG OLED evo Wallpaper TV W6, ως στοιχείο ενός σύγχρονου interior, επισημαίνοντας πως ο εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός με πάχος μόλις 9 mm και flush wall-mount εγκατάσταση, δημιουργεί την αίσθηση ότι η εικόνα αιωρείται στο χώρο. Έτσι, η τηλεόραση ενσωματώνεται αρμονικά στη σχεδίαση, προσφέροντας ένα κομψό και minimal αποτέλεσμα που εναρμονίζεται με διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις, λειτουργώντας άλλοτε, ως έργο τέχνης και άλλοτε ως φυσική προέκταση της αρχιτεκτονικής του χώρου.

Η ασύρματη συνδεσιμότητα προσφέρει απόλυτη ελευθερία τοποθέτησης χωρίς καλώδια, ενώ ο μινιμαλιστικός της χαρακτήρας αναδεικνύει την κομψότητα κάθε περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία, το design και την αρχιτεκτονική1, καθώς όπως λέει και η ίδια «η συνολική εικόνα του δωματίου γίνεται πολύ πιο ήρεμη και αυτή η αίσθηση ηρεμίας είναι η ουσία του καλού design».

Για τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, η εικόνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κινηματογραφικής εμπειρίας και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε μια ταινία παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το έργο. «Η LG OLED evo Wallpaper TV W6 είναι μια τηλεόραση που από τη πρώτη στιγμή μου έδωσε την εντύπωση ότι σχεδιάστηκε με σεβασμό στο περιεχόμενο» αναφέρει. Μέσα από τη δική του οπτική, η W6 αναδεικνύει τη δύναμη της λεπτομέρειας, του φωτός, της αντίθεσης και της χρωματικής ακρίβειας, φέρνοντας τον θεατή πιο κοντά στην πρόθεση του δημιουργού. Η τεχνολογία Perfect Black & Perfect Color με πιστοποίηση UL, σε συνδυασμό με την τεχνολογία επόμενης γενιάς Hyper Radiant Color, προσφέρει βαθύ μαύρο, ενισχυμένη φωτεινότητα και ζωντανά, ακριβή χρώματα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, αναβαθμίζοντας συνολικά την κινηματογραφική εμπειρία θέασης.2

Η οθόνη OLED evo της LG με πιστοποίηση Reflection Free Premium ελαχιστοποιεί την αντανάκλαση, ενώ διατηρεί τη μετάδοση για μαύρο και χρώμα χωρίς συμβιβασμούς3. Η εμπειρία θέασης κορυφώνεται με την υποστήριξη του επεξεργαστή alpha 11 AI Processor Gen3 επόμενης γενιάς, ο οποίος βελτιώνει τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας, προσφέρει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου και εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές σας με πιο ευκρινείς λεπτομέρειες 4K, πιο πλούσιο ήχο και ζωηρά χρώματα αναβαθμίζοντας την αισθητηριακή σας εμπειρία,4 μιας και όπως είπε και ο Θοδωρής Κουτσογιαννοπουλος «Δεν σε κάνει να βλέπεις μία τηλεόραση, σε κάνει να βλέπεις σινεμά». Παράλληλα, το LG Shield που διαθέτει το webOS συμβάλλει στην προστασία δεδομένων με ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων, κρυπτογραφικούς αλγόριθμους, διασφάλιση της ακεραιότητας λογισμικού, έλεγχο ταυτότητας και πρόσβασης, μετάδοση δεδομένων, ανίχνευση και απόκριση συμβάντων και ενημερώσεις5.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Γκάγκος προσεγγίζει την LG OLED evo Wallpaper TV W6 μέσα από την αρχιτεκτονική διάσταση του design, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ισορροπία ανάμεσα στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και την τεχνολογική καινοτομία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «κάποια αντικείμενα καταλαμβάνουν χώρο ακόμα και όταν δεν τα χρησιμοποιείς άλλα καταφέρνουν να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στο χώρο. Η W6 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία», καθώς ο μοναδικός σχεδιασμός της την κάνουν να μοιάζει περισσότερο με αρχιτεκτονική επιφάνεια παρά με ηλεκτρονική συσκευή. Παράλληλα, η τεχνολογία True Wireless προσφέρει απόδοση εικόνας και ήχου χωρίς συμβιβασμούς στην εικόνα, ενώ κάνει άρση του περιορισμού της διάταξης των καλωδίων, δίνοντας μεγαλύτερη ελεθερία στη διαμόρφωση του χώρου.

Με το Zero Connect Box, που είναι τώρα κατά 35% μικρότερο από το προηγούμενο έτος της σειράς OLED evo M και τοποθετημένο σε απόσταση έως και 10 μέτρων, το βίντεο χωρίς οπτικές απώλειες και ο ήχος 4K μεταδίδονται ασύρματα σε εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, ακόμα και στα 165Hz. Η W6 επαναπροσδιορίζει την εμπειρία θέασης μέσω της ασύρματης σύνδεσης και συμβάλλει σε έναν πιο καθαρό και οργανωμένο χώρο, και μπορεί να ενσωματωθεί αρμονικά σε διαφορετικούς χώρους και διαρρυθμίσεις, προσφέροντας περισσότερη ελευθερία, λιγότερη ακαταστασία και μεγαλύτερες δυνατότητες στον σχεδιασμό του σπιτιού. Με τη W6, η τεχνολογία προσαρμόζεται στον χώρο σας και όχι το αντίστροφο.6

Ο σύγχρονος σχεδιασμός της W6 με Wallpaper Design συναντά την κορυφαία τεχνολογία LG OLED evo AI για μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και απόλυτης ψυχαγωγίας.

1 Απαιτείται σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας τόσο στην οθόνη τηλεόρασης όσο και στο Zero Connect Box.Η πραγματική εφαρμογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Είναι πιθανό να υπάρχει ένα μικρό κενό μεταξύ της τηλεόρασης και του τοίχου .Οι απαιτήσεις εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν.

2 Η οθόνη LG OLED είναι πιστοποιημένη από την Intertek για πιστότητα χρώματος 100% μετρημένη κατά το CIE DE2000 με 125 χρωματικά μοτίβα. Το Display Color Gamut Volume (CGV) είναι ισοδύναμο ή υπερβαίνει το CGV του χρωματικού χώρου DCI-P3 όπως επιβεβαιώνει η ανεξάρτητη εταιρεία Intertek.Η οθόνη LG OLED επαληθεύτηκε από την UL για απόδοση επιπέδων μαύρου ≤0,24 nit έως 500 lux, με βάση τη μέτρηση ανακλαστικότητας φωτιστικού δακτυλίου του IDMS, Ενότητα 11.5.Η οθόνη LG OLED επαληθεύτηκε από την UL για απόδοση επιπέδων ομοιομορφίας χρώματος >99% έως 500 lux, με βάση τη μέτρηση ανακλαστικότητας φωτιστικού δακτυλίου του IDMS, Ενότητα 11.5.Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον φωτισμό περιβάλλοντος και το περιβάλλον προβολής.

3 Η αντανάκλαση μετριέται ως η τιμή του Specular Component Included (SCI) στα 550 nm, που ελέγχεται ανεξάρτητα από την Intertek. Η οθόνη LG OLED έχει μετρηθεί ότι έχει ανάκλαση κάτω από 0,5% χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σφαίρας δειγματοληψίας IDMS 11.2.2. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες.

4 Σε σύγκριση με τον επεξεργαστή 2025 alpha 9 AI Processor Gen8, με βάση τη σύγκριση εσωτερικών προδιαγραφών.

5 Το χρονοδιάγραμμα αναβαθμίσεων, καθώς και ορισμένων χαρακτηριστικών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή. Οι διαθέσιμες δυνατότητες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να ποικίλλουν ανά προϊόν, μοντέλο ή περιοχή.

6 Η ασύρματη OLED TV αναφέρεται στη συνδεσιμότητα μεταξύ του Zero Connect Box και της οθόνης. Η τοποθέτηση του Zero Connect Box ενός ντουλαπιού μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές στο σήμα, ανάλογα με το υλικό και το πάχος του ντουλαπιού. Το Zero Connect Box πρέπει να εγκαθίσταται χαμηλότερα από τον ασύρματο δέκτη της τηλεόρασης. Οι συσκευές πρέπει να συνδέονται μέσω καλωδίου στο Zero Connect Box. Απαιτείται σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας τόσο στην οθόνη τηλεόρασης όσο και στο Zero Connect Box. Η πραγματική εφαρμογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Είναι πιθανό να υπάρχει ένα μικρό κενό μεταξύ της τηλεόρασης και του τοίχου. Οι απαιτήσεις εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν.