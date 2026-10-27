Καιρός Για Comfort Food Με Τους Εντοιχιζόμενους Φούρνους InstaView ™

Με τη σειρά εντοιχιζόμενων φούρνων InstaView™, η LG φέρνει την καινοτομία στην καρδιά της κουζίνας, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες και έξυπνες λειτουργίες που κάνουν το μαγείρεμα πιο εύκολο και απολαυστικό από ποτέ.[1]

Η τεχνολογία InstaView™ επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα την πορεία του ψησίματος με δύο απλά χτυπήματα στο γυαλί της πόρτας, χωρίς να χρειάζεται να την ανοίξουν. Έτσι, η παρακολούθηση του φαγητού γίνεται πιο άμεση και πρακτική, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φούρνου καθ’ όλη τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Συμπληρώνοντας την εμπειρία μαγειρέματος, η λειτουργία Air Fry προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας γευμάτων με απολαυστικά τραγανή υφή, επεκτείνοντας τις επιλογές προετοιμασίας φαγητού. Με αυτόν τον τρόπο, οι φούρνοι InstaView™ συνδυάζουν πολλαπλές λειτουργίες σε μία συσκευή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στην καθημερινότητα. Το LG ProBake Convection® παρέχει ακριβή και ομοιόμορφη θέρμανση σε κάθε ράφι, καθώς είναι εξοπλισμένο με ένα θερμαντικό στοιχείο στο πίσω μέρος του φούρνου, το οποίο επιτρέπει το τέλειο ψήσιμο στο γκριλ και στο φούρνο.

Παράλληλα, η λειτουργία Air SousVide βοηθά να δημιουργούνται επαγγελματικού επιπέδου γεύματα, δίνοντας τη δυνατότητα για μαγείρεμα σε κενό αέρος. Με αυτό τον τρόπο οι LG InstaViewTM φούρνοι μαγειρεύουν τα φαγητά με απόλυτη ακρίβεια κάθε φορά, προσφέροντας γεύματα που μοιάζουν να έχουν παρασκευαστεί από επαγγελματία σεφ. Χάρη στον ακριβή έλεγχο της χαμηλής θερμοκρασίας και της ροής του αέρα, τα τρόφιμα που συσκευάζονται σε κενό αέρος και παρασκευάζονται με τη μέθοδο Air SousVide διατηρούν στο μέγιστο τη γεύση και το άρωμά τους, αναβαθμίζοντας κάθε πιάτο σε ένα νέο επίπεδο γευστικής απόλαυσης.[2]

Η LG ενισχύει ακόμη περισσότερο την καθημερινή ευκολία χρήσης με τις τεχνολογίες EasyClean™ και πυρόλυσης, οι οποίες διευκολύνουν τη συντήρηση του φούρνου. Από τον γρήγορο καθαρισμό με τη βοήθεια της μπλε υδρόφιλης κοιλότητας έως τον αυτοματοποιημένο βαθύ καθαρισμό μέσω πυρόλυσης, οι χρήστες μπορούν να διατηρούν το εσωτερικό του φούρνου καθαρό πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Με την υποστήριξη της πλατφόρμας LG ThinQ™, οι φούρνοι InstaView™ προσφέρουν μια πιο έξυπνη και συνδεδεμένη εμπειρία μαγειρέματος. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και να παρακολουθούν βασικές λειτουργίες από το smartphone τους, ενώ η λειτουργία Smart Diagnosis™ διευκολύνει τη συντήρηση της συσκευής.[3] Σε συνδυασμό με τη μεγάλη χωρητικότητα, οι φούρνοι ανταποκρίνονται με ευκολία στις απαιτήσεις της καθημερινής αλλά και της πιο δημιουργικής μαγειρικής.[4]

Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, έξυπνες λειτουργίες και σύγχρονο σχεδιασμό, η σειρά εντοιχιζόμενων φούρνων LG InstaView™ αναβαθμίζει την εμπειρία του μαγειρέματος. Από την προετοιμασία και το ψήσιμο έως τον καθαρισμό και τον απομακρυσμένο έλεγχο, προσφέρει όλα όσα χρειάζεται η σύγχρονη κουζίνα για μεγαλύτερη ευκολία, ευελιξία και ακρίβεια στην καθημερινότητα.

Με τη σειρά LG InstaView™, η μαγειρική γίνεται μια δημιουργική εμπειρία που συνδυάζει έμπνευση, ευκολία και τεχνολογία.

[1] Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο.

[2] Αφορά τα μοντέλα: WSED7665B, WSED7612S,WS7D7631WB. Η απαραίτητη για sous vide συσκευή κενού αέρος δεν παρέχεται ξεχωριστά

[3] Απαιτείται η χρήση WIFI & smartphone.

[4] Η χωρητικότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο