Κορυφαία τεχνολογία και υψηλή αισθητική στα InstaView™ ψυγεία της LG

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, όπου ο χρόνος είναι πολύτιμος, το ψυγείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους σε κάθε κουζίνα. Η σειρά ψυγείων LG InstaView™ [1]συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες με premium σχεδιασμό, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία στην οργάνωση και τη διατήρηση των τροφίμων.

Το χαρακτηριστικό γυάλινο πάνελ της πόρτας φωτίζεται με δύο απλά χτυπήματα, επιτρέποντας στον χρήστη να δει το περιεχόμενο του ψυγείου χωρίς να ανοίξει την πόρτα. Με αυτόν τον τρόπο, η αναζήτηση των υλικών γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη, ενώ περιορίζεται η απώλεια ψυχρού αέρα που προκαλεί το συχνό άνοιγμα της συσκευής.

Η λειτουργία InstaView™ συνδυάζεται με την τεχνολογία DoorCooling+™, η οποία διοχετεύει ψυχρό αέρα και στα σημεία κοντά στην πόρτα, συμβάλλοντας στην πιο ομοιόμορφη ψύξη του εσωτερικού και στη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων.[2]

Παράλληλα, τα ψυγεία της σειράς διαθέτουν Total No Frost, εξαλείφοντας την ανάγκη χειροκίνητης απόψυξης και βοηθώντας στη διατήρηση σταθερών συνθηκών λειτουργίας. Η τεχνολογία Multi Air Flow κατανέμει τον ψυχρό αέρα σε πολλαπλά σημεία στο εσωτερικό του ψυγείου, ώστε η θερμοκρασία να παραμένει πιο ομοιόμορφη σε κάθε ράφι.[3]

Πέρα από τις προηγμένες τεχνολογίες ψύξης, η σειρά InstaView™ ξεχωρίζει και για τον σχεδιασμό της. Οι καθαρές γραμμές, οι μεγάλες επιφάνειες και το εντυπωσιακό γυάλινο πάνελ δημιουργούν μια ιδιαίτερα κομψή αισθητική που εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κουζίνες.

Η σειρά περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους και διαστάσεις συσκευών, ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να επιλέξει το μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τον διαθέσιμο χώρο του. Από το Multi Door LG GMG860EPBE έως μεγαλύτερης χωρητικότητας μοντέλα και προτάσεις Side-by-Side, κοινός παρονομαστής παραμένουν η εύκολη πρόσβαση, η έξυπνη αξιοποίηση του χώρου, η προηγμένη ψύξη και ο ξεχωριστός σχεδιασμός.

Με τη σειρά InstaView™, η LG επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του ψυγείου στην καθημερινότητα, συνδυάζοντας πρακτικότητα, καινοτομία και αισθητική σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το σύγχρονο σπίτι.

Τα ψυγεία LG InstaView™ φέρνουν την τεχνολογία πιο κοντά στην καθημερινότητα, προσφέροντας έναν πιο έξυπνο, εύκολο και απολαυστικό τρόπο διατήρησης των τροφίμων.

[1] Αφορά τα μοντέλα: GMG860, GMV960, GBG719, GSGV80, GMG960, GSXV90

[2] Βασίζεται στα αποτελέσματα δοκιμών της TÜV Rheinland με τη χρήση εσωτερικής μεθόδου δοκιμών της LG για τη σύγκριση του χρόνου που απαιτείται για την πτώση της θερμοκρασίας του δοχείου νερού στην άνω θήκη μεταξύ των μοντέλων DoorCooling+™ και Non–DoorCooling+™. Ισχύει μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα.Η λειτουργία DoorCooling+™ διακόπτεται κατά το άνοιγμα της πόρτας.

[3] Την τεχνολογία αυτή δεν την διαθέτουν τα μοντέλα GBG719 και GSXV90